Κουκουλοφόρος στην Ευελπίδων ο 29χρονος που σκότωσε σε τροχαίο τον 24χρονο Σωτήρη στη Λούτσα

Φορώντας κουκούλα οδηγήθηκε σήμερα (3/12/2025) στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο 29χρονος οδηγός του μοιραίου οχήματος που προκάλεσε το θανατηφόρο δυστύχημα στη Λούτσα, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, με θύμα τον 24χρονο Σωτήρη.

«Κοκτέιλ» κοκαΐνης και αλκοόλ είχε κάνει ο 29χρονος οδηγός που προκάλεσε το φρικτό τροχαίο στη Λούτσα

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι ο 29χρονος εκτός από υπερβολική χρήση αλκοόλ, το μοιραίο βράδυ είχε κάνει και χρήση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι τοξικολογικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ότι είχε κάνει χρήση κοκαΐνης το μοιραίο βράδυ.

Άλλωστε και ο ίδιος, μετά τη σύλληψη του είχε «προϊδεάσει» τους αστυνομικούς καθώς τους έλεγε ότι κατά καιρούς «πίνει κοκαΐνη».

Υπενθυμίζεται ότι χθες, Τρίτη, είχε γίνει γνωστό ότι ο 29χρονος ήταν και υπό την επήρεια αλκοόλ ενώ κρατούσε στα χέρια του το τιμόνι του αυτοκινήτου με το οποίο έκοψε το νήμα της ζωής του άτυχου 24χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι αιματολογικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ότι το αλκοόλ στο αίμα του ήταν στο 0,63 γραμμάρια /λίτρο, πάνω, δηλαδή, από το επιτρεπτό όριο το οποίο, σύμφωνα με τον ΚΟΚ, είναι στα 0,50 γραμμάρια/λίτρο αίματος.

Αστυνομικές πηγές έλεγαν, επίσης, ότι στο τροχαίο που είχε εμπλακεί ο 29χρονος το 2020, είχε βρεθεί θετικός σε χρήση κάνναβης.

