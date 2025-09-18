ΕΟΦ: Απαγορεύτηκε επικίνδυνο συμπλήρωμα διατροφής με μη εγκεκριμένη ουσία

Την άμεση απαγόρευση της κυκλοφορίας και διάθεσης του συμπληρώματος διατροφής EVOLITE NUTRITION ALPHA-GPC 300mg 60caps ανακοίνωσε σήμερα (18/9/2025) ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, κατά τον εργαστηριακό έλεγχο στο προϊόν ανιχνεύθηκε η ουσία alphaglycerylphosphorylcholine (GPC), η οποία δεν έχει εγκριθεί ως συστατικό τροφίμων (novel food).

Το συγκεκριμένο συμπλήρωμα, που εισάγεται από την πολωνική εταιρεία Evolite Sp. Z.o.o., δεν είχε γνωστοποιηθεί στον ΕΟΦ, όπως προβλέπεται.

Ο Οργανισμός ξεκαθαρίζει ότι οι επιχειρήσεις που το έχουν ήδη προμηθευτεί υποχρεούνται να συμμορφωθούν άμεσα με την απόφαση, η οποία εκδόθηκε ως προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας.

