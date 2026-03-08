Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας: Τιμή στις γυναίκες συναδέλφους

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας εξέφρασε την αναγνώρισή της για το πολύπλευρο έργο των γυναικών στο Σώμα. Οι γυναίκες αστυνομικοί αντιμετωπίζουν καθημερινά απαιτητικά ωράρια και αντίξοες συνθήκες, συνδυάζοντας επαγγελματικά καθήκοντα με τους ρόλους της συζύγου και της μητέρας, προσφέροντας σημαντική συμβολή στην κοινωνία.

Η Ένωση Αστυνομικών εύχεται «χρόνια πολλά» σε όλες τις γυναίκες συναδέλφους, εκφράζοντας την ευχή να παραμείνουν υγιείς, δυνατές και αφοσιωμένες στο δύσκολο έργο τους στην πρώτη γραμμή της κοινωνίας.

Σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν τα εξής:

«Η γυναίκα αστυνομικός δίνει καθημερινά τη δική της μάχη στην πρώτη γραμμή, κάτω από αντίξοες συνθήκες και απαιτητικά ωράρια. Με αφοσίωση στο καθήκον, στέκεται ισάξια δίπλα στους άνδρες συναδέλφους της, ενώ ταυτόχρονα ανταποκρίνεται με επιτυχία στους πολλαπλούς ρόλους της συζύγου και της μητέρας, προσφέροντας τα μέγιστα στην κοινωνία και στο Σώμα.

Θέλοντας να αναγνωρίσει έμπρακτα αυτή την πολύτιμη συνεισφορά, η Ένωσή μας προχώρησε σε μια συμβολική πρωτοβουλία με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, προσφέροντας σε όλες τις συναδέλφους μας ένα προϊόν περιποίησης της εταιρείας LA VIE EN ROSE.

Η δράση αυτή υλοποιήθηκε χάρη στην άμεση και ευγενική ανταπόκριση της ιδιοκτήτριας της εταιρείας, κ. Δήμητρας-Μαρίας Κατσαφάδου, την οποία ευχαριστούμε δημόσια για τη διάθεση των προϊόντων σε ειδική, προνομιακή τιμή. Παράλληλα, εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στις υπεύθυνες του καταστήματος LA VIE EN ROSE στην Πάτρα (Αγίου Ανδρέου 67) για την άψογη συνεργασία και την πολύτιμη βοήθειά τους.

Ως Ένωση, παραμένουμε σταθερά στο πλευρό κάθε συναδέλφου. Δέσμευσή μας είναι η διαρκής ανάδειξη του έργου των γυναικών στην Αστυνομία και η ουσιαστική στήριξή τους απέναντι στις ιδιαίτερες προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν καθημερινά.

Ευχόμαστε χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες συναδέλφους! Να είστε πάντα γερές και δυνατές στο δύσκολο έργο σας».

