Εντυπωσιάζει ο Αίολος Αγυιάς – Σκέντζος: «Καλύτεροι σε κάθε παιχνίδι»

Ο Αίολος Αγυιάς συνεχίζει την αγωνιστική του άνοδο, καθώς επικράτησε και επί του ΠΑΣ Ναυπάκτου στην Πάτρα με σκορ 82-74 σε παιχνίδι στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του φετινού πρωταθλήματος της Α1 ΕΣΚΑ-Η. Διαιτητές: Τσακιράκη-Αποστολόπουλος-Σαμαράς. Τα 10λεπτα: 27-21, 16-19, 17-13, 22-21.

ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ (Σκέντζος): Βαλαής 15 (2), Σπύρου 5, Νάτσκος 7, Φούντας 5 (1), Λαγογιάννης 26 (3), Στόλλας 10 (2), Πίκιος 14 (1), Τσούνας, Σταυρόπουλος, Σκλάβος.

ΠΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (Ζησιμόπουλος): Πολύχρονος 3 (1), Γιατράς 2, Γεωργίου 11, Ασημακόπουλος 8, Βαφειάδης 5 (1), Θεοδώρου 6 (1), Ιωάννου 7, Βαρελάς, Κατσικάς 6, Τριπολίδης 26 (4).

«Ηταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ο ΠΑΣ Ναυπάκτου είναι πολύ καλή ομάδα επιθετικά», δήλωσε ο προπονητής του Αίολου Αγυιάς Βασίλης Σκέντζος και πρόσθεσε τα εξής: «Καταφέραμε να περιορίσουμε τον αντίπαλό μας με την άμυνα στο β΄ ημίχρονο. Πιστεύω ότι εμείς παιχνίδι με παιχνίδι θα παίζουμε όλο και καλύτερα. Συγχαρητήρια στα παιδιά για το πάθος πού έδειξαν. Πάμε την επόμενη αγωνιστική να παίξουμε με μία πολύ φορμαρισμένη ομάδα (σ. Διαγόρας Βραχνεϊκων). Θα παλέψουμε για τη νίκη».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



