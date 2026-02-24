ΕΟΦ: Προειδοποίηση για συμπλήρωμα διατροφής με μη εγκεκριμένη φαρμακευτική ουσία

Την προσοχή των καταναλωτών εφιστά ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) σχετικά με συμπλήρωμα διατροφής που κυκλοφορεί στην ευρωπαϊκή αγορά και ενδέχεται να διακινείται και στην Ελλάδα, κυρίως μέσω διαδικτύου και κοινωνικών δικτύων.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, το προϊόν με την ονομασία MACA STRONG MAN περιέχει τη δραστική φαρμακευτική ουσία sildenafil (σιλδεναφίλη), γεγονός που το κατατάσσει ουσιαστικά ως μη εγκεκριμένο φαρμακευτικό προϊόν και όχι ως απλό συμπλήρωμα διατροφής.

Η συγκεκριμένη ουσία συνδέεται με πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες, ιδιαίτερα στο καρδιαγγειακό σύστημα, γεγονός που καθιστά την ανεξέλεγκτη χρήση της επικίνδυνη για την υγεία, ειδικά χωρίς ιατρική παρακολούθηση.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν σοβαρές ελλείψεις στην επισήμανση του προϊόντος, όπως απουσία οδηγιών χρήσης, ημερομηνίας λήξης ή ανάλωσης, πληροφοριών για τον παρασκευαστή και πλήρους καταλόγου συστατικών, καθώς και λανθασμένη σήμανση. Επιπλέον, το προϊόν δεν έχει γνωστοποιηθεί επισήμως στον ΕΟΦ.

Ο Οργανισμός καλεί τους καταναλωτές να αποφύγουν την προμήθεια και χρήση του συγκεκριμένου προϊόντος. Σε περίπτωση που το έχουν ήδη αποκτήσει, συστήνεται να μην το χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές.

Υπογραμμίζεται επίσης ότι προϊόντα τέτοιου τύπου συχνά διακινούνται μέσω διαδικτύου ή κοινωνικών δικτύων από μη αξιόπιστες πηγές, κάτι που μπορεί να εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία.

Η σχετική ειδοποίηση εκδόθηκε έπειτα από ενημέρωση των αρμόδιων αρχών του Βελγίου μέσω του ευρωπαϊκού δικτύου για την καταπολέμηση της απάτης στην αγροδιατροφική αλυσίδα.

