Σε κλίμα έντονης αντιπαράθεσης εξελίχθηκε η συνεδρίαση της Βουλής, με την υπόθεση ελέγχου του προέδρου της ΓΣΕΕ να πυροδοτεί πολιτική σύγκρουση και να επηρεάζει τη συζήτηση για το νομοσχέδιο των συλλογικών συμβάσεων.

Ένταση στη Βουλή με Κωνσταντοπούλου στο επίκεντρο - Πολιτική σύγκρουση για ΓΣΕΕ και συλλογικές συμβάσεις
12 Φεβ. 2026 12:47
Με ιδιαίτερα υψηλούς τόνους ξεκίνησε η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, καθώς η υπόθεση ελέγχου του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, από την Αρχή για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος κυριάρχησε στη συζήτηση, επισκιάζοντας το νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν εξηγήσεις από την κυβέρνηση, ενώ η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως υποστήριξε ότι επιχειρείται σκόπιμη μετατόπιση της δημόσιας συζήτησης από μια μεταρρύθμιση που —όπως ανέφερε— αφορά άμεσα τους εργαζόμενους.

Η ένταση κορυφώθηκε κατά την τοποθέτηση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, όταν η χρήση οξέων χαρακτηρισμών προς βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας προκάλεσε αντιδράσεις από το προεδρείο της Βουλής. Ο προεδρεύων Γιάννης Πλακιωτάκης ζήτησε επανειλημμένα να ανακληθούν οι χαρακτηρισμοί και να διαγραφούν από τα πρακτικά, χωρίς ωστόσο να υπάρξει ανάκληση, γεγονός που διατήρησε την ένταση.

Η κ. Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για στοχοποίηση και λεκτικές επιθέσεις εναντίον της, ενώ επέκτεινε την κριτική της και σε κυβερνητικά στελέχη, ζητώντας από την υπουργό Εργασίας να τοποθετηθεί.

Απαντώντας, η κ. Κεραμέως τόνισε ότι η ποινική διερεύνηση της υπόθεσης αφορά συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο και πρέπει να εξελιχθεί με διαφάνεια, διαχωρίζοντας το ζήτημα αυτό από τη θεσμική διαδικασία διαβούλευσης για το νομοσχέδιο. Υπογράμμισε ότι η συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους αποτελεί θεσμική υποχρέωση και σημείωσε πως οι προωθούμενες ρυθμίσεις στοχεύουν στην ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και στη βελτίωση των αποδοχών των εργαζομένων.

Η υπουργός κατηγόρησε επίσης την αντιπολίτευση για αντιφατική στάση, επισημαίνοντας ότι στο παρελθόν ζητούσε ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων, ενώ τώρα —όπως υποστήριξε— αποφεύγει να τοποθετηθεί επί της ουσίας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ΠΑΣΟΚ, αφήνοντας αιχμές για τη σχέση του με τον συνδικαλιστικό χώρο.

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο Δημήτρης Μάντζος υποστήριξε ότι το κόμμα έχει ξεκάθαρη θέση για τη ΓΣΕΕ και τον πρόεδρό της, επιμένοντας πως η κυβέρνηση οφείλει να δώσει σαφείς απαντήσεις για την υπόθεση.

Ο Χρήστος Γιαννούλης από τον ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να περιορίσει την ευθύνη σε ένα πρόσωπο, ζητώντας να διερευνηθεί συνολικά η διαδικασία συμφωνιών με τους κοινωνικούς εταίρους.

Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε και το ΚΚΕ, με τον Νίκο Καραθανασόπουλο να ζητά την απόσυρση του νομοσχεδίου, ενώ παρόμοια στάση κράτησε και η Νέα Αριστερά μέσω του Νάσου Ηλιόπουλου, που συνέδεσε τη συζήτηση με ζητήματα προγραμμάτων κατάρτισης. Από την Ελληνική Λύση, ο Κώστας Χήτας έκανε λόγο για βαθύτερες παθογένειες του κρατικού μηχανισμού.

Η συνεδρίαση συνεχίστηκε μέσα σε κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, με το ζήτημα της ΓΣΕΕ και το νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις να παραμένουν στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης.

