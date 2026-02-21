Έντονες βροχοπτώσεις σε Ήπειρο και Θράκη
Ο χάρτης με τις περιοχές όπου έπεσε η περισσότερη βροχή
Χθες (20/2/2026) και σήμερα (21/2/2026) μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν σε Ήπειρο και Θράκη.
Κακοκαιρία: Το φαινόμενο cumulonimbus που προκάλεσε ισχυρή χαλαζόπτωση στην Αττική
Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, το ύψος βροχής στα Θεοδώριανα Άρτας το προαναφερόμενο διήμερο -έως σήμερα το απόγευμα- έφτασε τα 82 mm.
Οι περιοχές με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής το διήμερο 20-21 Φεβρουαρίου:
Θεοδωριανά Άρτας: 82 mm
Δραγάτη Ροδόπης: 74 mm
Αμαξάδες Ροδόπης: 63 mm
Καταρράκτης Άρτας: 54 mm
Σάμος: 52 mm
Βωβούσα Ιωαννίνων: 52 mm
Σάμος-Καρλόβασι: 51 mm
Ζωτικό Ιωαννίνων: 51 mm
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News