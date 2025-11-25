Επιστολή Πελετίδη στον Κυρανάκη, τι ζητά για το τρένο

Με αφορμή την αυριανή διαβούλευση για το τρένο στην Πάτρα, ο Δήμαρχος Πατρέων, απέστειλε επιστολή στον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Στην επιστολή αναφέρονται τα εξής:

“H Πάτρα με την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου, αλλά και την υπογειοποίηση του τρένου από το Ρίο έως το Νέο Λιμάνι, μπορεί να αλλάξει πρόσωπο και να αποκτήσει ελεύθερη πρόσβαση στο θαλάσσιο μέτωπό της, για να μπορεί να το απολαμβάνει ο πατραϊκός λαός.

Η πόλη μας με το ιστορικό της παρελθόν, το φυσικό της πλούτο και τη μορφολογία του εδάφους της, έχει τις δυνατότητες να διαμορφωθεί, ώστε να καλύπτονται ανάγκες του λαού και της νεολαίας, για αθλητισμό, πολιτισμό, αναψυχή δημόσια και δωρεάν.

Ο τρόπος διέλευσης της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής από την Πάτρα, απασχολεί τους κατοίκους της πόλης μας, τις δημοτικές αρχές για πάνω από 40 χρόνια, και αποτελεί έργο υψηλής προτεραιότητας.

Διεκδικούμε ένα σύγχρονο, ασφαλές, περιβαλλοντικά συμβατό μέσο μετακίνησης, που δεν θα διχοτομεί την πόλη και παράλληλα ένα μέσο μετακίνησης που θα εξυπηρετεί την πόλη μας (προαστιακός με συχνές στάσεις), με δεδομένο ότι έως σήμερα δεν υπάρχει άλλο δίκτυο δημόσιων μέσων μαζικής μετακίνησης. Η κατασκευή του σιδηροδρόμου θα δώσει τη δυνατότητα να υλοποιηθούν οι διαχρονικές αποφάσεις των φορέων της πόλης μας (Δημοτικό Συμβούλιο, επιστημονικοί, κοινωνικοί, επαγγελματικοί, πολιτιστικοί φορείς).

Η κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής έως την Πάτρα αποτελεί το τελευταίο τμήμα του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών. Στο Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό (Γ.Π.Σ) του 2011 και στο πρόσφατο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) προβλέπεται η βύθιση της σιδηροδρομικής γραμμής από το Ρίο έως το Νέο Λιμένα, με τη δημιουργία γραμμικού πάρκου, πεζοπόρων διαδρομών, ποδηλατόδρομο σε όλο το μήκος.

Η υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού, επιδιώκει ένα μεγάλο σύγχρονο έργο, που σέβεται την ποιότητα της ζωής και την ασφάλεια του λαού. Θα σταματήσουμε να έχουμε ισόπεδες διαβάσεις σε κύριες αρτηρίες που έχουν στον αστικό ιστό μεγάλη κυκλοφορία. Θα επιτρέψει την συνέχιση μιας σύγχρονης σιδηροδρομικής γραμμής προς τη Νότια Πελοπόννησο.

Η υπογειοποίηση της σιδηροδρομικής γραμμής από το Ρίο μέχρι το Νέο Λιμάνι της Πάτρα, με τη μέθοδο Cut and Cover, με τη διαμόρφωση γραμμικού πάρκου στην επιφάνεια είναι σε απόλυτη συμφωνία με το Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» (ΠΕΚΑ) της περιόδου 2021-2027 και του Στόχου Πολιτικής 2 του ΕΣΠΑ 2021-2027 που αποσκοπεί:

ü Στην αστική αναζωογόνηση με έμφαση στο δομημένο και φυσικό αστικό περιβάλλον.

ü Στην βιώσιμη αστική κινητικότητα –μικροκινητικότητα. Συνάδει επίσης με την υλοποίηση των δράσεων και έργων της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΣΒΑΑ του Δήμου Πατρέων, που αναμένεται να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου για 55% μείωση των καθαρών εκπομπών μέχρι το 2030.

Ο άνωθεν της γραμμής ποδηλατόδρομος θα συνδέει την πόλη με τις πυκνοδομημένες βόρειες συνοικίες και δημοτικά διαμερίσματα, με το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο, όπου καθημερινά μετακινούνται πολλές χιλιάδες φοιτητές, εργαζόμενοι και κάτοικοι.

Επιπλέον των παραπάνω, μας δίνεται η δυνατότητα στους χώρους του παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού Αγίου Διονυσίου, να προχωρήσει ο Δήμος σε ανακαίνιση –αναζωογόνηση –ανάδειξη του κατεστραμμένου διατηρητέου κτιρίου του Σταθμού, ενός μνημείου της πόλης μας και στη δημιουργία πάρκων και χώρων στάθμευσης.

Το ίδιο ισχύει και για τον παλαιό εμπορικό Σ.Σ. του Αγίου Ανδρέα, όπου το Γ.Π.Σ του 2011 προβλέπει «εξέταση εναλλακτικών σεναρίων στα πλαίσια ειδικής μελέτης επανάχρησης, για τη χωροθέτηση στην περιοχή του Σταθμού του Αγίου Ανδρέα, είτε χρήσεων κλειστής αγοράς, είτε μουσειακών λειτουργιών, με μετατροπή του σε Μουσείο Τρένων, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη αστικού άλσους, προς όφελος των Γ25 και Γ26 της ΠΕ…».

Όλα τα παραπάνω, μαζί με την ανάπλαση της παραλιακής ζώνης και όλα όσα υλοποιούνται, καθιστούν την Πάτρα πόλη αντάξια των κατοίκων της, στο ύψος των αναγκών και των ονείρων τους, καθιστώντας την φιλόξενη για τους επισκέπτες.

Όλα τα παραπάνω θα μπορούσαν να είχαν ξεκινήσει και σήμερα να τα απολαμβάνουμε.

Το 2011 ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο για γνωμοδότηση η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Διέλευση διπλής σιδηροδρομικής γραμμής υπογειοποιημένη από τον αστικό ιστό της πόλης της Πάτρας». Στη συνέχεια, παρότι συγκροτήθηκε Επιτροπή για την εισήγηση για γνωμοδότηση, ουδέποτε αυτή συγκλήθηκε.

Στη συνέχεια, οι Κυβερνήσεις δια των προέδρων και διευθυνόντων συμβούλων προωθούσαν την επιφανειακή διέλευση ως «πιο οικονομική», παρά τις καταστρεπτικές επιπτώσεις και την ασχήμια.

Το ίδιο χρονικό διάστημα έγιναν στη χώρα μας 60 υπόγεια έργα της ΕΡΓΟΣΕ με συνολικό μήκος σηράγγων 77 χιλιόμετρα και επιπλέον 7 χιλιόμετρα διαφυγής.

Στο τμήμα Κιάτο-Πάτρα έγιναν:

Σήραγγα Πλατάνου: 2,7 χιλιόμετρα- Μονή σήραγγα διπλής κατεύθυνσης στο τμήμα Κιάτο-Αίγιο.

Σήραγγα Αιγίου: παράκαμψη 3,5 χιλιόμετρα- Μονή σήραγγα διπλής κατεύθυνσης.

Σήραγγα Παναγοπούλας 4,4 χιλ. – Δίδυμη σήραγγα στο τμήμα Αίγιο-Πάτρα, σύνολο 8,8 χιλιόμετρα (τα χρήματα βρέθηκαν για να αποφύγουμε κάποια ιερά κτήματα) και είχε προϋπολογισμό 200 εκατομμύρια.

Δαπανήθηκαν συνολικά περίπου 900 εκατομμύρια ευρώ, από το Κιάτο έως την Πάτρα για να παρακάμψουν πόλεις και κωμοπόλεις, και καλώς έγινε, και απομένει η διέλευση από την Πάτρα.

Στην Πάτρα στέρεψαν τα ταμεία της χώρας; Στην τρίτη πόλη της Ελλάδας θα γίνει η οικονομία;

Στην πόλη μας με ένταση ολοκληρώθηκε μία διαδικασία διαλόγου, ζύμωσης, διαβούλευσης με όλες τις Κυβερνήσεις και φτάσαμε στο σημείο 22-23 Νοεμβρίου 2022 ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης στο αναπτυξιακό συνέδριο στην Πάτρα, να δεσμευτεί για τα 5,2 χιλιόμετρα υπόγειας διέλευσης από την οδό «Κανελλοπούλου» έως το «Νέο λιμάνι».

Πρόσφατα (8/7/2025) σε συνέντευξη σε τοπική εφημερίδα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Μαρινάκης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η κυβέρνηση στήριζε ανέκαθεν τη λύση της πλήρους υπογειοποίησης από το Ρίο ως το νέο λιμάνι της Πάτρας. Η θέση μας είναι σταθερή και είναι μια θέση που υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, την αισθητική και τη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης».

Θεωρούμε εσφαλμένη την επιφανειακή διέλευση του τρένου από το Ρίο έως την οδό Κανελλοπούλου, δεδομένου ότι:

Α) Το 1/3 περίπου του τμήματος, αποτελείται από ράμπες προσαρμογής στα εκατέρωθεν υπόγεια τμήματα, σημαντικού κόστους.

Β) Αποκόπτονται ουσιαστικά οι εκατέρωθεν γειτονιές και η συνοχή της πόλης στο αναφερόμενο τμήμα της πόλης.

Ως εκ τούτου, θεωρούμε μονόδρομο την πρότασή μας για ενοποίηση των δύο υπόγειων τμημάτων Ρίου και Πάτρας στο ανωτέρω τμήμα των τριών χιλιομέτρων, με κατασκευή υπογείως, των σταθμών Καστελλοκάμπου και Μποζαιτίκων. Το επιπλέον κόστος των έργων στο ανωτέρω τμήμα δεν είναι μεγάλο, δεδομένου ότι δεν χρειάζεται να υλοποιηθούν με την πρότασή μας, η ανισόπεδη διάβαση της οδού Ζαίμη, η κάτω διάβαση της οδού Καστελλοκάμπου, η κάτω διάβαση της οδού Σκλάβου και η κάτω διάβαση της οδού Ανδρονίκου, μετά των συνοδών έργων τους, καθώς και η κατασκευή πέντε πεζογεφυρών που προβλέπονται με τον τρέχοντα σχεδιασμό.

Ο Δήμος μας έχει ζητήσει από την ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε, τη σύμφωνη γνώμη της για την παραχώρηση για χρήση, της επιφάνειας της μελλοντικά υπογειοποιημένης σιδηροδρομικής γραμμής, ώστε να την συμπεριλάβουμε στην υπό εκπόνηση μελέτη ανάπλασης του παραλιακού μετώπου της Πάτρας και στη συνέχεια να υλοποιήσουμε τα έργα που θα απαιτηθούν. Αυτό μπορεί να γίνει από σήμερα και τα εν λόγω έργα να αφαιρεθούν από την εργολαβία, στο τμήμα από την οδό Νόρμαν έως το Νέο Λιμάνι, αλλά και σ’ όλο το μήκος του υπογειοποιημένου δικτύου στην πόλη μας.

Είμαστε στη διάθεσή σας, να διαμορφώσουμε την επιφάνεια έως το Ρίο (γραμμικό πάρκο), με δικές μας δαπάνες, όπως και τα έργα μετακίνησης δικτύων από τη ΔΕΥΑΠ. Αυτό, θα μειώσει το κόστος κατασκευής και θα βοηθήσει να έχουμε οικονομικούς πόρους για τη συνολική υπογειοποίηση του τρένου.

Χωρίς καμία υποτίμηση της προσωπικής σας ευθύνης και δυνατότητας του Υπουργείου σας, πιστεύουμε ότι το θέμα της διέλευσης του τρένου, επειδή εμπλέκεται με την ανάπλαση της πόλης μας και τη λειτουργία της, πρέπει να τύχει μιας ολιστικής προσέγγισης υπό τη γενική ευθύνη του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη. Αυτό που έχουμε να λύσουμε, τα μέτρα που πρέπει να παρθούν είναι κρίσιμα για την πορεία της πόλης μας.

Γι’ αυτό θα σας παρακαλούσαμε και με τη δική σας συνδρομή, να μεταφέρετε την αγωνία και τη θέληση των συμπολιτών μας να ικανοποιηθεί ο σχεδιασμός που προτείνει ο Πατραϊκός λαός”.

