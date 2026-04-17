ΕΟΦ: Ανακαλείται γνωστό συμπλήρωμα για μνήμη και νευρικό σύστημα

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων προχώρησε σήμερα, Παρασκευή 17 Απριλίου, στην ανάκληση παρτίδας του συμπληρώματος διατροφής MemoVigor2, το οποίο κυκλοφορεί σε μορφή δισκίων και αφορά προϊόν που σχετίζεται με την υποστήριξη της λειτουργίας του νευρικού συστήματος και της μνήμης. Η ανάκληση αφορά ειδικά την παρτίδα Ι015 με ημερομηνία λήξης 02/2027 και αριθμό πρωτοκόλλου γνωστοποίησης ΕΟΦ 38110/28.05.2012.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η διαδικασία ενεργοποιήθηκε εξαιτίας ποιοτικής απόκλισης που εντοπίστηκε σε ορισμένα τεμάχια της συγκεκριμένης παρτίδας. Ειδικότερα, καταγράφηκε θραύση στην επικάλυψη των δισκίων, στοιχείο που οδήγησε στην εθελοντική ανάκληση του προϊόντος.

Η απόφαση του ΕΟΦ εκδόθηκε προληπτικά, με στόχο να ενισχυθεί η εθελοντική ανάκληση που έχει ήδη κινήσει ο παραγωγός του προϊόντος, η εταιρεία Euro–Pharma S.R.L. από την Ιταλία, στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας. Παράλληλα, η εταιρεία BIONAT, η οποία έχει προμηθευτεί τη συγκεκριμένη παρτίδα, καλείται να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες της και να προχωρήσει στην απόσυρσή της από την αγορά.

Διαβάστε επίσης: ΕΟΦ: Άμεση ανάκληση παρτίδας του after shave – Για ποιο λόγο

Στην ίδια απόφαση επισημαίνεται ακόμη ότι όλα τα σχετικά παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να διατηρηθούν για τουλάχιστον πέντε χρόνια και να τεθούν στη διάθεση του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν στο πλαίσιο ελέγχου.

