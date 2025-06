Ένοπλος στη Μινεσότα παρίστανε αστυνομικό και δολοφόνησε βουλευτή και τον σύζυγό της!

Σε κατάσταση σοκ η πολιτεία της Μινεσότα στις ΗΠΑ, αφού μια βουλευτής και ο σύζυγός της σκοτώθηκαν και άλλα δύο άτομα τραυματίστηκαν από επίθεση ενόπλου που προσποιήθηκε τον αστυνομικό, σύμφωνα με τις αρχές.

Όπως ανακοίνωσαν μέσα μαζικής ενημέρωσης στις ΗΠΑ, επικαλούμενα αστυνομικές πηγές πληροφόρησης, η Δημοκρατικής βουλευτής της Μινεσότα, Μελίσα Χόρτμαν και ο σύζυγό της, Μαρκ Χόρτμαν, δολοφονήθηκαν από άνδρα που παρίστανε τον αστυνομικό.

Ο ένοπλος έφτασε στο σπίτι του ζεύγους με ένα όχημα SUV που έμοιαζε με περιπολικό της αστυνομίας και προσποιήθηκε ότι είναι αστυνομικός για να ξεγελάσει την Μελίσα Χόρτμαν και τον άντρα της.

Όταν κατάφερε να μπει στο σπίτι τους, τότε σκότωσε την Δημοκρατική πολιτικό και τον σύζυγό της. Ωστόσο, αυτό δεν πτόησε τον δράστη, αφού στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς το σπίτι του Δημοκρατικού Γερουσιαστή της πολιτείας Μινεσότα, του Τζον Χόφμαν.

Ωστόσο, είχε ήδη γίνει αντιληπτός από τις αστυνομικές αρχές και κατάφερε να τραυματίσει μόνο τον Γερουσιαστή και την σύζυγό του Ιβέτ, οι οποίοι ωστόσο δέχθηκαν πολλαπλούς πυροβολισμούς, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν εσπευσμένα σε νοσοκομείο.

Αφού αντάλλαξε πυρά με τις αστυνομικές δυνάμεις, στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή και έκτοτε βρίσκεται σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη.

Από την πλευρά του, ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουόλτς μίλησε για «πολιτικά υποκινούμενη δολοφονία».



Μάλιστα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, έβγαλε ανακοίνωση για την δολοφονία της Μελίσα Χόρτμαν λέγοντας πως:

«Έχω ενημερωθεί για την τρομερή ένοπλη επίθεση που έλαβε χώρα στη Μινεσότα, η οποία φαίνεται να είναι μια στοχευμένη επίθεση εναντίον πολιτειακών νομοθετών. Η Γενική Εισαγγελέας μας, Παμ Μπόντι, και το FBI, διερευνούν την κατάσταση και θα ασκήσουν δίωξη σε όποιον εμπλέκεται στο μέγιστο βαθμό του νόμου. Τέτοια φρικτή βία δεν θα γίνει ανεκτή στις ΗΠΑ. Ο Θεός να ευλογεί τον σπουδαίο λαό της Μινεσότα, ενός πραγματικά σπουδαίου μέρους».

