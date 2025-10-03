Έντονη ανησυχία στην Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων Ολυμπίας Οδού – Χωρίς ενίσχυση σε προσωπικό και οχήματα

Από την 1η Δεκεμβρίου, οπότε και παραδίδεται στην κυκλοφορία το δεύτερο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος, οι αστυνομικοί της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Ολυμπίας Οδού θα κληθούν να καλύψουν επιπλέον 50 χιλιόμετρα οδικού δικτύου, φτάνοντας συνολικά περίπου τα 80 χιλιόμετρα αστυνόμευσης -σε έναν δρόμο με αυξημένη κίνηση, αστικό περιβάλλον, κόμβους υψηλής πυκνότητας και επικίνδυνα περιστατικά.

Ωστόσο, όπως καταγγέλλουν αστυνομικοί της υπηρεσίας, η στελέχωση παραμένει ελλιπής και η πρόσφατη αποστολή 16 αστυνομικών ως ενίσχυση από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δεν θα καλύψει επαρκώς την Υπηρεσία Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων. Κι αυτό γιατί οι 11 εξ αυτών κατευθύνονται στην ΟΠΚΕ Κάτω Αχαΐας, ενώ οι υπόλοιποι μοιράζονται σε άλλες ανάγκες.

Η οργανική δύναμη της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων στην Ολυμπία Οδό ανέρχεται σε 44 άτομα, αλλά «δεν είναι όλοι μάχιμοι», τονίζουν οι αστυνομικοί. Σύμφωνα με τη σύμβαση παραχώρησης, προβλέπεται δύναμη 60 ατόμων ανά υπηρεσία, όμως μέχρι σήμερα η πραγματική στελέχωση υπολείπεται σημαντικά. Το αποτέλεσμα είναι πως στις βάρδιες συχνά διατίθεται μόνο ένα περιπολικό για όλη την περιοχή ευθύνης.

«Από το Αίγιο μέχρι την Κάτω Αχαΐα, σε περίπτωση σοβαρού τροχαίου, ποιος θα καλύψει την περιοχή;» διερωτώνται χαρακτηριστικά. «Δεν μπορούμε να πάμε ταυτόχρονα σε δύο περιστατικά. Αποφασίζουμε βάσει σοβαρότητας».

Οι ελλείψεις αναδείχθηκαν πρόσφατα σε διπλό θανατηφόρο τροχαίο, όταν η υπηρεσία έλαβε ταυτόχρονα σήμα και για άλλο όχημα που κινούνταν ανάποδα στην εθνική οδό. «Ευτυχώς αποδείχθηκε ότι δεν ήταν αντίθετη κίνηση αλλά οδηγός που είχε πάθει λάστιχο. Δεν είχαμε ποιον να στείλουμε» λένε αστυνομικοί.

Η ανησυχία εντείνεται για τα τριήμερα και τις γιορτές, όταν η κυκλοφορία αυξάνεται κατακόρυφα, ιδιαίτερα στον κόμβο ΒΙΠΕ Πατρών και στην περιμετρική της Πάτρας.

Οι αστυνομικοί ζητούν από το υπουργείο να προχωρήσει σε επάνδρωση σύμφωνα με τη σύμβαση και να ενισχυθεί η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων πριν τεθεί σε λειτουργία το νέο τμήμα της Ολυμπίας Οδού. «Η αύξηση του δικτύου κατά 50 χιλιόμετρα δεν μπορεί να καλυφθεί χωρίς νέο προσωπικό και οχήματα» τονίζουν.

