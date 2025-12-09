ΕΟΦ: Προειδοποίηση για βρεφικό γάλα, κίνδυνος αλλαντίασης

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) εξέδωσε προειδοποίηση για το βρεφικό γάλα ByHeart Whole Nutrition Infant Formula, το οποίο συνδέεται με κρούσματα αλλαντίασης σε βρέφη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το προϊόν πωλείται και διαδικτυακά, μεταξύ άλλων μέσω της πλατφόρμας Amazon.com, γεγονός που καθιστά πιθανή την ύπαρξή του και στην ελληνική αγορά. Η ενημέρωση έγινε στον ΕΟΦ από τον ΕΦΕΤ.

Οι γονείς και οι κηδεμόνες καλούνται να μην προμηθευτούν ούτε να χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο προϊόν οποιασδήποτε παρτίδας. Σε περίπτωση που βρεθεί στην κατοχή τους, θα πρέπει να το απορρίψουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ.

Ο Οργανισμός επισημαίνει ότι η αγορά φαρμακευτικών προϊόντων από μη αξιόπιστες πηγές, όπως ιστοσελίδες τρίτων και διαδικτυακά καταστήματα, μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή, ειδικά όταν πρόκειται για βρέφη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



