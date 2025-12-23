Εντυπωσιακές εικόνες, εκατοντάδες Άγιοι Βασίληδες με γόνδολες στο Μεγάλο Κανάλι της Βενετίας, ΒΙΝΤΕΟ

Η συγκεκριμένη εκδήλωση συγκεντρώνει εκατοντάδες κατοίκους και επισκέπτες κάθε ηλικίας που βγαίνουν έξω με κοστούμια και αξεσουάρ για να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα που έρχονται

23 Δεκ. 2025 17:50
Pelop News

Κυριολεκτικά εκατοντάδες άνθρωποι ντυμένοι ως Άγιος Βασίλης συμμετείχαν στο ετήσιο παραδοσιακό έθιμο, «Regata dei Babbi Natale» (Αγώνας κωπηλασίας των Άγιων Βασίληδων), την Κυριακή (21/12) στη Βενετία πλημμυρίζοντας το Μεγάλο Κανάλι (Κανάλ Γκράντε) με γόνδολες.

Αυτό το έθιμο διοργανώνεται κάθε Δεκέμβριο από τον Σύλλογο Κωπηλασίας σε συνεργασία με τον Δήμο της Βενετίας.

Οι Άγιοι Βασίληδες συγκεντρώνονται στις δέκα το πρωί στην είσοδο του Κανάλ Γκράντε στην Punta della Dogana, στη Salute, και η υδάτινη παρέλαση ξεκινάει στις 10:30 και τελειώνει στο Rialto-Erbaria.


