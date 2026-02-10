Επίδομα 391 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ: Ποιοι το δικαιούνται και τι καλύπτει

Σε μια περίοδο που το αυξημένο κόστος ζωής εξακολουθεί να πιέζει τα ελληνικά νοικοκυριά, μια τακτική οικονομική ενίσχυση έχει βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος χιλιάδων πολιτών. Πρόκειται για το μηνιαίο επίδομα των 391 ευρώ, που καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΑ σε συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων, με στόχο την κάλυψη βασικών αναγκών και την ανακούφιση από τις επιπτώσεις της ακρίβειας.

Η ενίσχυση λειτουργεί ως σταθερό «δίχτυ ασφαλείας» για άτομα και οικογένειες με περιορισμένους οικονομικούς πόρους, προσφέροντας μια προβλέψιμη μηνιαία στήριξη που μπορεί να καλύψει μέρος εξόδων όπως τρόφιμα, λογαριασμούς και βασικές καθημερινές ανάγκες. Ο μηχανισμός καταβολής είναι στοχευμένος, ώστε το ποσό να καταλήγει απευθείας σε όσους το έχουν πραγματικά ανάγκη.

Τα κριτήρια για τους δικαιούχους

Το επίδομα των 391 ευρώ απευθύνεται σε ενήλικους πολίτες που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά, περιουσιακά και κοινωνικά κριτήρια. Καθοριστικό ρόλο παίζει το ετήσιο εισόδημα, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα προβλεπόμενα όρια, καθώς και η συνολική περιουσιακή κατάσταση του αιτούντος.

Παράλληλα, λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή σύνθεση, με οικογένειες που έχουν εξαρτώμενα μέλη, μονογονεϊκά νοικοκυριά ή αυξημένες καθημερινές υποχρεώσεις να αξιολογούνται με διαφορετικά δεδομένα. Στόχος είναι η στήριξη να κατανέμεται δίκαια, ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες κάθε περίπτωσης.

Η διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται σε ένα σύστημα που συνδυάζει εισόδημα, περιουσία και κοινωνικούς παράγοντες, ώστε το ποσό να λειτουργεί ως συμπληρωματικό εισόδημα και όχι ως μοναδική πηγή οικονομικής επιβίωσης.

Ανάσα για τα νοικοκυριά

Βασική επιδίωξη του συγκεκριμένου επιδόματος είναι η μείωση της οικονομικής πίεσης που προκαλεί η συνεχής αύξηση των τιμών σε τρόφιμα, ενέργεια και βασικές υπηρεσίες. Για πολίτες που βρίσκονται κοντά στα όρια της φτώχειας ή αντιμετωπίζουν προσωρινές δυσκολίες, τα 391 ευρώ τον μήνα μπορούν να αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα σταθερότητας.

Ταυτόχρονα, η ενίσχυση αυτή έχει και ευρύτερο οικονομικό αποτύπωμα, καθώς τα χρήματα δαπανώνται άμεσα στην αγορά, ενισχύοντας την κατανάλωση και στηρίζοντας μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σε τοπικό επίπεδο.

Εργαλείο κοινωνικής πολιτικής

Αν και δεν υποκαθιστά μακροπρόθεσμες και δομικές λύσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της φτώχειας, το επίδομα των 391 ευρώ αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο κοινωνικής πολιτικής. Συνδυάζει την άμεση οικονομική ανακούφιση με τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, προσφέροντας σε ευάλωτες ομάδες μια στοιχειώδη οικονομική ασφάλεια σε περιόδους έντονης πίεσης.

Με αυτόν τον τρόπο, η συγκεκριμένη ενίσχυση λειτουργεί ως προσωρινό «μαξιλάρι» για την κάλυψη καθημερινών δαπανών, αλλά και ως σταθεροποιητικός παράγοντας για χιλιάδες πολίτες που αναζητούν κρατική στήριξη σε ένα αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον.

