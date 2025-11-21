Επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Πάτρα

Στην Πάτρα θα βρεθεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κώστας Τασούλας.

Επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Πάτρα
21 Νοέ. 2025 10:28
21 Νοέ. 2025 10:28
Pelop News

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κώστας Τασούλας τις επόμενες ημέρες θα βρεθεί, στην Πάτρα.

Ο κ. Τασούλας όπως έγινε γνωστό θα παραστεί στις θρησκευτικές εκδηλώσεις του ερτασμού του πολιούχου της Πάτρας Αγίου Ανδρέα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχτηκε σχετική πρόσκληση και θα επισκεφθεί την Πάτρα, την Κυριακή 30/11/2025.

