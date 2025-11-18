Επίσημη Παρουσίαση της νέας εφαρμογής TAXI PATRAS 18300 με γνώμονα την προσβασιμότητα, την ασφάλεια και την καινοτομία

Με τη νέα αυτή τεχνολογική πρωτοβουλία, το TAXI PATRAS 18300 κάνει ένα σημαντικό βήμα προς μια πόλη πιο προσβάσιμη, πιο σύγχρονη και πιο φιλική για όλους, αναβαθμίζοντας την ποιότητα των μετακινήσεων και ενισχύοντας την ισότιμη συμμετοχή όλων των πολιτών.

Επίσημη Παρουσίαση της νέας εφαρμογής TAXI PATRAS 18300 με γνώμονα την προσβασιμότητα, την ασφάλεια και την καινοτομία
18 Νοέ. 2025 16:53
Pelop News

Ο Μεταφορικός Τουριστικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Ραδιο Ταξί Πάτρας, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Δυτικής Ελλάδος, ανακοινώνει την επίσημη παρουσίαση της νέας εφαρμογής TAXI PATRAS 18300, μιας πρωτοποριακής υπηρεσίας μετακίνησης που σχεδιάστηκε ώστε να προσφέρει εύκολη, άμεση και πλήρως προσβάσιμη εμπειρία για όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, στις 18:00, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αχαΐας (Αγίου Ανδρέου 89, 2ος όροφος, Πάτρα), υπό την αιγίδα του Επιμελητηρίου.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν:

  • Τη νέα εφαρμογή TAXI PATRAS 18300, η οποία ενσωματώνει έναν καινοτόμο φωνητικό βοηθό, διευκολύνοντας ακόμη περισσότερο τη χρήση της από όλους τους πολίτες και ιδίως από όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες όρασης.
  • Τη νέα υπηρεσία “Life Tracking”, που επιτρέπει την παρακολούθηση της διαδρομής σε πραγματικό χρόνο, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια, διαφάνεια και αίσθημα εμπιστοσύνης σε κάθε μετακίνηση.

Με τη νέα αυτή τεχνολογική πρωτοβουλία, το TAXI PATRAS 18300 κάνει ένα σημαντικό βήμα προς μια πόλη πιο προσβάσιμη, πιο σύγχρονη και πιο φιλική για όλους, αναβαθμίζοντας την ποιότητα των μετακινήσεων και ενισχύοντας την ισότιμη συμμετοχή όλων των πολιτών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:52 Τέλη κυκλοφορίας: Ποια οχήματα δεν θα πληρώσουν με νέα ρύθμιση
17:48 Αιγιάλεια: Δωρεάν διανομή καυσόξυλων σε νοικοκυριά μέσω Πρόνοιας και κοινωνικές δράσεις
17:47 Υπόθεση Λάλα: Με πολυτελή BMW που νοίκιασε ο άλλοτε εξ απορρήτων του Νίκου Παππά, Μανώλης Πετσίτης, κινήθηκαν οι εκτελεστές του
17:40 Όταν η τέχνη γίνεται προσφορά: Μεγάλη συναυλία στήριξης για τους πυρόπληκτους
17:35 Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου, τον έστειλαν στο νοσοκομείο γιατί ζήτησε πίσω κράνος που του έκλεψαν!
17:34 Θεοδωρικάκος – Γκιλφόιλ: Το λιμάνι στα ναυπηγεία της Ελευσίνας μετατρέπεται σε ενεργειακό, εμπορικό και διαμετακομιστικό κέντρο
17:29 ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Νέα Δημοκρατία κάνει λόγο για βαρύτατες ευθύνες Σημανδράκου-Τυχεροπούλου
17:23 Νέος Κόσμος: Φρικιαστική ομολογία, τον σκότωσε στο ξύλο γιατί του έκλεισε τον δρόμο!
17:17 Η αξιολόγηση της ΕΕ απο το ΕΕΣ εμπνέει εμπιστοσύνη στους πολίτες
17:17 «Όλοι είχαν όπλα και πυροβολούσαν το κοπέλι μου και μου το σκότωσαν», κατάθεση που «καίει» για τα Βορίζια
17:08 «Η ζωή δεν έχει undo» γι’αυτό “Καν’το σωστά” – Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας σε σχολεία
17:00 Κηδεία Δημήτρη Σταμάτη: Πλήθος κόσμου είπε αντίο στον πρώην υπουργό – Ο Αντώνης Σαμαράς εκφώνησε επικήδειο
17:00 Διαμαρτυρία στο Αίγιο: «Κάντε το Πρωτοδικείο ξανά αυτοτελές…»!
16:53 Επίσημη Παρουσίαση της νέας εφαρμογής TAXI PATRAS 18300 με γνώμονα την προσβασιμότητα, την ασφάλεια και την καινοτομία
16:47 Βουλή: Διακομματικά συλλυπητήρια για τον θάνατο του Αλέκου Φλαμπουράρη
16:46 Το Κουρασάο ετοιμάζεται για το Μουντιάλ – Γράφει ιστορία με την πρόκριση
16:45 Η “Σκυλίσια Ζωή” στο Επίκεντρο+: Η Αννέτα Παπαθανασίου ξεδιπλώνει το χιούμορ και τις σκιές της οικογένειας
16:41 Η αλβανική μαφία φέρεται να είχε σχέδιο δολοφονίας του γενικού εισαγγελέα Βρυξελλών
16:39 To Bitcoin έχασε όλα τα κέρδη του 2025 – Έπεσε κάτω και από τα $90.000
16:36 Πέθανε ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκος Φλαμπουράρης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ