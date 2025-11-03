Έντονες αντιδράσεις για το σχέδιο συρρίκνωσης των ΕΛΤΑ: Κλειστά 46 καταστήματα, κάλεσμα για πανελλαδικό μποϊκοτάζ

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση της διοίκησης των ΕΛΤΑ να αναστείλει από σήμερα τη λειτουργία 46 καταστημάτων σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιοργάνωσης του Οργανισμού. Εργαζόμενοι, συνδικαλιστές και τοπικοί φορείς κάνουν λόγο για “αιφνιδιαστική” ενέργεια που πλήττει πολίτες και επιχειρήσεις.

03 Νοέ. 2025 13:06
Pelop News

Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας, πολίτες βρέθηκαν μπροστά σε κλειστές πόρτες σε αρκετά καταστήματα των ΕΛΤΑ, τα οποία σταμάτησαν να λειτουργούν από σήμερα, με σχετικό ενημερωτικό σημείωμα να παραπέμπει στα πλησιέστερα υποκαταστήματα.

Η διοίκηση έκανε ένα “βήμα πίσω” από το αρχικό σχέδιο κλεισίματος 204 καταστημάτων, ωστόσο οι αντιδράσεις είναι έντονες σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς εργαζόμενοι και τοπικοί άρχοντες κάνουν λόγο για υποβάθμιση των ταχυδρομικών υπηρεσιών και ανισότιμη πρόσβαση των πολιτών.

Αντιδράσεις εργαζομένων και καταγγελίες

Ο πρόεδρος του Σωματείου Ταχυδρόμων Αττικής, Γιάννης Οικονόμου, κατήγγειλε ότι εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας έχασαν τη δουλειά τους, ενώ οι μόνιμοι υπάλληλοι ενημερώθηκαν τηλεφωνικά για τις νέες τοποθετήσεις τους, «χωρίς κοινωνικά κριτήρια». «Υπάρχουν υπάλληλοι που εργάζονταν επί δεκαετίες στις θυρίδες και τώρα καλούνται να κάνουν διανομή με μηχανάκι στα 63 τους χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ταχυδρομικών, Νίκος Λιέας, σημείωσε ότι το σχέδιο συρρίκνωσης «δρομολογήθηκε ήδη από το 2018» και πρόσθεσε ότι «το κράτος, ως μέτοχος και πελάτης, δεν στάθηκε συνεπές απέναντι στις υποχρεώσεις του προς τα ΕΛΤΑ».

Αντιδράσεις και από την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Ιδιαίτερη ένταση προκάλεσε το ζήτημα και στους Δήμους της χώρας, με το Δημοτικό Συμβούλιο Πυλαίας-Χορτιάτη να χαρακτηρίζει την απόφαση «ανιστόρητη και ντροπιαστική».

Ο δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης κάλεσε πολίτες και δήμους σε πανελλαδικό μποϊκοτάζ στα ΕΛΤΑ, ζητώντας την άμεση ανάκληση της απόφασης και υπογραμμίζοντας ότι το κλείσιμο των ταχυδρομείων «υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής και απομονώνει ολόκληρες περιοχές».
