Επιχείρηση ΕΛ.ΑΣ. στη βόρεια Ελλάδα: Σύλληψη 19χρονου Τούρκου, δέκα προσαγωγές

Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική

Επιχείρηση ΕΛ.ΑΣ. στη βόρεια Ελλάδα: Σύλληψη 19χρονου Τούρκου, δέκα προσαγωγές
13 Νοέ. 2025 9:51
Pelop News

Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη 13/1 από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδος σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής, στο πλαίσιο ερευνών για τη δραστηριότητα Τούρκων υπηκόων στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έγιναν έρευνες σε τέσσερις οικίες, όπου προσήχθησαν δέκα άτομα, ενώ συνελήφθη ένας 19χρονος Τούρκος υπήκοος. Ο νεαρός εντοπίστηκε να κατέχει παράνομα μία βαλλίστρα, η οποία κατασχέθηκε.

Δείτε ακόμα: Κορωπί: Ποια η κατάσταση του 22χρονου που κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο συλληφθείς είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Οι υπόλοιποι προσαχθέντες, εννέα Τούρκοι και ένας Έλληνας, αφέθηκαν ελεύθεροι καθώς δεν προέκυψαν στοιχεία σε βάρος τους.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί από τα Τμήματα Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, Δίωξης Ναρκωτικών, Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, στο πλαίσιο συντονισμένων ενεργειών για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος στη Βόρεια Ελλάδα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:01 Ωρα Πατρών: «To ένα ευρώ ο Πελετίδης το κάνει δέκα….Αμ’ πως»
9:57 Διεκδικητική Κίνηση Εμπόρων Πάτρας για κυκλοφοριακό: Οποίος βαριέται να ζυμώσει, δέκα μέρες κοσκινίζει…
9:51 Επιχείρηση ΕΛ.ΑΣ. στη βόρεια Ελλάδα: Σύλληψη 19χρονου Τούρκου, δέκα προσαγωγές
9:50 Πάτρα: Το Σάββατο η βιβλιοπαρουσίαση του Σεραφείμ Βρακά «Ο σκληρός Φλεβάρης του 74»
9:42 Η Άννα Βίσση με τα εγγόνια της στις κερκίδες του Madison Square Garden ΦΩΤΟ
9:38 Ο Λαζόπουλος για το μαγιό με την Ελληνική σημαία του Λιάγκα ΦΩΤΟ
9:30 Περιμετρική Πάτρας: Κλειστή η έξοδος του κόμβου στα Μποζαΐτικα
9:25 Τραγικό εργατικό δυστύχημα στη Λάρισα: Νεκρή 49χρονη, εγκλωβίστηκε σε φούρνο
9:22 Καρφίτσα του Ναπολέοντα πωλήθηκε σε δημοπρασία για 3,79 εκ. ευρώ ΦΩΤΟ
9:14 Χανιά: Θανατηφόρα παράσυρση, νεκρός 48χρονος πεζός
9:11 ΒΙΝΤΕΟ με γυναίκα να απειλεί με ματσέτα ταξιτζή, δεν της άρεσε τραγούδι!
9:00 Βορίζια: Στο νεκροταφείο η σύλληψη του 23χρονου «μπουρλοτιέρη», που ήταν πριν το φονικό
8:49 Κιλκίς: Νεκρός νεαρός κρεοπώλης, έκοψε καταλάθος τη μηριαία αρτηρία
8:47 Νωρίτερα η επιστροφή ενοικίου και το επίδομα 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους, πότε θα καταβληθούν
8:43 Ψηφιακό τέλος: Νέοι κανόνες για μισθώσεις, δάνεια και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές
8:37 Σέρρες: Στον Εισαγγελέα 30 μετανάστες για την εξέγερση σε δομή φιλοξενίας
8:36 Ο Πρωθυπουργός στα Μέγαρα για την παραλαβή Πυροσβεστικών αεροσκαφών
8:29 Golden Visa: Ξεμπλοκάρουν χιλιάδες επενδύσεις, νέα υπουργική απόφαση
8:23 Κορωπί: Ποια η κατάσταση του 22χρονου που κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ
8:20 Τραγωδία στη Νότια Κορέα: Φορτηγό μπούκαρε σε αγορά, δύο νεκροί και 18 τραυματίες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ