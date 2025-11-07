Εντονη κριτική της αντιπολίτευσης για την συμφωνία ExxonMobil

Έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης προκαλούν οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη συμφωνία με την ExxonMobil σχετικά με ερευνητικές εργασίες υδρογονανθράκων στο οικόπεδο 2 του Ιονίου. Η κριτική εστιάζει σε παλαιότερες δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη, στα πραγματικά οφέλη για την Ελλάδα και στους γεωπολιτικούς κινδύνους, με τα κόμματα να χαρακτηρίζουν την πρωτοβουλία ως «υποταγή» σε ξένα συμφέροντα.

Το ΠΑΣΟΚ, μέσω του γραφείου Τύπου του, κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι «ξέχασε» τις προηγούμενες τοποθετήσεις του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου χαρακτήριζε τις διαμάχες για υδρογονάνθρακες «μάχες του προηγούμενου αιώνα» για ένα αγαθό που χάνει την αξία του. Επιπλέον, υπενθυμίζει δηλώσεις υπουργών του ότι «δεν θα τρυπήσουμε τις θάλασσές μας για αέριο και πετρέλαιο». «Από έναν πρωθυπουργό σε πλήρη πανικό δεν περιμέναμε στοιχειώδη πολιτική ευπρέπεια να αναγνωρίσει ότι όσα πανηγυρίζει είναι έργα του ΠΑΣΟΚ», αναφέρει η ανακοίνωση, παραπέμποντας στον νόμο 4001/2011, με τον οποίο προκηρύχθηκε διεθνής διαγωνισμός, κατακυρώθηκε το Block 2 και κατοχυρώθηκαν τα όρια της ελληνικής ΑΟΖ και τα κυριαρχικά δικαιώματα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εστιάζει στην ενεργειακή ασφάλεια και τα οικονομικά οφέλη, θέτοντας ερωτήματα για τα πραγματικά κέρδη της χώρας από τη συμφωνία. Πηγές του κόμματος κάνουν λόγο για «πιθανή απεμπόληση συμφερόντων του Δημοσίου» και κατηγορούν τον κ. Μητσοτάκη ότι ακολουθεί τακτική «δεδομένου συμμάχου» προς όφελος των ΗΠΑ, με τελικό ωφελημένο τα ενεργειακά καρτέλ και βάρος στους πολίτες.

Ο γ.γ. του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, άσκησε δριμεία κριτική, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη ως «παράδοση του ενεργειακού πλούτου στα μονοπώλια, ιδίως στο αμερικανικό της ExxonMobil». «Με τη λογική ότι έτσι προστατεύονται τα κυριαρχικά δικαιώματα, θα συμβεί το αντίθετο», τόνισε, προειδοποιώντας για απώλεια εθνικής κυριαρχίας.

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, αμφισβήτησε την εθνική διάσταση της συμφωνίας: «Ποιο εθνικό σχέδιο συζητάμε; Τα έσοδα θα τα εισπράττει μια πολυεθνική, όχι η χώρα. Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι είναι τεράστιοι», δήλωσε, εκφράζοντας ανησυχίες για περιβαλλοντικές και διεθνείς επιπτώσεις.

Τέλος, το Γραφείο Τύπου της Ελληνικής Λύσης υιοθέτησε σαρκαστικό τόνο, σχολιάζοντας ότι «έπρεπε να μας το επιβάλει η Αμερική, χωρίς προφανώς τη θέληση της κυβέρνησης και της ΕΕ. Ας είναι και έτσι», υπονοώντας εξωτερική πίεση πίσω από την πρωτοβουλία.

