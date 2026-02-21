Έντονες βροχοπτώσεις σε Ήπειρο και Θράκη

Χθες (20/2/2026) και σήμερα (21/2/2026) μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν σε Ήπειρο και Θράκη.

Κακοκαιρία: Το φαινόμενο cumulonimbus που προκάλεσε ισχυρή χαλαζόπτωση στην Αττική

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, το ύψος βροχής στα Θεοδώριανα Άρτας το προαναφερόμενο διήμερο -έως σήμερα το απόγευμα- έφτασε τα 82 mm.

Οι περιοχές με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής το διήμερο 20-21 Φεβρουαρίου:

Θεοδωριανά Άρτας: 82 mm

Δραγάτη Ροδόπης: 74 mm

Αμαξάδες Ροδόπης: 63 mm

Καταρράκτης Άρτας: 54 mm

Σάμος: 52 mm

Βωβούσα Ιωαννίνων: 52 mm

Σάμος-Καρλόβασι: 51 mm

Ζωτικό Ιωαννίνων: 51 mm

