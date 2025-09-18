ΕΟΦ: Απαγορεύτηκε επικίνδυνο συμπλήρωμα διατροφής με μη εγκεκριμένη ουσία
Ο ΕΟΦ προχώρησε στην απαγόρευση διάθεσης γνωστού συμπληρώματος διατροφής, μετά τον εντοπισμό μη εγκεκριμένης ουσίας, θέτοντας σε ισχύ προληπτικά μέτρα για την προστασία της Δημόσιας Υγείας.
Την άμεση απαγόρευση της κυκλοφορίας και διάθεσης του συμπληρώματος διατροφής EVOLITE NUTRITION ALPHA-GPC 300mg 60caps ανακοίνωσε σήμερα (18/9/2025) ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων.
Όπως αναφέρεται στην απόφαση, κατά τον εργαστηριακό έλεγχο στο προϊόν ανιχνεύθηκε η ουσία alphaglycerylphosphorylcholine (GPC), η οποία δεν έχει εγκριθεί ως συστατικό τροφίμων (novel food).
Το συγκεκριμένο συμπλήρωμα, που εισάγεται από την πολωνική εταιρεία Evolite Sp. Z.o.o., δεν είχε γνωστοποιηθεί στον ΕΟΦ, όπως προβλέπεται.
Ο Οργανισμός ξεκαθαρίζει ότι οι επιχειρήσεις που το έχουν ήδη προμηθευτεί υποχρεούνται να συμμορφωθούν άμεσα με την απόφαση, η οποία εκδόθηκε ως προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας.
