ΕΟΦ: Ποιο συμπλήρωμα διατροφής κρίνει επικίνδυνο και ζητά την απόσυρσή του

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) προειδοποιεί τους καταναλωτές να μην αγοράζουν ούτε να χρησιμοποιούν το προϊόν FAT KILLER capsules, το οποίο προωθείται ως συμπλήρωμα διατροφής και ενδέχεται να έχει διακινηθεί και στην Ελλάδα μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου.

Σύμφωνα με εργαστηριακούς ελέγχους, το σκεύασμα περιέχει σιβουτραμίνη (sibutramine) και φαινολοφθαλεΐνη (phenolophthalein), ουσίες που δεν αναγράφονται στην επισήμανσή του. Η παρουσία τους κατατάσσει το προϊόν ως μη εγκεκριμένο φάρμακο, καθιστώντας τη χρήση του δυνητικά επικίνδυνη για την υγεία.

Η σιβουτραμίνη είχε αποσυρθεί από την αγορά τον Ιανουάριο του 2010 λόγω σοβαρών προβλημάτων ασφάλειας, ενώ η φαινολοφθαλεΐνη είναι γνωστή για την καθαρτική της δράση. Ο ΕΟΦ καλεί τους πολίτες σε επαγρύπνηση και υπενθυμίζει ότι η αγορά συμπληρωμάτων διατροφής από αναξιόπιστες πηγές, όπως το διαδίκτυο, μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία τους.

Οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους το προϊόν καλούνται να μην το χρησιμοποιήσουν και να το απομακρύνουν άμεσα.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



