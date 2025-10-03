Έντονη ανησυχία στην Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων Ολυμπίας Οδού – Χωρίς ενίσχυση σε προσωπικό και οχήματα

Οπως καταγγέλλουν αστυνομικοί της υπηρεσίας, η στελέχωση παραμένει ελλιπής και η πρόσφατη αποστολή 16 αστυνομικών ως ενίσχυση από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δεν θα καλύψει επαρκώς την Υπηρεσία Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων. Κι αυτό γιατί οι 11 εξ αυτών κατευθύνονται στην ΟΠΚΕ Κάτω Αχαΐας, ενώ οι υπόλοιποι μοιράζονται σε άλλες ανάγκες.

Έντονη ανησυχία στην Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων Ολυμπίας Οδού - Χωρίς ενίσχυση σε προσωπικό και οχήματα
03 Οκτ. 2025 16:00
Pelop News

Από την 1η Δεκεμβρίου, οπότε και παραδίδεται στην κυκλοφορία το δεύτερο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος, οι αστυνομικοί της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Ολυμπίας Οδού θα κληθούν να καλύψουν επιπλέον 50 χιλιόμετρα οδικού δικτύου, φτάνοντας συνολικά περίπου τα 80 χιλιόμετρα αστυνόμευσης -σε έναν δρόμο με αυξημένη κίνηση, αστικό περιβάλλον, κόμβους υψηλής πυκνότητας και επικίνδυνα περιστατικά.

Ωστόσο, όπως καταγγέλλουν αστυνομικοί της υπηρεσίας, η στελέχωση παραμένει ελλιπής και η πρόσφατη αποστολή 16 αστυνομικών ως ενίσχυση από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δεν θα καλύψει επαρκώς την Υπηρεσία Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων. Κι αυτό γιατί οι 11 εξ αυτών κατευθύνονται στην ΟΠΚΕ Κάτω Αχαΐας, ενώ οι υπόλοιποι μοιράζονται σε άλλες ανάγκες.

Η οργανική δύναμη της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων στην Ολυμπία Οδό ανέρχεται σε 44 άτομα, αλλά «δεν είναι όλοι μάχιμοι», τονίζουν οι αστυνομικοί. Σύμφωνα με τη σύμβαση παραχώρησης, προβλέπεται δύναμη 60 ατόμων ανά υπηρεσία, όμως μέχρι σήμερα η πραγματική στελέχωση υπολείπεται σημαντικά. Το αποτέλεσμα είναι πως στις βάρδιες συχνά διατίθεται μόνο ένα περιπολικό για όλη την περιοχή ευθύνης.

«Από το Αίγιο μέχρι την Κάτω Αχαΐα, σε περίπτωση σοβαρού τροχαίου, ποιος θα καλύψει την περιοχή;» διερωτώνται χαρακτηριστικά. «Δεν μπορούμε να πάμε ταυτόχρονα σε δύο περιστατικά. Αποφασίζουμε βάσει σοβαρότητας».

Οι ελλείψεις αναδείχθηκαν πρόσφατα σε διπλό θανατηφόρο τροχαίο, όταν η υπηρεσία έλαβε ταυτόχρονα σήμα και για άλλο όχημα που κινούνταν ανάποδα στην εθνική οδό. «Ευτυχώς αποδείχθηκε ότι δεν ήταν αντίθετη κίνηση αλλά οδηγός που είχε πάθει λάστιχο. Δεν είχαμε ποιον να στείλουμε» λένε αστυνομικοί.

Η ανησυχία εντείνεται για τα τριήμερα και τις γιορτές, όταν η κυκλοφορία αυξάνεται κατακόρυφα, ιδιαίτερα στον κόμβο ΒΙΠΕ Πατρών και στην περιμετρική της Πάτρας.

Οι αστυνομικοί ζητούν από το υπουργείο να προχωρήσει σε επάνδρωση σύμφωνα με τη σύμβαση και να ενισχυθεί η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων πριν τεθεί σε λειτουργία το νέο τμήμα της Ολυμπίας Οδού. «Η αύξηση του δικτύου κατά 50 χιλιόμετρα δεν μπορεί να καλυφθεί χωρίς νέο προσωπικό και οχήματα» τονίζουν.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:24 Διέλευση 36ης ΣΠΑΡΤΑΚΙΑΔΑΣ από τμήμα της Ολυμπίας Οδού – Τι θα ισχύει για την κυκλοφορία των οχημάτων
16:16 Κατερίνη: Στο νοσοκομείο μαθητής που χτύπησε το κεφάλι του στη βάση μπασκέτας σχολείου
16:08 Άγριο ξύλο μαθητών στο Περιστέρι με σκουπόξυλα – Τραυματίστηκαν και τρεις καθηγητές
16:00 Έντονη ανησυχία στην Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων Ολυμπίας Οδού – Χωρίς ενίσχυση σε προσωπικό και οχήματα
15:52 Κρήτη: Ξήλωσαν μεγάλη χασισοφυτεία στη Μεσσαρά με πάνω από 1.000 δενδρύλλια κάνναβης
15:41 Πώς η Αστυνομία βρήκε κι έπιασε τους 13 Τούρκους με τα όπλα στον Έβρο
15:32 Welcome to UP 2025: Magic Bus Patras Tour – Μια ξενάγηση στην πόλη από ψηλά! Τα δρομολόγια των open buses
15:24 Πάτρα – «Βέλη» Οικονόμου στο Δήμο για το Sense City: «Να μην κοροϊδεύουν τους πολίτες»
15:16 Τσιόδρας για καρδιαγγειακές παθήσεις προς την Κομισιόν: Κάντε το όπως η Ελλάδα
15:11 Πρώτες νιφάδες χιονιού στα Καλάβρυτα – Χειμωνιάτικο τοπίο στον Χελμό από τις 3 Οκτωβρίου
15:08 Στέφανος Ντούσκος: Μετά το χρυσό, ήρθε και ασημένιο μετάλλιο στο σπριντ 500μ.
15:00 Κρήτη: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας έσωσε γυναίκα θύμα ενδοοικογενειακής βίας
14:53 Ένταση στη Βουλή: «Αν ξαναγελάσεις θα σου σπάσω τα μούτρα» – Τι καταγγέλλει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
14:45 Καρκίνος δεν σημαίνει θάνατος: Ραγδαίες θεραπευτικές εξελίξεις στην ασθένεια του αιώνα μας
14:37 ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΑΡ και Πλ. Ελευθερίας κατά Ισραήλ με κοινή δήλωση για τον στολίσκο προς τη Γάζα
14:29 «Απογειώνεται» και φέτος ο Αραξος – 25 Οκτωβρίου το τελευταίο δρομολόγιο για το 2025
14:21 Νέος στόλος ακτιβιστών πλέει προς τη Γάζα – Δεκάδες ακτιβιστές δηλώνουν αποφασισμένοι να σπάσουν τον αποκλεισμό
14:13 Τραγωδία στην Άρτα: Προκαταρκτική εξέταση για ανθρωποκτονία από αμέλεια για την 28χρονη έγκυο
14:05 Νέα σελίδα για την DUR με Μπάκο-Καϋμενάκη – Διάσωση με κατεύθυνση real estate
13:57 Εξηγήσεις ζητά η Σία Αναγνωστοπούλου από το Υπουργείο Υγείας για το νοσοκομείο Καλαβρύτων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 3/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ