Επίσημη Παρουσίαση της νέας εφαρμογής TAXI PATRAS 18300 με γνώμονα την προσβασιμότητα, την ασφάλεια και την καινοτομία

Ο Μεταφορικός Τουριστικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Ραδιο Ταξί Πάτρας, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Δυτικής Ελλάδος, ανακοινώνει την επίσημη παρουσίαση της νέας εφαρμογής TAXI PATRAS 18300, μιας πρωτοποριακής υπηρεσίας μετακίνησης που σχεδιάστηκε ώστε να προσφέρει εύκολη, άμεση και πλήρως προσβάσιμη εμπειρία για όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, στις 18:00, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αχαΐας (Αγίου Ανδρέου 89, 2ος όροφος, Πάτρα), υπό την αιγίδα του Επιμελητηρίου.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν:

Τη νέα εφαρμογή TAXI PATRAS 18300 , η οποία ενσωματώνει έναν καινοτόμο φωνητικό βοηθό , διευκολύνοντας ακόμη περισσότερο τη χρήση της από όλους τους πολίτες και ιδίως από όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες όρασης.

, η οποία ενσωματώνει έναν , διευκολύνοντας ακόμη περισσότερο τη χρήση της από όλους τους πολίτες και ιδίως από όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες όρασης. Τη νέα υπηρεσία “Life Tracking”, που επιτρέπει την παρακολούθηση της διαδρομής σε πραγματικό χρόνο, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια, διαφάνεια και αίσθημα εμπιστοσύνης σε κάθε μετακίνηση.

Με τη νέα αυτή τεχνολογική πρωτοβουλία, το TAXI PATRAS 18300 κάνει ένα σημαντικό βήμα προς μια πόλη πιο προσβάσιμη, πιο σύγχρονη και πιο φιλική για όλους, αναβαθμίζοντας την ποιότητα των μετακινήσεων και ενισχύοντας την ισότιμη συμμετοχή όλων των πολιτών.

