Επετεύχθη συμφωνία για πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο – Στον ίδιο δρόμο G7 και Αυστραλία

Λευκός καπνός μετά από σχεδόν έναν χρόνο διεθνών διαβουλεύσεων βγήκε χθες από τις Βρυξέλλες, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξε σε συμφωνία για ανώτατο όριο τιμής στα 60 δολάρια ανά βαρέλι του ρωσικού αργού, που μεταφέρεται δια θαλάσσης, ανοίγοντας το δρόμο για την επίσημη έγκριση του μέτρου τις επόμενες ώρες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξε στη συμφωνία για ανώτατο όριο τιμής μετά τη στήριξη της Πολωνίας, που ήταν η τελευταία χώρα μέλος η οποία είχε αντιρρήσεις, ανοίγοντας το δρόμο για την επίσημη έγκριση μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Η Βαρσοβία είχε αντισταθεί στο προτεινόμενο επίπεδο καθώς εξέτασε έναν μηχανισμό προσαρμογής για να διατηρήσει το ανώτατο όριο κάτω από την τιμή αγοράς. Είχε πιέσει σε διαπραγματεύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο ζητώντας το ανώτατο όριο να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερο για να συμπιέσει τα έσοδα της Ρωσίας και να περιορίσει την ικανότητα της Μόσχας να χρηματοδοτεί τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το ανώτατο όριο τιμών, μια ιδέα των χωρών της Ομάδας των Επτά (G7), στοχεύει στη μείωση των ρωσικών εσόδων από την πώληση πετρελαίου, αποτρέποντας παράλληλα την άνοδο των τιμών του πετρελαίου παγκοσμίως μετά την έναρξη ισχύος του εμπάργκο της ΕΕ στο ρωσικό αργό στις 5 Δεκεμβρίου.

Λεπτομέρειες της συμφωνίας πρόκειται να δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Κυριακή.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι το ανώτατο όριο τιμών θα μειώσει σημαντικά τα έσοδα της Ρωσίας.

“Θα μας βοηθήσει να σταθεροποιήσουμε τις παγκόσμιες τιμές ενέργειας, προς όφελος των αναδυόμενων οικονομιών σε όλο τον κόσμο”, ανέφερε η φον ντερ Λάιεν με ανάρτηση στο Twitter, προσθέτοντας ότι το ανώτατο όριο θα είναι “ρυθμιζόμενο με την πάροδο του χρόνου” για να αντιδρά στις εξελίξεις της αγοράς.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 2, 2022