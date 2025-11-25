Επικίνδυνες πολλές παιδικές χαρές

Στις παιδικές χαρές της Πάτρας η εικόνα παραμένει αποκαρδιωτική. Σπασμένες κούνιες, επικίνδυνες τσουλήθρες, σκουριασμένα τραμπάλα και αφαιρεμένα παγκάκια κάνουν την παρουσία των παιδιών επικίνδυνη και την εμπειρία τους απογοητευτική. Οι μεταλλικές δοκοί και οι επιφάνειες έχουν φθαρεί, ενώ γκράφιτι και γρατζουνιές καλύπτουν τους τοίχους και τις περιφράξεις. Οι χώροι αυτοί, που θα έπρεπε να είναι κόμβοι χαράς και δημιουργίας, έχουν μετατραπεί σε περιοχές εγκατάλειψης και ανασφάλειας.

Το πρόβλημα διογκώνεται χρόνο με τον χρόνο, καθώς η συντήρηση των παιδικών χαρών γίνεται σπάνια ή καθυστερεί, οι ζημιές παραμένουν χωρίς επισκευή και οι περιορισμένοι πόροι οδηγούν σε προσωρινές λύσεις που δεν αντέχουν στη χρήση. Η «Π» έχει αναδείξει επανειλημμένα την κατάσταση, επισημαίνοντας τη σοβαρότητα των βανδαλισμών και της παραμέλησης, όμως ακόμη δεν έχει γίνει το παραμικρό από τον Δήμο Πατρέων για να αντιστραφεί η εικόνα.

Οι βανδαλισμοί δεν πλήττουν μόνο τον εξοπλισμό αλλά και την ίδια την εμπειρία των παιδιών. Σπασμένα παιχνίδια, αφαιρεμένα παγκάκια και επικίνδυνες επιφάνειες τα αποθαρρύνουν από το παιχνίδι, ενώ η έλλειψη φωτισμού και επιτήρησης ενισχύει τα περιστατικά καταστροφών. Οι παιδικές χαρές που βρίσκονται σε απομονωμένα σημεία πλήττονται περισσότερο, καθώς η φυσική παρουσία πολιτών που περιορίζει τους βανδαλισμούς απουσιάζει.

Η αποκατάσταση των χώρων απαιτεί συντονισμένη δράση. Τακτική συντήρηση, ανθεκτικός εξοπλισμός, επαρκής φωτισμός και επιτήρηση μπορούν να περιορίσουν τους κινδύνους. Η συμμετοχή συλλόγων, σχολείων και γονέων σε δράσεις ανανέωσης ενισχύει το αίσθημα υπευθυνότητας απέναντι στους δημόσιους χώρους.

Οπως σημειώνουν οι περίοικοι: «Οι παιδικές χαρές δεν είναι απλά χώροι παιχνιδιού· είναι χώροι ασφάλειας, κοινωνικοποίησης και ανάπτυξης των παιδιών. Η Πάτρα έχει τη δυνατότητα να ξαναδώσει στα παιδιά της τους χώρους που αξίζουν, αλλά αυτό απαιτεί άμεση και υπεύθυνη φροντίδα από τον Δήμο, πόρους και ενεργή συμμετοχή της κοινωνίας».

Πράγματι: Κάθε κούνια που επισκευάζεται, κάθε τσουλήθρα που επαναλειτουργεί και κάθε παγκάκι που επιστρέφει στον χώρο του σηματοδοτεί μια πόλη φιλική, ασφαλή και φροντισμένη. Αντιθέτως, οι παιδικές χαρές της Πάτρας παραμένουν παραμελημένες. Σπασμένες κούνιες, φθαρμένα υλικά, σκουριασμένες τσουλήθρες και βανδαλισμοί θέτουν τα παιδιά σε τραυματισμούς, κοψίματα, μώλωπες, πτώσεις και πιθανή μόλυνση. Μακάρι οι υπεύθυνοι να αναλάβουν δράση συντήρησης ή αποκατάστασης, πριν θρηνήσουμε κάποιο θύμα…

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



