Έντονες βροχοπτώσεις σε Ήπειρο και Θράκη

Ο χάρτης με τις περιοχές όπου έπεσε η περισσότερη βροχή

21 Φεβ. 2026 21:12
Pelop News

Χθες (20/2/2026) και σήμερα (21/2/2026) μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν σε Ήπειρο και Θράκη.

Κακοκαιρία: Το φαινόμενο cumulonimbus που προκάλεσε ισχυρή χαλαζόπτωση στην Αττική

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, το ύψος βροχής στα Θεοδώριανα Άρτας το προαναφερόμενο διήμερο -έως σήμερα το απόγευμα- έφτασε τα 82 mm.

Οι περιοχές με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής το διήμερο 20-21 Φεβρουαρίου:
Θεοδωριανά Άρτας: 82 mm
Δραγάτη Ροδόπης: 74 mm
Αμαξάδες Ροδόπης: 63 mm
Καταρράκτης Άρτας: 54 mm
Σάμος: 52 mm
Βωβούσα Ιωαννίνων: 52 mm
Σάμος-Καρλόβασι: 51 mm
Ζωτικό Ιωαννίνων: 51 mm

