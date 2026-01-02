Εντοπίστηκε νεκρή η 34χρονη κόρη του ηθοποιού Τόμι Λι Τζόουνς

Η Βικτόρια Τζόουνς ήταν κόρη του ηθοποιού της ταινίας «Ο Φυγάς» και της πρώτης του συζύγου, Κίμπερλι Κλάφλεϊ.

02 Ιαν. 2026 10:48
Pelop News

Η κόρη του διάσημου ηθοποιού Τόμι Λι Τζόουνς, βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο στην Καλιφόρνια νωρίς την Πρωτοχρονιά 1/01/2026 σύμφωνα με δημοσιεύματα. Η Βικτώρια ήταν 34 ετών.

Η αστυνομία έφτασε στο ξενοδοχείο Fairmont San Francisco γύρω στις 3:14 π.μ. την Πέμπτη έπειτα από αναφορά για ιατρικό επείγον περιστατικό, δήλωσε το Αστυνομικό Τμήμα του Σαν Φρανσίσκο στην εφημερίδα Post.

Οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατο μιας γυναίκας, την οποία  οι πηγές του TMZ  ταυτοποίησαν ως Τζόουνς, κατά την άφιξή τους, ανέφερε το πρακτορείο. Δόθηκαν οδηγίες στους παρευρισκόμενους να κάνουν ΚΑΡΠΑ, αλλά ήταν νεκρή όταν οι αρχές έφτασαν στο σημείο, δήλωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Σαν Φρανσίσκο στο Page Six.

