Εντυπωσιακές εικόνες, εκατοντάδες Άγιοι Βασίληδες με γόνδολες στο Μεγάλο Κανάλι της Βενετίας, ΒΙΝΤΕΟ

Κυριολεκτικά εκατοντάδες άνθρωποι ντυμένοι ως Άγιος Βασίλης συμμετείχαν στο ετήσιο παραδοσιακό έθιμο, «Regata dei Babbi Natale» (Αγώνας κωπηλασίας των Άγιων Βασίληδων), την Κυριακή (21/12) στη Βενετία πλημμυρίζοντας το Μεγάλο Κανάλι (Κανάλ Γκράντε) με γόνδολες.

Αυτό το έθιμο διοργανώνεται κάθε Δεκέμβριο από τον Σύλλογο Κωπηλασίας σε συνεργασία με τον Δήμο της Βενετίας.

Οι Άγιοι Βασίληδες συγκεντρώνονται στις δέκα το πρωί στην είσοδο του Κανάλ Γκράντε στην Punta della Dogana, στη Salute, και η υδάτινη παρέλαση ξεκινάει στις 10:30 και τελειώνει στο Rialto-Erbaria.

Santa Claus is coming to… #Venezia 🎅🏻🎶 Decine di Babbi Natale sfilano lungo il Canal Grande a bordo di imbarcazioni tradizionali veneziane addobbate: una domenica di sport in pieno spirito natalizio 💫🎄 🛶 La 13^ Regata alla Valesana dei Babbi Natale e l’11^ Corteo Acqueo… pic.twitter.com/DCJa6iZD8I — Venezia Unica (@veneziaunica) December 21, 2025



Η συγκεκριμένη εκδήλωση συγκεντρώνει εκατοντάδες κατοίκους και επισκέπτες κάθε ηλικίας που βγαίνουν έξω με κοστούμια και αξεσουάρ για να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα που έρχονται.

🔊🔔 Church bells ring out across Venice, Italy as the “”Regata dei Babbi Natale” brings joy to the canals—video reposted from the lens of American artist Rachel Lee Hovnanian.https://t.co/WUVmDM3xOy#christmasinvenice 🇮🇹🎄#kayhanlife pic.twitter.com/OnNc04fXB8 — Kayhan Life (@KayhanLife) December 21, 2025

