Ενωτική Κίνηση Εμπόρων Πάτρας: Ερωτήματα προς τη διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου.

Σε ανακοίνωσή της η Ενωτική Διεκδικητική Κίνηση Εμπόρων Πάτρας, αναφέρεται:

«Παρακολουθούμε την προσπάθεια της διοίκησης του κ. Κατσιγιάννη να διεκπεραιώσει την καθημερινότητα, αλλά όταν συντελείται ως αγγαρεία, δεν είναι χρήσιμοι και ωφέλιμοι για τους εμπόρους.

Σε συνέντευξή του ο κ. Κατσιγιάννης κατηγόρησε για άλλη μία φορά τις προηγούμενες διοικήσεις, έφτασε στο σημείο για να δικαιολογήσει τη στάση του γιατί δεν πάει στο σύλλογο, ότι η μοκέτα στο γραφείο του Προέδρου είχε να πλυθεί 10 χρόνια…

Να πρόεδρος, να μάλαμα.

Σαν αλεξιπτωτιστής στο σύλλογο, ανάλογη και η συμπεριφορά του.

Η συγγνώμη που ζήτησε μερικές μέρες πριν από τους επίτιμους προέδρους για τα απαξιωτικά σχόλια που είχε κάνει ο ίδιος και ο αντιπρόεδρος-υπεύθυνος τύπου ήταν υποκριτική.

Προφανώς, όσοι νιώθουν συνδικαλιστικά ανεπαρκείς προσπαθούν να μειώσουν το έργο των προηγούμενων.

Μερικές ημέρες αργότερα υποδέχτηκε στο γραφείο του προέδρου, πρώην υπουργό και του παρέδωσε βιβλίο με την Ιστορία του Συλλόγου που προηγούμενοι πρόεδροι και διοικήσεις είχαν δημιουργήσει. Οι σύγχρονες διοικήσεις, που ο κ. Κατσιγιάννης υποβιβάζει την προσφορά τους, με μεγάλο αγώνα πέτυχαν την ψηφιοποίηση της Ιστορίας του Συλλόγου και την έκδοση του βιβλίου.

Η Ημέρα του Ελληνικού Εμπορίου (22/9) πέρασε απαρατήρητη, χωρίς να υπάρξει ούτε μία ανακοίνωση. Παλιότερα ο Σύλλογος εξέδιδε δελτία, έδινε κοινές συνεντεύξεις τύπου με την Ένωση Καταναλωτών, συναντήσεις με φορείς, κατατίθονταν υπομνήματα σε ΔΟΥ, ΕΦΚΑ, εκτυπώνονταν & διανέμονταν υλικό πού προέβαλλε τα πάγια αιτήματα και τις διεκδικήσεις των εμπόρων, ως μία ξεχωριστή μέρα.

Η ημέρα του Αγίου Νικολάου του Καρπενησιώτη, προστάτη των εμπόρων στις 23/9, κύλησε ως μία αγγαρεία διεκπεραίωσης, χωρίς τον πανηγυρικό εορτασμό και την μεγαλοπρέπεια που άρμοζε ως ξεχωριστή ημέρα. Παλαιότερα το διοικητικό συμβούλιο εκτός από την αρτοκλασία, παρείχε δείπνο στους επισήμους και εμπόρους, ενώ είχε διοργανωθεί και επίσκεψη στο Καρπενήσι, πού είναι Πολιούχος και φυλάσσονται τα οστά του Αγίου.

Ακόμα περισσότερο, μπερδεύεται το κουβάρι στη δήθεν πρόσληψη άμισθου συνεργάτη, όταν ο συνεργάτης σε ραδιοφωνική συνέντευξη του ανέφερε ότι θα βοηθάει σε θέματα πολιτισμού!!!!

Επιπλέον, ο κ Κατσιγιάννης επεσήμανε ότι ο άμισθος συνεργάτης προέρχεται από το χώρο της αριστεράς προκειμένου να παρουσιάσει ένα φιλοπροοδευτικό πρόσωπο, ενώ μερικούς μήνες νωρίτερα είχε “καρατομήσει” τις προοδευτικές φωνές μέσω της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και κύματος 250 εγγραφών….

Επειδή, όλοι γνωριζόμαστε στην πόλη υπάρχουν πολύ πρόθυμοι “αριστεροί” έτοιμοι να προσφέρουν στο αντίπαλο στρατόπεδο και το αντίθετο.

Γεννιούνται λοιπόν τα ερωτήματα:

• Αφού είναι άμισθος, χωρίς κάποιο θεσμικό ρόλο, γιατί χρειάζονταν η απόφαση διοικητικού συμβουλίου;

• Ποια τα τυπικά προσόντα έχει ο άμεσος συνεργάτης (σπουδές, επαγγελματική εμπειρία, παραγωγή έργου για τον πολιτισμό);

• Γιατί δεν απευθύνθηκαν σε κάποιον πολιτιστικό φορέα, για παράδειγμα στην Εταιρεία Λογοτεχνών Νοτιοδυτικής Ελλάδος;

• Μήπως υπάρχει κάποιο Πρόγραμμα (από Περιφέρεια, Επιμελητήριο πού θα υπάρχει χρηματοδότηση συμβούλου). Μήπως για αυτό χρειάζεται η απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου; Αν υφίσταται, μέσω ποιου θα δίνονται τα χρήματα; Ποιος θα ελέγχει το έργο και πού θα καταλήγουν;

Τέλος θα πρέπει να διευκρινίσει αν θα είναι υποψήφιος πρόεδρος για την ΔΕΕΠ της Νέας Δημοκρατίας. Για να εκτιμήσουμε και να ερμηνεύσουμε αν οι κινήσεις του κ. Κατσιγιάννη υπηρετούν αυτό το σκοπό;

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ συνεργάστηκε με τον κ. Κατσιγιάννη, αφενός να απομονώσει μέσω της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, όπως έχουμε καταγγείλει τις προοδευτικές φωνές στο Διοικητικό Συμβούλιο αθετώντας τις συμφωνίες, τον στήριξε στην συνέχεια για πρόεδρο. Θα τον στηρίξει και για πρόεδρο της ΔΕΕΠ, επαληθεύοντας κατηγορίες περί ανάμειξης της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για πρόεδρο;

Για όλα αυτά πρέπει να ξεκαθαρίσει τη θέση του ο κ. Κατσιγιάννης και το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ που τον στηρίζει.

Την ώρα που οι έμποροι προετοιμάζονται για την φθινοπωρινή περίοδο, με τη Δαμόκλειο Σπάθη πάνω από το κεφάλι τους, χωρίς να υπάρχει θετικό ορατό μέλλον και διέξοδος για το εμπόριο, η διοίκηση και ο Πρόεδρος, ασχολείται με προσωπικές φιλοδοξίες και σκοπιμότητες..

Τους καλούμε να περάσουν από τους δρόμους που ζουν και δρουν έμποροι για να ακούσουν τα προβλήματα που βιώνουν και τις αγωνίες τους.

Δυστυχώς, αυτό συμβαίνει όταν άνθρωποι άσχετοι με το εμπόριο (φυτώριο, Λογιστής, KEK) προσπαθούν δήθεν να διοικήσουν και επιλύσουν προβλήματα άλλης κοινωνικής και οικονομικής τάξης».

