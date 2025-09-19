Ενωτική Κίνηση Εμπόρων Πάτρας: Τρεις μήνες απραξίας...

Σε ανακοίνωση της η Ενωτική Διεκδικητική Κίνηση Εμπόρων Πάτρας, με επικεφαλής τον Γιώργο Ρώρο, αναφέρει:

«Αφού τελείωσαν οι φωτογραφίες, κενού περιεχομένου με τους φορείς, όλοι κατά σύμπτωση ανήκαν στη Νέα Δημοκρατία, προχωρήσαμε στο επόμενο στάδιο.

Συνδικαλισμός διά αλληλογραφίας.

Ακούραστη δουλειά, κάθεσαι μπροστά σε έναν υπολογιστή, αντιγράφεις πάγια αιτήματα, τα στέλνεις. ‘Έτσι εξυπηρετείς τους συναδέλφους.

• Είχαμε προτείνει δράσεις για τα βιβλιοπωλεία προκειμένου μην κατηγορούν ότι κάνουμε αντιπολίτευση, δράσεις που γίνονταν με επιτυχία τα προηγούμενα χρόνια. Θα έδιναν αποτέλεσμα αλλά, αυτό θέλει κόπο, θέλει να ιδρώσεις την φανέλα και προπάντων να γνωρίζεις τα προβλήματα του εμπορίου, περιορίστηκαν σε δύο δελτία.

• Στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Σύλλογος πάντα ήταν παρών με αντιπροσωπεία (με ατομικά έξοδα), φέτος περιορίστηκε να κάνει copy-paste τα αιτήματα με το επιχείρημα ότι εμείς τα στέλνουμε στο δευτεροβάθμιο όργανο, το δευτεροβάθμιο στο τριτοβάθμιο. Υποβαθμίζει έτσι το ρόλο του Εμπορικού συλλόγου από ρόλο πρωταγωνιστή σε ρόλο κομπάρσου.

Επισυνάπτουμε φωτογραφίες από προηγούμενες χρονιές τότε που ο Σύλλογος συνομιλούσε με πρωθυπουργούς, υπουργούς, δευτεροβάθμια όργανα, ισότιμος συνομιλητής.

Όμως ταυτόχρονα αυτοαναιρούνται αναφέροντας στον απολογισμό ότι έστειλαν απευθείας έγγραφα σε υπουργεία.. Την ίδια στιγμή που ισχυρίζονται ότι τηρούν την ιεραρχία, αυτοστιγμής δεν την τηρούν. Καταρρίπτεται και το αφήγημα που οι ίδιοι ισχυρίζονται, ιεραρχία, που προβάλλει ως δικαιολογία ο κάθε “οκνηρός” συνδικαλιστής..

• Μίλησαν, μιλούν με απρέπεια για τις προηγούμενες διοικήσεις για να πάρουν καλοπληρωμένη απάντηση από τους παλαιότερους προέδρους.

Ο κ. Κατσιγιάννης στην προσπάθειά του να δικαιολογηθεί, ανέφερε ότι δεν κατηγόρησε τις προηγούμενες διοικήσεις, ξεκινά όμως την συνέντευξή του “έτσι εξηγείται ότι ο σύλλογος έφτασε στον πάτο” και επανειλημμένος έχει αναφερθεί απαξιωτικά προσβάλλοντας και του συνεργάτες του που είχανε σημαντικές θέσεις.

Ο αντιπρόεδρος του, που είναι και υπεύθυνος τύπου του Συλλόγου, συνέχισε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποδίδοντας τον χαρακτηρισμό “βαρίδια του παρελθόντος” συμπεριλαμβάνοντας και μέλη και του σημερινού διοικητικού συμβουλίου. Υπάρχει κάλυψη ή όχι στη δήλωση και στον Αντιπρόεδρο; Εξακολουθεί ή όχι να είναι υπεύθυνος τύπου του Συλλόγου;

Προσπαθείτε να κοντύνετε τα πόδια προηγούμενων διοικήσεων για να μη φαίνεται η συνδικαλιστική γύμνια σας ή πιστεύετε ότι επειδή ανεβήκατε στο βάθρο για την λειτουργία των διοικητικών συμβουλίων παίρνετε μπόι; Υπενθυμίζουμε επειδή δεν γνωρίζετε την Ιστορία του συλλόγου πριν 15 χρόνια, διοίκηση που ανέβαινε στο βάθρο καταψηφίστηκε στο οκτάμηνο, αφήνοντας χρέος στον σύλλογο 60.000€, μέσα στην κρίση και τα μνημόνια.

• Σε πρόσφατο διοικητικό συμβούλιο τέθηκε θέμα της απασχόλησης άμισθου σύμβουλου του προέδρου.

Όταν το διοικητικό συμβούλιο έχει τρεις αντιπροέδρους και διοίκηση ο άμισθος σύμβουλος σε τι χρειάζεται να μαθαίνει στον κ. Κατσιγιάννη τα προβλήματα του εμπορίου;

-Είναι ανεπαρκείς οι τρείς αντιπρόεδροι σας και εσείς κ. Κατσιγιάννη;

-αφού είναι άμισθος σε τι χρειάζεται να αποφασίσει το διοικητικό συμβούλιο, με κίνδυνο κάποια στιγμή να ζητηθούν δεδουλευμένα και ασφαλιστικές εισφορές;

Μπορείτε να τον έχετε δίπλα σας και να σας συμβουλεύει. Ποιος σας εμποδίζει;

• Γιατί βάζετε ως ομπρέλα τον Εμπορικό και ενδεχόμενο κίνδυνο την περιουσία του συλλόγου;

• Εκτός αν στο μυαλό σας έχετε άλλο, που μπορεί να είναι τυχόν πρόσληψη στο μέλλον…ή πληρωμή μέσω τρίτων;

• Δεν προλαβαίνετε τη δουλειά του Συλλόγου και την παρουσία σας θέλετε να υποκαταστήσει άλλος;

• Τέλος θα ασχοληθείτε, αν βέβαια τα γνωρίζετε, τα με πραγματικά προβλήματα;

• Θα κατεβείτε στην αγορά να ακούσετε τα προβλήματα της Μαιζώνος, της Κανακάρη, της Ανθείας και της Έλληνος Στρατιώτου να αφουγκραστείτε τις ανάγκες που έχει το εμπόριο;

Τρεις μήνες ογδόντα φωτογραφίες, δέκα δελτία copy paste και προσπάθεια συγκέντρωσης όλων των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβούλιου, στο πρόσωπό σας ως Λουδοβίκος ΙΔ, δεν υπάρχει αλήθεια τέτοιο προηγούμενο στο συνδικαλιστικό κίνημα. Παρά τα τόσα δελτία…του απολογισμού σας, ίσως μας διέφυγε ανάμεσα στα τόσα πολλά, υπήρξε αφωνία στην πρόσφατη απώλεια συναδέλφου που είχε διαδραματίσει σπουδαίο ρόλο στην ιστορία του Εμπορικού Συλλόγου, τόσο στην εξόδιο ακολουθία όσο και στο μνημόσυνο. Ούτε πέντε λέξεις.

Έτσι τιμάτε τους συναδέλφους;

Εμείς, θα συνεχίσουμε να σας βομβαρδίζουμε με προτάσεις.. Μη μένετε άπραγοι…»

