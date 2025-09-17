Επίσκεψη του Τραμπ στο Λονδίνο, δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ΒΙΝΤΕΟ

Η τιμητική φρουρά θα αποτελείται από τους Γρεναδιέρους, τους Coldstream Guards και τους Scots Guards, τη μεγαλύτερη τιμητική φρουρά που έχει παραταχθεί ποτέ για μια επίσημη επίσκεψη στην ιστορία της Βρετανίας.

Επίσκεψη του Τραμπ στο Λονδίνο, δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ΒΙΝΤΕΟ
17 Σεπ. 2025 15:45
Με ελικόπτερο προσγειώθηκε πριν από λίγα λεπτά στο κάστρο Ουίνδσορ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με την πρώτη κυρία, Μελάνια Τραμπ.

Μόλις κατέβηκε τις σκάλες του ελικοπτέρου τον υποδέχθηκαν ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ.

Στη συνέχεια περπάτησαν μέχρι την είσοδο του κάστρου, όπου το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ υποδέχθηκε το βασιλικό ζεύγος της Αγγλίας.

Ένα οχυρωμένο φράγμα, που ονομάζεται «ατσάλινη ασπίδα», έχει εγκατασταθεί γύρω από το μεγαλύτερο μέρος της περιμέτρου του κάστρου του Ουίνδσορ, λίγη ώρα πριν την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Το Ουίνδσορ δεν έχει ξαναδεί τέτοια μέτρα ασφαλείας, παρά το γεγονός ότι έχει φιλοξενήσει αμέτρητους αξιωματούχους και αρχηγούς κρατών, σύμφωνα με το BBC.

Η μεγαλύτερη τιμητική φρουρά σε 500 χρόνια επίσημων επισκέψεων

Tο Κάστρο του Ουίνδσορ φιλοξενεί ξένους ηγέτες για περισσότερα από 500 χρόνια, σημειώνει το Sky News. To 1522, o βασιλιάς Ερρίκος VIII υποδέχτηκε τον αυτοκράτορα Κάρολο V.

Η τιμητική φρουρά θα αποτελείται από τους Γρεναδιέρους, τους Coldstream Guards και τους Scots Guards, τη μεγαλύτερη τιμητική φρουρά που έχει παραταχθεί ποτέ για μια επίσημη επίσκεψη στην ιστορία της Βρετανίας.

Επιπλέον, έχουν παραταχθεί οι Household Cavalry, οι Life Guards, οι Blues, οι  Royals, καθώς και τα πυροβόλα του King’s Troop Royal Horse Artillery, τα οποία θα ρίξουν στον αέρα όταν ο βασιλιάς Κάρολος υποδεχτεί τον πρόεδρο Τραμπ.

 
