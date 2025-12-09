ΕΟΦ: Προειδοποίηση για βρεφικό γάλα, κίνδυνος αλλαντίασης

Οργανισμός καλεί τους γονείς να μην χρησιμοποιούν το προϊόν και να ενημερώσουν τις αρχές αν το έχουν στην κατοχή τους.

ΕΟΦ: Προειδοποίηση για βρεφικό γάλα, κίνδυνος αλλαντίασης
09 Δεκ. 2025 10:52
Pelop News

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) εξέδωσε προειδοποίηση για το βρεφικό γάλα ByHeart Whole Nutrition Infant Formula, το οποίο συνδέεται με κρούσματα αλλαντίασης σε βρέφη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το προϊόν πωλείται και διαδικτυακά, μεταξύ άλλων μέσω της πλατφόρμας Amazon.com, γεγονός που καθιστά πιθανή την ύπαρξή του και στην ελληνική αγορά. Η ενημέρωση έγινε στον ΕΟΦ από τον ΕΦΕΤ.

Οι γονείς και οι κηδεμόνες καλούνται να μην προμηθευτούν ούτε να χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο προϊόν οποιασδήποτε παρτίδας. Σε περίπτωση που βρεθεί στην κατοχή τους, θα πρέπει να το απορρίψουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ.

Ο Οργανισμός επισημαίνει ότι η αγορά φαρμακευτικών προϊόντων από μη αξιόπιστες πηγές, όπως ιστοσελίδες τρίτων και διαδικτυακά καταστήματα, μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή, ειδικά όταν πρόκειται για βρέφη.

