Έπεσε η «αυλαία» στο RGC Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: Γέφυρες, δίκτυα και ανάπτυξη – Κοινωνία και οικονομία συγκοινωνούντα δοχεία

Η «αυλαία» του 2ου Regional Growth Conference της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μπορεί να έπεσε χθες, όμως στο αναπτυξιακό συνέδριο που διοργάνωσε στην Κομοτηνή ο δημοσιογραφικός οργανισμός «Πελοπόννησος», μαζί με τον δημοσιογραφικό οργανισμό «Χρόνος», αναδείχθηκαν πολύ σοβαρά θέματα που αφορούν και τη Δυτική Ελλάδα.

ΚΟΜΟΤΗΝΗ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

Χθες, τελευταία ημέρα του RGC της ΠΑΜΘ, τα έργα υποδομών, η αγροτική ανάπτυξη της χώρας, το δημογραφικό πρόβλημα και η παρεμβατικότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας στην κοινωνία και την οικονομία, είχαν την τιμητική τους, με το καλωσόρισμα να γίνεται από τον υφυπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο στον Τομέα Μακεδονίας-Θράκης Κωνσταντίνο Γκιουλέκα.

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός αναφέρθηκε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στις επιδοτήσεις των αγροτών και στη μάχη με την ευλογιά των αιγοπροβάτων: «Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με δυο δύσκολα ζητήματα. Το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο ζητεί πλήρη διαλεύκανση και το ζήτημα της ευλογιάς που απαιτεί τη στήριξη των κτηνοτρόφων για να συνεχίσουν να ζουν και να στηρίζουν την ελληνική οικονομία. Προχωρούμε σε μεταρρύθμιση εν κινήσει, για να ξεριζώσουμε βαθιά ριζωμένες παθογένειες και για να δημιουργήσουμε έναν μηχανισμό καταβολών με δίκαιο τρόπο. Διευκολύνουμε τις έρευνες και στο τέλος της ημέρας θα πληρώνεται αυτός που πραγματικά παράγει και όχι οι επιτήδειοι».

Ο καθηγητής Δημογραφίας και Διευθυντής Ερευνών του ΙΔΕΜ Βύρων Κοτζαμάνης παρουσίασε έρευνα, στην οποία αποτυπώνεται με αριθμούς το μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα της ΠΑΜΘ και της χώρας συνολικά. Στάθηκε ιδιαίτερα στην υπερσυγκέντρωση του πληθυσμού σε ένα συγκεκριμένο τμήμα της επικράτειας (Αττική), στη μείωση της γονιμότητας και των γάμων, στην ανισορροπία στο ισοζύγιο θανάτων-γεννήσεων, κ.ά.

Τέλος, ο πρύτανης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Φώτης Μάρης στάθηκε στο αξιακό σύστημα του ακαδημαϊκού ιδρύματος της Θράκης, θυμίζοντάς μας την αντίστοιχη προσπάθεια που καταβάλλουν το Πανεπιστήμιο Πατρών και ο πρύτανης Χρήστος Μπούρας: «Στόχος μας είναι η ενδυνάμωση της τοπικής κοινωνίας, δημιουργώντας γέφυρες και δίκτυα. Είμαστε ο βασικός πυλώνας ανάπτυξης στην περιοχή μας γιατί βασιζόμαστε στον άνθρωπο. Η επόμενη ημέρα στην ΠΑΜΘ πρέπει να πετύχει, διαφορετικά έρχεται… Αρμαγεδδών! Το θέμα αφορά όλους μας».

Το συνέδριο σημείωσε επιτυχία, με το Τσανάκλειο Μέγαρο να γεμίζει και τις δύο ημέρες του RGC με κόσμο που ήθελε να ακούσει απόψεις από ειδικούς για το μέλλον του τόπου του.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



