Επεισόδιο με φραστική επίθεση κατά βουλευτή της ΝΔ στην πλατεία Γεωργίου

Επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην πλατεία Γεωργίου της Πάτρας, όταν η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, δέχθηκε φραστική επίθεση από ομάδα συγκεντρωμένων που πραγματοποιούσαν διαμαρτυρία υπέρ της Παλαιστίνης.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η παρουσία της βουλευτού στο σημείο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με αρκετά άτομα να την καλούν επίμονα να αποχωρήσει από την πλατεία. Το κλίμα ήταν φορτισμένο, ενώ η ένταση αυξανόταν λεπτό με το λεπτό. Τελικά, η κ. Αλεξοπούλου αποχώρησε, εν μέσω έντονων φραστικών επιθέσεων και σχολίων από τους συγκεντρωμένους.

Λίγο αργότερα, η βουλευτής ανάρτησε στα προσωπικά της προφίλ στο Facebook και το Instagram βίντεο από το περιστατικό, συνοδεύοντάς το με ένα ιδιαίτερα αιχμηρό σχόλιο για όσα συνέβησαν.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει συζητήσεις στην τοπική κοινωνία, με διαφορετικές προσεγγίσεις για τα αίτια της έντασης αλλά και για τον τρόπο που εξελίχθηκε η διαμαρτυρία. Οι συγκεντρωμένοι διαμαρτύρονταν για τη συνεχιζόμενη κρίση στη Γάζα, την ώρα που η παρουσία πολιτικών προσώπων φαίνεται πως λειτούργησε ως πυροδότης για αντιδράσεις.

Οι αρχές δεν χρειάστηκε να επέμβουν, ωστόσο το γεγονός καταγράφεται ως ακόμη ένα επεισόδιο έντασης που συνδέεται με τις κινητοποιήσεις για το παλαιστινιακό ζήτημα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



