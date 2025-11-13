Επιχείρηση ΕΛ.ΑΣ. στη βόρεια Ελλάδα: Σύλληψη 19χρονου Τούρκου, δέκα προσαγωγές

Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη 13/1 από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδος σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής, στο πλαίσιο ερευνών για τη δραστηριότητα Τούρκων υπηκόων στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έγιναν έρευνες σε τέσσερις οικίες, όπου προσήχθησαν δέκα άτομα, ενώ συνελήφθη ένας 19χρονος Τούρκος υπήκοος. Ο νεαρός εντοπίστηκε να κατέχει παράνομα μία βαλλίστρα, η οποία κατασχέθηκε.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο συλληφθείς είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Οι υπόλοιποι προσαχθέντες, εννέα Τούρκοι και ένας Έλληνας, αφέθηκαν ελεύθεροι καθώς δεν προέκυψαν στοιχεία σε βάρος τους.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί από τα Τμήματα Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, Δίωξης Ναρκωτικών, Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, στο πλαίσιο συντονισμένων ενεργειών για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος στη Βόρεια Ελλάδα.

