Επίδομα θέρμανσης 2025–2026: Ποιοι το δικαιούνται και πότε ανοίγει η πλατφόρμα

Χωρίς αλλαγές στα κριτήρια και τα χαρακτηριστικά παραμένει το επίδομα θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2025–2026. Περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά θα λάβουν συνολικά 195 εκατ. ευρώ, με το ποσό της ενίσχυσης να κυμαίνεται από 100 έως 1.200 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή και τις καιρικές συνθήκες.

Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου, με την τιμή να διαμορφώνεται μεταξύ 1 και 1,10 ευρώ το λίτρο, ενώ από την ίδια ημερομηνία αρχίζει και η αντίστροφη μέτρηση για τη χορήγηση του επιδόματος.

Η πλατφόρμα MyΘέρμανση αναμένεται να ανοίξει μέσα στον Νοέμβριο, με προθεσμία για υποβολή αιτήσεων έως τις αρχές Δεκεμβρίου. Η πρώτη πληρωμή υπολογίζεται να πραγματοποιηθεί πριν από τα Χριστούγεννα, ώστε οι δικαιούχοι να λάβουν έγκαιρα την ενίσχυση.

Η επίσημη Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα καθορίζει όλες τις λεπτομέρειες – διαδικασία, χρονοδιαγράμματα και προϋποθέσεις – αναμένεται να εκδοθεί εντός Οκτωβρίου.

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα

Το επίδομα θα χορηγηθεί σε φυσικά πρόσωπα (άγαμα, έγγαμα, σε χηρεία, σε διάσταση, διαζευγμένα ή με σύμφωνο συμβίωσης) που χρησιμοποιούν για τη θέρμανσή τους:

πετρέλαιο, μπλε κηροζίνη, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης ή ηλεκτρική ενέργεια.

Η αίτηση γίνεται αποκλειστικά για την κύρια κατοικία μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση της ΑΑΔΕ. Για τα ζευγάρια ή τα πρόσωπα με σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος της φορολογικής δήλωσης ή ένας από τους δύο σε περίπτωση χωριστής δήλωσης.

Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Άγαμος : Ετήσιο εισόδημα έως 16.000 ευρώ

: Ετήσιο εισόδημα έως 16.000 ευρώ Έγγαμος : Έως 24.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί

: Έως 24.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί Μονογονεϊκή οικογένεια: Έως 29.000 ευρώ, επίσης με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί μετά το πρώτο

Για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του νοικοκυριού δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 80.000 ευρώ.

Η αξία της ακίνητης περιουσίας ορίζεται έως 200.000 ευρώ για άγαμους και έως 260.000 ευρώ για έγγαμους ή μονογονεϊκές οικογένειες. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Ποσά ενίσχυσης

Η βασική επιδότηση κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ωστόσο σε περιοχές με αυξημένες ανάγκες θέρμανσης (όπως Ελάτη, Πάπιγκο, Κοζάνη) όπου ο κλιματικός συντελεστής (ΣΚ) είναι ίσος ή μεγαλύτερος της μονάδας, το ποσό προσαυξάνεται κατά 25%, φτάνοντας τα 1.000 ευρώ.

Σε ακόμη ψυχρότερες περιοχές – όπως Μέτσοβο, Βελούχι, Νυμφαίο, Νευροκόπι, Περτούλι – όπου ο ΣΚ υπερβαίνει το 1,2, η ενίσχυση αυξάνεται κατά επιπλέον 25%, ανεβάζοντας το ανώτατο ποσό στα 1.200 ευρώ.

