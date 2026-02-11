«Επανάσταση» στο ιαπωνικό ποδόσφαιρο: Καταργείται η ισοπαλία

Κάθε χρόνο κατατίθενται δεκάδες προτάσεις για την αναβάθμιση και την εξέλιξη του ποδοσφαίρου, ωστόσο ελάχιστες φτάνουν στο στάδιο της υλοποίησης. Στην Ιαπωνία, όμως, η J1 League –η κορυφαία κατηγορία της χώρας– επέλεξε να προχωρήσει σε μια καινοτόμα πρωτοβουλία, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών παρουσίας.

11 Φεβ. 2026 18:44
Μια τολμηρή αλλαγή στον ποδοσφαιρικό χάρτη επιχειρούν οι Ιάπωνες, καθώς αποφάσισαν να τροποποιήσουν έναν από τους βασικότερους κανονισμούς του αθλήματος: την ισοπαλία.

Πέναλτι αντί για ισοπαλία

Στο πλαίσιο του ειδικού τουρνουά «Meiji Yasuda J.League 100 Year Vision League», που θα διεξαχθεί το 2026 και δεν θα περιλαμβάνει υποβιβασμό, αποφασίστηκε η κατάργηση της ισοπαλίας.

Συγκεκριμένα, εάν ένα παιχνίδι ολοκληρωθεί χωρίς νικητή στα 90 λεπτά, οι δύο ομάδες θα οδηγούνται απευθείας στη διαδικασία των πέναλτι. Ο νικητής της διαδικασίας θα λαμβάνει δύο βαθμούς, αντί των τριών που προβλέπονται για τη νίκη στην κανονική διάρκεια, ενώ ο ηττημένος θα παίρνει έναν βαθμό.

Στόχος η μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα

Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και στη διατήρηση του ενδιαφέροντος μέχρι το τελευταίο λεπτό, καθώς κάθε παιχνίδι θα έχει οπωσδήποτε νικητή. Με αυτόν τον τρόπο, οι ομάδες θα έχουν επιπλέον κίνητρο να διεκδικούν τη νίκη, αποφεύγοντας την «ασφάλεια» της ισοπαλίας.

Το αν η ιαπωνική πρωτοβουλία αποτελέσει πιλότο για ευρύτερες αλλαγές στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο μένει να φανεί, ωστόσο ήδη προκαλεί συζητήσεις στη διεθνή ποδοσφαιρική κοινότητα.

