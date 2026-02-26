Ένταση σε σχολική εκδρομή στην Πάτρα: Μαθήτρια κατέληξε στο νοσοκομείο – Καταγγελία για επίθεση

Αναστάτωση προκάλεσε περιστατικό βίας ανάμεσα σε μαθήτριες κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στην Πάτρα. Η ανήλικη μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο, ενώ την υπόθεση διερευνά η Ασφάλεια Πατρών.

Ένταση σε σχολική εκδρομή στην Πάτρα: Μαθήτρια κατέληξε στο νοσοκομείο - Καταγγελία για επίθεση
26 Φεβ. 2026 11:16
Pelop News

Αναστάτωση επικράτησε στη σχολική κοινότητα της Πάτρας μετά από περιστατικό βίας που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής σε αθλητική εγκατάσταση της πόλης, με εμπλοκή ανήλικων μαθητριών.

Σύμφωνα με καταγγελία που κατατέθηκε στις αρμόδιες Αρχές, μαθήτρια της Β΄ Γυμνασίου φέρεται να δέχθηκε επίθεση από δύο συνομήλικές της. Όπως υποστήριξε η ίδια στην κατάθεσή της, οι δύο μαθήτριες την πλησίασαν και ακολούθησε έντονη αντιπαράθεση, κατά την οποία – σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται – της τράβηξαν τα μαλλιά και τη χτύπησαν.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου η ανήλικη φέρεται να έχασε την ισορροπία της και να χτύπησε στο κεφάλι, πέφτοντας σε κατασκευή του αθλητικού χώρου. Για προληπτικούς λόγους διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Την υπόθεση χειρίζεται η Ασφάλεια Πατρών, η οποία πραγματοποιεί αναζητήσεις για τις δύο μαθήτριες που φέρονται να εμπλέκονται και διενεργεί προανάκριση, με στόχο να διαπιστωθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΑΣ

Η Αστυνομία σε ανακοίνωσή της για το περιστατικό αναφέρει χαρακτηριστικά: “Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ανηλίκων μαθητριών για σωματική βλάβη αδύναμου ατόμου, διότι στις 25-02-2026 το πρωί, επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια σχολικής δραστηριότητας σε συμμαθήτριά τους που μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο.”

