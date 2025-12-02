Επιστροφή ενοικίου: Ενημέρωση δικαιούχων στο 1521, πώς θα υποβάλεται τροποποιητική δήλωση

Από σήμερα, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025, οι δικαιούχοι της επιστροφής ενοικίου μπορούν να καλούν τη γραμμή 1521 της ΑΑΔΕ για διευκρινίσεις σχετικά με τις πληρωμές ή την επιδότηση που έλαβαν.

Η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων για όσους έλαβαν πολύ μικρή ή καθόλου επιστροφή παρατείνεται έως τις 30 Δεκεμβρίου 2025. Οι δηλώσεις που υποβληθούν έως τις 12 Δεκεμβρίου θα πληρωθούν έως τις 30/12, ενώ όσες υποβληθούν έως το τέλος Δεκεμβρίου θα καταβληθούν έως τις 15 Ιανουαρίου 2026. Οι δικαιούχοι που δεν έχουν δηλώσει IBAN καλούνται να το πράξουν άμεσα.

Τα προβλήματα προέκυψαν κυρίως από εσφαλμένη συμπλήρωση της δήλωσης Ε1, όπου αρκετοί πολίτες δήλωσαν μηνιαίο αντί για ετήσιο μίσθωμα, με αποτέλεσμα η ΑΑΔΕ να πιστώσει μόλις το 1/12 του ποσού, δημιουργώντας ενισχύσεις 20–30 ευρώ. Υπάρχει επίσης μικρό ποσοστό δικαιούχων που μοιράζονταν το ενοίκιο ή είχαν νοικιάσει για λίγους μήνες το 2024.

Η επιστροφή υπολογίζεται ως 1/12 της ετήσιας δαπάνης ενοικίου, όπως δηλώθηκε στη φορολογική δήλωση Ε1 του 2025 για το φορολογικό έτος 2024. Τα ανώτατα όρια είναι:

800€ χωρίς τέκνα

850€ με 1 τέκνο

900€ με 2 τέκνα

+50€ για κάθε επιπλέον τέκνο

Επιπλέον ποσό έως 800€ για φοιτητική κατοικία

Οι δηλώσεις διασταυρώνονται με ηλεκτρονικό μισθωτήριο και τη δήλωση του εκμισθωτή, ώστε να ληφθεί υπόψη η πιο ευνοϊκή καταβολή για τον μισθωτή. Η επιστροφή καταβάλλεται αυτόματα στον δηλωμένο IBAN, χωρίς άλλη αίτηση.

Για ειδικές περιπτώσεις, η υποβολή δικαιολογητικών μπορεί να γίνει μέσω της εφαρμογής “Τα Αιτήματά μου” στην πλατφόρμα myAADE έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η ανακοίνωση του υπουργείου

«Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η ΑΑΔΕ ενημερώνουν ότι οι αυτόματες επιστροφές ενοικίου που πιστώθηκαν στους λογαριασμούς των δικαιούχων βασίζονται στα ποσά ενοικίου που δηλώθηκαν από τους ίδιους τους μισθωτές στις φορολογικές δηλώσεις έτους 2025, για το φορολογικό έτος 2024. Σε ορισμένες περιπτώσεις προέκυψαν χαμηλότερες καταβολές, οι οποίες οφείλονται σε λανθασμένη ή ελλιπή δήλωση της ετήσιας δαπάνης ενοικίου από τον ενοικιαστή.

Η ενίσχυση υπολογίζεται από την ετήσια δαπάνη ενοικίου του 2024, όπως αυτή δηλώθηκε στο έντυπο Ε1, είτε για την κύρια κατοικία (κωδικοί 811 έως 816), είτε για τη φοιτητική κατοικία τέκνων (κωδικοί 817 έως 822). Υπενθυμίζεται ότι η ενίσχυση αφορά αποκλειστικά ποσά που έχουν δηλωθεί ως πραγματικά καταβληθέντα και επιβεβαιώνονται μέσω διασταύρωσης με τα στοιχεία του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου.

Επειδή το μέτρο εφαρμόστηκε για πρώτη φορά, είχε δοθεί στους πολίτες η δυνατότητα να διορθώσουν τα στοιχεία τους έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία, όμως, ανέδειξε περιπτώσεις στις οποίες οι πολίτες δεν διόρθωσαν την εσφαλμένη δήλωση. Για τον λόγο αυτό, δίνεται τώρα δεύτερη δυνατότητα διόρθωσης μέσω υποβολής τροποποιητικής δήλωσης Ε1 έως τις 30 Δεκεμβρίου 2025. Μετά τις προβλεπόμενες διασταυρώσεις, θα αποδοθεί στους δικαιούχους το πρόσθετο ποσό που δικαιούνται.

Όσες τροποποιητικές δηλώσεις υποβληθούν έως τις 12 Δεκεμβρίου θα οδηγήσουν σε πληρωμή έως τις 30 Δεκεμβρίου, ενώ όσες υποβληθούν έως τις 30 Δεκεμβρίου θα εξοφληθούν έως τις 15 Ιανουαρίου 2026.

Επιπλέον, οι δικαιούχοι που δεν έχουν δηλώσει IBAN στην ΑΑΔΕ καλούνται να το πράξουν άμεσα ώστε να ολοκληρωθεί η καταβολή. Το Υπουργείο υπογραμμίζει ότι δεν είναι δυνατή η απόδοση ενίσχυσης για ενοίκια που δεν έχουν δηλωθεί και ότι η ακριβής καταγραφή της πραγματικής δαπάνης ενοικίου αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη σωστή εφαρμογή του μέτρου και την προστασία του συμφέροντος των πολιτών.

