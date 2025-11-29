Επεισόδιο με φραστική επίθεση κατά βουλευτή της ΝΔ στην πλατεία Γεωργίου

Ένταση σε συγκέντρωση υπέρ της Παλαιστίνης – Η ανάρτηση της βουλευτού στα social media

Επεισόδιο με φραστική επίθεση κατά βουλευτή της ΝΔ στην πλατεία Γεωργίου
29 Νοέ. 2025 15:39
Pelop News

Επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην πλατεία Γεωργίου της Πάτρας, όταν η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, δέχθηκε φραστική επίθεση από ομάδα συγκεντρωμένων που πραγματοποιούσαν διαμαρτυρία υπέρ της Παλαιστίνης.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η παρουσία της βουλευτού στο σημείο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με αρκετά άτομα να την καλούν επίμονα να αποχωρήσει από την πλατεία. Το κλίμα ήταν φορτισμένο, ενώ η ένταση αυξανόταν λεπτό με το λεπτό. Τελικά, η κ. Αλεξοπούλου αποχώρησε, εν μέσω έντονων φραστικών επιθέσεων και σχολίων από τους συγκεντρωμένους.

Λίγο αργότερα, η βουλευτής ανάρτησε στα προσωπικά της προφίλ στο Facebook και το Instagram βίντεο από το περιστατικό, συνοδεύοντάς το με ένα ιδιαίτερα αιχμηρό σχόλιο για όσα συνέβησαν.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει συζητήσεις στην τοπική κοινωνία, με διαφορετικές προσεγγίσεις για τα αίτια της έντασης αλλά και για τον τρόπο που εξελίχθηκε η διαμαρτυρία. Οι συγκεντρωμένοι διαμαρτύρονταν για τη συνεχιζόμενη κρίση στη Γάζα, την ώρα που η παρουσία πολιτικών προσώπων φαίνεται πως λειτούργησε ως πυροδότης για αντιδράσεις.

Οι αρχές δεν χρειάστηκε να επέμβουν, ωστόσο το γεγονός καταγράφεται ως ακόμη ένα επεισόδιο έντασης που συνδέεται με τις κινητοποιήσεις για το παλαιστινιακό ζήτημα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:08 Ηλιούπολη – Καλαμάτα 0-3: Νέα νίκη για τους πρωτοπόρους στην Super League 2
17:00 Πάτρα: Ολο το σχέδιο εξυγίανσης – Τι μέτρα προβλέπει η μελέτη αποκατάστασης της «Αμιαντίτ»
16:51 Πλεύρης από τη Μάλτα: «Η παράνομη διαμονή και είσοδος στην Ελλάδα είναι ποινικό αδίκημα»
16:40 Η Ναταλία Γερμανού σχολιάζει την απιστία στις σχέσεις: Δεν είναι πάντα μονόπαντα τα πράγματα στη ζωή
16:28 Επίδομα θέρμανσης: Έως πότε μπορείτε να υποβάλλετε αιτήσεις και πότε θα γίνει η πληρωμή
16:19 Η πιο ύπουλη συμπεριφορά που διαλύει τις σχέσεις: Τι προειδοποιούν οι ψυχολόγοι
16:08 Τραμπ: Ο εναέριος χώρος πάνω και γύρω από τη Βενεζουέλα θα κλείσει
15:59 «Πήγαν να μαζέψουν ξύλα, δεν είχαν βόμβες», στη Γάζα οι αρχές κατηγορούν τον στρατό του Ισραήλ ότι σκότωσε δύο παιδιά
15:51 «Με διαλύει που αναγκάστηκα να απολογούμαι για την κακοποίηση μου», το ξέσπασμα της Τούνη
15:40 Ουκρανία: Γιατί η οικονομική χρεοκοπία της «επιβάλλει» την «ειρήνη», τα τέσσερα σενάρια
15:39 Επεισόδιο με φραστική επίθεση κατά βουλευτή της ΝΔ στην πλατεία Γεωργίου
15:30 Αυτός είναι ο σεισμικός χάρτης με όλα τα ρήγματα στην Ελλάδα με 3.600 ενεργά και πιθανώς ενεργά
15:20 Κακοσαίος: Η σχέση του με το ποδόσφαιρο, η δραματική σχολή που άφησε στη μέση και η αγάπη του για το τραγούδι
15:08 Πάπας Λέων: Δοξολογία στον Άγιο Γεώργιο και κοινή δήλωση με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο LIVE
15:00 Ο γνωστός επιχειρηματίας, που συνελήφθη γιατί έτρεχε με 216 χιλιόμετρα στη Βουλιαγμένης
14:49 Νέα φονική ρωσική επίθεση στην Ουκρανία με drones και πυραύλους
14:37 Δημόσιο: Παράταση στην προθεσμία πληρωμής οφειλών Νοεμβρίου 2025
14:27 Από Ουκρανικά drones τα πλήγματα στα δύο δεξαμενόπλοια του ρωσικού σκιώδους στόλου ΒΙΝΤΕΟ
14:15 Ναρκωτικά και συλλήψεις σε Πάτρα και Αγρίνιο
14:05 Οι κορυφαίες τάσεις διακόσμησης για υπνοδωμάτιο το 2026
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο 29/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ