Επιστρατεύθηκαν φορτηγά για να μεταφερθούν από τις παραλίες 232 μετανάστες σε Χανιά, Ηράκλειο και Γαύδο

03 Δεκ. 2025 12:49
Pelop News

Συνολικά 232 παράνομους μετανάστες σε 5 λέμβους έφτασαν μέσα σε λίγες ώρες σήμερα (3/12/2025) σε Χανιά, Γαύδο και Ηράκλειο με τις αρχές να επιστρατεύουν μέχρι και φορτηγά για να τους μεταφέρουν από τις παραλίες.

Αρχικά στην Παλαιοχώρα στις 04:00 τα ξημερώματα, αποβιβάστηκαν στην παραλία Πλακάκι 39 μετανάστες: 29 από Μπαγκλαντές και 10 από Σουδάν, μεταξύ των οποίων μία γυναίκα και δύο παιδιά.

Τέσσερις ώρες αργότερα, στις 08:00 το πρωί, ακόμη 63 άτομα έφτασαν σε παραλία της Κουντούρας, επίσης με λέμβο.

Παράλληλα, στη Γαύδο, μια τρίτη λέμβος με 71 άτομα κατέληξε στην παραλία Τρυπητή, με τις αρχές να οργανώνουν άμεσα επιχείρηση περισυλλογής και μεταφοράς τους στην Αγυιά Χανίων.

Στο Ηράκλειο εντοπίστηκε μια λέμβος στα Πλατιά Περάματα, από την οποία αποβιβάστηκαν 26 άτομα ενώ στην περιοχή Ψαρή Φορά Βιάννου, έφτασαν 33 μετανάστες – 30 Αιγύπτιοι και 3 Σουδανοί, όλοι έως 20 ετών.

