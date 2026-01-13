Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδος: Αίτημα για άμεση πρόσβαση στη συνταγογράφηση φαρμάκων για την παχυσαρκία

Την άμεση πρόσβαση όλων των παθολόγων της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ανεξαρτήτως αν είναι συμβεβλημένοι ή μη, στη συνταγογράφηση των νεότερων φαρμάκων για την παχυσαρκία ζητά η Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδος, εκφράζοντας παράλληλα σοβαρές επιφυλάξεις για τον τρόπο εφαρμογής της υφιστάμενης πολιτικής.

Όπως επισημαίνουν οι εκπρόσωποι των παθολόγων, κεντρικό αίτημα αποτελεί η αποκλειστικά ηλεκτρονική συνταγογράφηση των συγκεκριμένων φαρμάκων, ακόμη και όταν αυτά δεν αποζημιώνονται. Στόχος, σύμφωνα με την Ένωση, είναι να αποτραπεί η επικίνδυνη πρακτική της αυτοθεραπείας, η οποία, όπως καταγγέλλεται, έχει λάβει διαστάσεις λόγω χρήσης των σκευασμάτων για λόγους αισθητικής ή lifestyle, με δυνητικά σοβαρούς κινδύνους για την υγεία.

Οι παθολόγοι αναφέρονται και στην πρόσφατη ένταξη όλων των Κέντρων Υγείας στο σχετικό πρόγραμμα, πέραν των εξειδικευμένων ιατρείων των νοσοκομείων, κάνοντας λόγο για ζητήματα δεοντολογίας εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας. Όπως υποστηρίζουν, η εξέλιξη αυτή δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού, δεδομένου ότι στους γιατρούς των δημόσιων δομών έχει δοθεί η δυνατότητα λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων.

Σύμφωνα με την Ένωση, η πρακτική αυτή πλήττει ιδιαίτερα τους παθολόγους του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι, όπως τονίζουν, αποτελούν βασική ειδικότητα για την ολιστική παρακολούθηση και αντιμετώπιση ασθενών με διαταραχές σωματικού βάρους. Παράλληλα, σημειώνουν ότι παραβιάζονται διατάξεις της νομοθεσίας που εξισώνουν την υπογραφή ιατρών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και το δικαίωμα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για όλους τους γιατρούς χωρίς εξαιρέσεις.

Τέλος, η Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδος καταγγέλλει την απουσία ουσιαστικής επικοινωνίας από πλευράς του Υπουργείου Υγείας, επισημαίνοντας ότι μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει ανταπόκριση στα αιτήματα και τις παρεμβάσεις της.

