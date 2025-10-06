Έντονα φαινόμενα και πτώση της θερμοκρασίας: Βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα, η πρόγνωση για την Πάτρα ΧΑΡΤΕΣ

Άστατος αναμένεται ο καιρός σήμερα, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ). Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα, κυρίως στα δυτικά και στα βόρεια.

Αρχικά, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, ενώ σταδιακά θα επεκταθούν ανατολικότερα, επηρεάζοντας και τις υπόλοιπες περιοχές. Από το απόγευμα, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν στα δυτικά, ωστόσο θα επιμείνουν στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπου ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα έντονα.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νότιοι 4-5 μποφόρ, γυρίζοντας γρήγορα στα δυτικά και βαθμιαία στα βόρεια σε βόρειους 5-6 μποφόρ, με τάση ενίσχυσης έως τα 7 μποφόρ στα βόρεια πελάγη.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου, με μικρότερες τιμές στα βορειοδυτικά. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 20-21 βαθμούς, ενώ στα νότια και τα νησιά θα αγγίξει τους 24-25 βαθμούς.

Το νέο κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει την χώρα έως την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025

Το νέο κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει τον καιρό της χώρας έως την Τετάρτη 08/10 σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αιτία θα είναι ένα βαρομετρικό χαμηλό που θα προσεγγίσει τον Ελληνικό χώρο από βορειοδυτικά, με το ψυχρό του μέτωπο να διασχίζει τη χώρα έως το μεσημέρι της Τρίτης 07/10.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τα κυριότερα χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας θα είναι:

Οι ισχυρές κατά τόπους βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι της Τρίτης 07/10

έως το μεσημέρι της Τρίτης 07/10 Η ενίσχυση των ανέμων , οι οποίοι τη Δευτέρα 06/10 και την Τρίτη 07/10 στα πελάγη θα φτάνουν κατά τόπους τα 6-7 μποφόρ

, οι οποίοι τη Δευτέρα 06/10 και την Τρίτη 07/10 στα πελάγη θα φτάνουν κατά τόπους τα 6-7 μποφόρ Η πτώση της θερμοκρασίας την Τρίτη 07/10 σε σχέση με τα επίπεδα της Δευτέρας 06/10

Στους σχετικούς χάρτες παρουσιάζεται η θέση του βαρομετρικού χαμηλού, ο άνεμος κοντά στο έδαφος και ο υετός που αναμένεται (1) το πρωί, (2) το μεσημέρι και (3) τις πρώτες βραδινές ώρες της Δευτέρας 06/10.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Αττική

Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν, με πιθανότητα βροχών ή καταιγίδων τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Δυτικοί-νοτιοδυτικοί 3-5 μποφόρ, που το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς-βορειοδυτικούς.

Θερμοκρασία: 12-24°C.

Θεσσαλονίκη

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες, αλλά με βαθμιαία βελτίωση από το απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ, το απόγευμα βόρειοι 4-5 μποφόρ, τοπικά έως 6 στα θαλάσσια τμήματα.

Θερμοκρασία: 11-19°C.

Μακεδονία – Θράκη

Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, αρχικά στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και στη συνέχεια και στα ανατολικά. Από το βράδυ, εξασθένηση στα δυτικά, αλλά ένταση στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Άνεμοι: Νότιοι 3-5 μποφόρ, που βαθμιαία στρέφονται σε βόρειους 4-6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: 11-21°C, χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

Ιόνιο – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Νεφώσεις με ισχυρές βροχές και καταιγίδες το πρωί, με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Δυτικοί-νοτιοδυτικοί 4-6 μποφόρ, στρεφόμενοι σε βορειοδυτικούς, τοπικά 7 μποφόρ στο Ιόνιο.

Θερμοκρασία: 12-23°C, χαμηλότερη στην Ήπειρο.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στη Θεσσαλία και σταδιακά και στις υπόλοιπες περιοχές.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 4-5 μποφόρ, που το απόγευμα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς.

Θερμοκρασία: 11-25°C.

Κυκλάδες – Κρήτη

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Δυτικοί-νοτιοδυτικοί 4-6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: 17-25°C.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν έντονες στα βόρεια νησιά.

Άνεμοι: Νότιοι 4-6 μποφόρ, στα Δωδεκάνησα δυτικοί που σταδιακά στρέφονται σε νοτίους.

Θερμοκρασία: 17-25°C.

