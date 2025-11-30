Επιστροφή ενοικίου – Πιερρακάκης: Δεύτερη ευκαιρία μέχρι 30 Δεκεμβρίου για να την πάρετε ολόκληρη

Χιλιάδες ενοικιαστές που είδαν μειωμένη ή λανθασμένη επιστροφή ενοικίου μπορούν να διορθώσουν το πρόβλημα απευθείας στο Ε1 τους. Όπως εξήγησε με δήλωσή του στην ΕΡΤ ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομιών Κυριάκος Πιερρακάκης, η διαδικασία επιτρέπει –κανονικά και εντός προθεσμίας– μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου την υποβολή διορθωτικής δήλωσης για την καταχώριση του πραγματικού ετήσιου μισθώματος.

Το πρόβλημα που προκάλεσε τον «θόρυβο», όπως εξήγησε ο υπουργός, είναι ότι στην επιστροφή ενοικίου εφαρμόστηκε ένας ενιαίος και απόλυτος κανόνας: οι πολίτες έλαβαν πίσω το 1/12 του ποσού που είχαν δηλώσει στο Ε1 τους για το έτος 2024. Εκεί δηλώνεται η ετήσια δαπάνη ενοικίου, όχι το μηνιαίο μίσθωμα. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος είχε καταχωρίσει μόνο το μηνιαίο ποσό (π.χ. 500 ευρώ αντί για 6.000 ευρώ ετησίως), τότε η ενίσχυση προέκυψε αυτομάτως χαμηλή.

Το οικονομικό επιτελείο αναγνωρίζει ότι πολλοί είχαν κάνει αυτό το λάθος σε προηγούμενες δηλώσεις και γι’ αυτό έως τις 30/9 είχε δοθεί η δυνατότητα διόρθωσης. Παρ’ όλα αυτά –όπως τόνισε ο κ. Πιερρακάκης– διαπιστώνεται ότι αρκετοί πολίτες δεν προχώρησαν στη διόρθωση, με αποτέλεσμα να λάβουν χαμηλό ποσό επιστροφής.

Για τον λόγο αυτό, υπάρχει η δυνατότητα έως τις 30 Δεκεμβρίου να υποβληθεί διορθωτική δήλωση Ε1 και να δηλωθεί σωστά η ετήσια δαπάνη ενοικίου του 2024, ώστε να υπολογιστεί το πραγματικό ποσό της ενίσχυσης.

Όσοι ενοικιαστές έλαβαν λάθος ή μειωμένο ποσό επιστροφής πρέπει να μπουν στην πλατφόρμα myAADE και να υποβάλουν διορθωτική δήλωση Ε1 για το φορολογικό έτος 2024, ώστε να επανυπολογιστεί σωστά η ενίσχυση. Στη δήλωση θα πρέπει να καταχωρίσουν το ετήσιο ποσό που πλήρωσαν για ενοίκιο μέσα στο 2024 – και όχι το μηνιαίο μίσθωμα που πλήρωναν κάθε μήνα. Μετά την ορθή συμπλήρωση της ετήσιας δαπάνης, το σύστημα υπολογίζει ξανά το 1/12 και πιστώνει αυτόματα τη διαφορά στον δηλωμένο ΙΒΑΝ, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια από τον πολίτη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



