Κουκουλοφόρος στην Ευελπίδων ο 29χρονος που σκότωσε σε τροχαίο τον 24χρονο Σωτήρη στη Λούτσα

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι εκτός από υπερβολική χρήση αλκοόλ, το μοιραίο βράδυ είχε κάνει και χρήση ναρκωτικών

Κουκουλοφόρος στην Ευελπίδων ο 29χρονος που σκότωσε σε τροχαίο τον 24χρονο Σωτήρη στη Λούτσα
03 Δεκ. 2025 12:41
Pelop News

Φορώντας κουκούλα οδηγήθηκε σήμερα (3/12/2025) στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο 29χρονος οδηγός του μοιραίου οχήματος που προκάλεσε το θανατηφόρο δυστύχημα στη Λούτσα, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, με θύμα τον 24χρονο Σωτήρη.

«Κοκτέιλ» κοκαΐνης και αλκοόλ είχε κάνει ο 29χρονος οδηγός που προκάλεσε το φρικτό τροχαίο στη Λούτσα

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι ο 29χρονος εκτός από υπερβολική χρήση αλκοόλ, το μοιραίο βράδυ είχε κάνει και χρήση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι τοξικολογικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ότι είχε κάνει χρήση κοκαΐνης το μοιραίο βράδυ.

Άλλωστε και ο ίδιος, μετά τη σύλληψη του είχε «προϊδεάσει» τους αστυνομικούς καθώς τους έλεγε ότι κατά καιρούς «πίνει κοκαΐνη».

Υπενθυμίζεται ότι χθες, Τρίτη, είχε γίνει γνωστό ότι ο 29χρονος ήταν και υπό την επήρεια αλκοόλ ενώ κρατούσε στα χέρια του το τιμόνι του αυτοκινήτου με το οποίο έκοψε το νήμα της ζωής του άτυχου 24χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι αιματολογικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ότι το αλκοόλ στο αίμα του ήταν στο 0,63 γραμμάρια /λίτρο, πάνω, δηλαδή, από το επιτρεπτό όριο το οποίο, σύμφωνα με τον ΚΟΚ, είναι στα 0,50 γραμμάρια/λίτρο αίματος.

Αστυνομικές πηγές έλεγαν, επίσης, ότι στο τροχαίο που είχε εμπλακεί ο 29χρονος το 2020, είχε βρεθεί θετικός σε χρήση κάνναβης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:36 Πάτρα: Αστυνομική έφοδος στον Ριγανόκαμπο Πατρών: Σε 20 προσαγωγές, εξιχνιάστηκαν πάνω από 70 υποθέσεις
15:32 Καϊλή για τη σύλληψη της Μογκερίνι: Το Βέλγιο δεν είναι ασφαλές μέρος για πολιτικούς
15:24 Πάτρα: Μεταφέρονται τα Διοικητικά Δικαστήρια στο παλιό κτίριο του ΟΤΕ
15:16 Σε οριακό σημείο τα σχολεία στα Καλάβρυτα – Επιστολή «καμπανάκι» από τον Σύλλογο Γονέων
15:08 Με το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου ξεκινούν οι εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου
15:00 Έκτακτες ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας το Σάββατο λόγω πορειών για τον Γρηγορόπουλο
15:00 Στην «κόκκινη ζώνη» και η Αχαΐα: Υψηλή επικινδυνότητα στον νέο Εθνικό Χάρτη Πυρκαγιών
14:55 Επική στιγμή στη Σύρο: Φαντάρος παρακολούθησε το ματς του Ολυμπιακού από τη σκοπιά
14:53 Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στη Βουλή: Η εθιμοτυπική πρώτη συνάντηση με τον Νικήτα Κακλαμάνη
14:46 Βελόπουλος στη Βουλή: Σκληρή επίθεση για αγροτικά, ΟΠΕΚΕΠΕ, εξοπλιστικά και εκλογές
14:41 Ανδρουλάκης: «Η Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ είναι ημέρα λογοδοσίας για την κοινωνία μας»
14:38 Μαρινάκης: «Ο διάλογος με τους αγρότες δεν σταμάτησε – Δεν θα δοθούν λεφτά που δεν υπάρχουν»
14:31 Κυψέλη: Εννέα πιστόλια φωτοβολίδων και κρότου βρέθηκαν μέσα στο αποχετευτικό του ΑΤ
14:23 Έκρυθμο μέτωπο αγροτικών μπλόκων σε όλη τη χώρα: Σπασμένα αστυνομικά φράγματα, κλειστοί δρόμοι και πορείες με χιλιάδες τρακτέρ
14:20 Η υπνική άπνοια διπλασιάζει τον κίνδυνο εμφάνισης νευροεκφυλιστικής νόσου
14:11 Ένταση στην πύλη του Υπουργείου Μεταφορών: Οδηγοί ταξί απέναντι στα ΜΑΤ με χημικά στον αέρα
14:05 Πάνω από 1.190 παραβάσεις τον Νοέμβριο για εμπόδια στην ελεύθερη κίνηση πολιτών στη Δυτική Ελλάδα
14:02 Αττική: Συναγερμός για λειψυδρία – Μόρνος και Υλίκη χάνουν ραγδαία τα αποθέματά τους παρά τις βροχές
14:00 Πάτρα: Με υψηλή συμμετοχή συνεχίζεται η 48ωρη απεργία των ταξί – Κομβόι διαμαρτυρίας στο κέντρο της πόλης
13:56 Αττική: Βίντεο της ΕΛΑΣ από μεγάλη επιχείρηση με 11 προσαγωγές για κύκλωμα κλοπών και απατών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ