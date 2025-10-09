Επιχείρηση-μαμούθ της ΕΛΑΣ σε Ηλεία και άλλες περιοχές: Τέλος σε κύκλωμα που εκμεταλλευόταν αλλοδαπούς εργάτες – Οι εικόνες του σκλαβοπάζαρου ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Θλιβερές είναι οι εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛ.ΑΣ. από τους χώρους όπου αναγκάζονταν να ζουν αλλοδαποί άνδρες, κυρίως υπήκοοι Νεπάλ, τους οποίους εκμεταλλευόταν οικονομικά και εργασιακά εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 7 Οκτωβρίου σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Αργολίδα, Βοιωτία, Μεσσηνία, Ηλεία και Λάρισα, στο πλαίσιο μιας συντονισμένης δράσης που αποκάλυψε ένα εκτεταμένο δίκτυο εμπορίας ανθρώπων και εργασιακής εκμετάλλευσης.

Συνελήφθησαν δέκα μέλη της οργάνωσης, όλοι υπήκοοι Πακιστάν, ανάμεσά τους και ένας από τους αρχηγούς, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα δέκα άτομα — εκ των οποίων επτά μέλη του κυκλώματος. Στην υπόθεση εμπλέκεται και έγκλειστος σε Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, εμπορία ανθρώπων – εργασιακή εκμετάλλευση, καθώς και για παραβάσεις του Κώδικα Μετανάστευσης και της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Η έρευνα αποκάλυψε 25 περιπτώσεις εμπορίας αλλοδαπών ανδρών από το Νεπάλ, που ζούσαν σε ανθυγιεινές και εξευτελιστικές συνθήκες, χωρίς επαρκή στέγη, τροφή ή αμοιβή. Τα θύματα έλαβαν αμέσως στήριξη και προστασία, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ευάλωτων Πολιτών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και τη ΜΚΟ Α21.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης προσήχθησαν 194 άτομα, εκ των οποίων 100 συνελήφθησαν γιατί δεν διέθεταν νόμιμα έγγραφα παραμονής.

Η δράση του κυκλώματος

Από τον Νοέμβριο του 2024, τα μέλη της οργάνωσης είχαν συγκροτήσει ένα οργανωμένο δίκτυο στρατολόγησης και εκμετάλλευσης αλλοδαπών, κυρίως υπηκόων Νεπάλ. Με εξαναγκαστικά και απατηλά μέσα, διευκόλυναν την παράνομη είσοδό τους στην Ελλάδα και τους μετέφεραν σε διάφορες περιοχές, με σκοπό την απόκτηση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Κομβικό ρόλο στη στρατολόγηση κατείχε μια 29χρονη υπήκοος Νεπάλ, που εμφανιζόταν ως “διαμεσολαβήτρια” εύρεσης εργασίας. Με τη βοήθεια ενός 39χρονου συνεργού, χρησιμοποιούσε λογαριασμούς σε social media με δεκάδες χιλιάδες ακόλουθους, αναρτώντας “διαφημίσεις” για υποτιθέμενες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα, με υποσχέσεις υψηλών αμοιβών και σκηνοθετημένα βίντεο που συγκέντρωναν εκατομμύρια προβολές.

Στόχευε ομοεθνείς της που εργάζονταν νόμιμα σε χώρες των Βαλκανίων, κυρίως στη Ρουμανία, και αποσπούσε τη συναίνεσή τους να ταξιδέψουν στην Ελλάδα, με την υπόσχεση ότι θα αποπληρώσουν το “κόστος” της μετακίνησης μέσω εργασίας. Έτσι δημιουργούνταν δεσμός οικονομικής εξάρτησης και χρέους.

Οι αλλοδαποί εισέρχονταν στην Ελλάδα αεροπορικώς ή οδικώς από τη Βόρεια Μακεδονία και στη συνέχεια μεταφέρονταν, υπό συνεχή επιτήρηση, σε αγροτικές περιοχές όπως η Αργολίδα, η Ηλεία, η Μεσσηνία, η Λάρισα, η Βοιωτία, η Αρκαδία και η Λακωνία.

Εκεί ζούσαν σε πρόχειρα καταλύματα και αποθήκες, χωρίς ρεύμα ή τρεχούμενο νερό, δουλεύοντας εξαντλητικά ωράρια υπό την εποπτεία “επιστατών”, που διαχειρίζονταν τη διαμονή, την εργασία και την πειθαρχία τους. Οι περισσότεροι λάμβαναν ελάχιστα ή καθόλου χρήματα, με το πρόσχημα ότι “ξεχρεώνουν” τα έξοδα μεταφοράς τους.

Όσοι τολμούσαν να διαμαρτυρηθούν, αντιμετώπιζαν απειλές, ξυλοδαρμούς ή παράνομη κράτηση, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τα διαβατήρια τους κατασχέθηκαν ως μέσο εκβιασμού.

Τα ευρήματα της ΕΛ.ΑΣ.

Κατά τις έρευνες σε σπίτια, αποθήκες και καταστήματα, οι Αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν:

18 διαβατήρια Νεπάλ και πλήθος ταξιδιωτικών εγγράφων Πακιστάν και Μπαγκλαντές,

παραστατικά αποστολής χρημάτων μέσω εταιριών μεταφοράς,

ιδιόχειρες σημειώσεις με χρηματικά ποσά και ονόματα,

στοιχεία κρατήσεων πτήσεων αλλοδαπών,

18 κινητά τηλέφωνα, 3 ηλεκτρονικούς υπολογιστές,

ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης,

14.375 ευρώ και 4 οχήματα.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή εμπειρογνώμονα της Europol, που ανέλυσε σε πραγματικό χρόνο τα δεδομένα με τη χρήση της κινητής μονάδας “Mobile Office”.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων και τη χαρτογράφηση των διαδρομών εργασιακής εκμετάλλευσης που επεκτείνονται σε ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

Η υπόθεση συγκλονίζει, όχι μόνο για το εύρος της εγκληματικής δράσης, αλλά και για το γεγονός ότι στον 21ο αιώνα, άνθρωποι εξακολουθούν να μετατρέπονται σε εργαλεία κέρδους, μέσα στα ίδια τα χωράφια της χώρας.

