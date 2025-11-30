Επιστροφή ενοικίου – Πιερρακάκης: Δεύτερη ευκαιρία μέχρι 30 Δεκεμβρίου για να την πάρετε ολόκληρη

Το πρόβλημα που προκάλεσε τον «θόρυβο», όπως εξήγησε ο υπουργός, είναι ότι στην επιστροφή ενοικίου εφαρμόστηκε ένας ενιαίος και απόλυτος κανόνας: οι πολίτες έλαβαν πίσω το 1/12 του ποσού που είχαν δηλώσει στο Ε1 τους για το έτος 2024

Επιστροφή ενοικίου - Πιερρακάκης: Δεύτερη ευκαιρία μέχρι 30 Δεκεμβρίου για να την πάρετε ολόκληρη
30 Νοέ. 2025 15:21
Pelop News

Χιλιάδες ενοικιαστές που είδαν μειωμένη ή λανθασμένη επιστροφή ενοικίου μπορούν να διορθώσουν το πρόβλημα απευθείας στο Ε1 τους. Όπως εξήγησε με δήλωσή του στην ΕΡΤ ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομιών Κυριάκος Πιερρακάκης, η διαδικασία επιτρέπει –κανονικά και εντός προθεσμίας– μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου την υποβολή διορθωτικής δήλωσης για την καταχώριση του πραγματικού ετήσιου μισθώματος.

Το πρόβλημα που προκάλεσε τον «θόρυβο», όπως εξήγησε ο υπουργός, είναι ότι στην επιστροφή ενοικίου εφαρμόστηκε ένας ενιαίος και απόλυτος κανόνας: οι πολίτες έλαβαν πίσω το 1/12 του ποσού που είχαν δηλώσει στο Ε1 τους για το έτος 2024. Εκεί δηλώνεται η ετήσια δαπάνη ενοικίου, όχι το μηνιαίο μίσθωμα. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος είχε καταχωρίσει μόνο το μηνιαίο ποσό (π.χ. 500 ευρώ αντί για 6.000 ευρώ ετησίως), τότε η ενίσχυση προέκυψε αυτομάτως χαμηλή.

Το οικονομικό επιτελείο αναγνωρίζει ότι πολλοί είχαν κάνει αυτό το λάθος σε προηγούμενες δηλώσεις και γι’ αυτό έως τις 30/9 είχε δοθεί η δυνατότητα διόρθωσης. Παρ’ όλα αυτά –όπως τόνισε ο κ. Πιερρακάκης– διαπιστώνεται ότι αρκετοί πολίτες δεν προχώρησαν στη διόρθωση, με αποτέλεσμα να λάβουν χαμηλό ποσό επιστροφής.

Για τον λόγο αυτό, υπάρχει η δυνατότητα έως τις 30 Δεκεμβρίου να υποβληθεί διορθωτική δήλωση Ε1 και να δηλωθεί σωστά η ετήσια δαπάνη ενοικίου του 2024, ώστε να υπολογιστεί το πραγματικό ποσό της ενίσχυσης.

Όσοι ενοικιαστές έλαβαν λάθος ή μειωμένο ποσό επιστροφής πρέπει να μπουν στην πλατφόρμα myAADE και να υποβάλουν διορθωτική δήλωση Ε1 για το φορολογικό έτος 2024, ώστε να επανυπολογιστεί σωστά η ενίσχυση. Στη δήλωση θα πρέπει να καταχωρίσουν το ετήσιο ποσό που πλήρωσαν για ενοίκιο μέσα στο 2024 – και όχι το μηνιαίο μίσθωμα που πλήρωναν κάθε μήνα. Μετά την ορθή συμπλήρωση της ετήσιας δαπάνης, το σύστημα υπολογίζει ξανά το 1/12 και πιστώνει αυτόματα τη διαφορά στον δηλωμένο ΙΒΑΝ, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια από τον πολίτη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:25 Λούτσα: Σοβαρή η κατάσταση της συντρόφου του 24χρονου που σκοτώθηκε στο τροχαίο
16:11 Μάχη Σιώρου: «Είναι δυνατόν να τους πειράζουν οι πινακίδες;»
15:55 Γάζα: Ο στρατός του Ισραήλ σκότωσε τέσσερα άτομα που βγήκαν από σήραγγες στη Ράφα
15:51 Γ’ Εθνική (ημίχρονο): Στο «Χ» η Παναχαϊκή, χάνει η Θύελλα
15:39 Ισπανία: 12χρονοι κέρδισαν ομάδα ποδοσφαίρου κοριτσιών και τους είπαν «να πλύνουν πιάτα»
15:21 Επιστροφή ενοικίου – Πιερρακάκης: Δεύτερη ευκαιρία μέχρι 30 Δεκεμβρίου για να την πάρετε ολόκληρη
15:07 Νέα πρόεδρος στον Δικηγορικός Σύλλογος Καλαβρύτων — Η Μαρία Σταυροπούλου αναδείχθηκε Πρόεδρος
15:05 Θεσσαλία: Επεισόδια στα μπλόκα των αγροτών με την Αστυνομία – Έπεσαν χημικά
14:47 11 απαντήσεις από την ΑΑΔΕ για την επιστροφή ενοικίου
14:31 Ηράκλειο: Γέννησε μέσα στο αυτοκίνητο στη θέση του συνοδηγού ΦΩΤΟ
14:19 Κωνσταντίνος Τασούλας από την Πάτρα: «Μέσα απο τον ορυμαγδό της εποχής ο ελληνικός λαός θα ξεπεράσει τις προκλήσεις»
14:13 Μηνύματα ενότητας και ειρήνης από το Φανάρι έστειλαν ο Οικουμενικός Πατριάρχης και ο Πάπας
14:00 Πατρινέλα: Αναζητώντας στο Κάστρο της Πάτρας το στοιχειό της πόλης
13:51 Στις κάλπες οι 46.878 δικηγόροι των 63 Δικηγορικών Συλλόγων
13:39 Πένθος στην Πάτρα για τον θάνατο του δημοσιογράφου Δημήτρη Χωρίτου
13:27 Μπαράζ ελέγχων εισιτηρίων σε λεωφορεία και Μετρό
13:14 Σε τροχιά γύρω από τη Γη οι δύο ελληνικοί μικροδορυφόροι – Τι θα προσφέρουν στις Ένοπλες Δυνάμεις
13:01 Έτοιμος για έναν ακόμα τίτλο ο Λιονέλ Μέσι – Στον τελικό με την Ίντερ Μαϊάμι
12:51 Ο δήμαρχος Κώστας Πελετίδης στις εκδηλώσεις για τον Άγιο Ανδρέα με μήνυμα για την ειρήνη
12:41 Στο Φανάρι ο Πάπας Λέων Β’ για τη θρονική εορτή της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο 29/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ