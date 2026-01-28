Επιθεώρηση Εργασίας 2026: Μόλις 243 ελεγκτές για 1.400 επιχειρήσεις έκαστος

Σοβαρή υποστελέχωση της Επιθεώρησης Εργασίας, με 243 επιθεωρητές να καλύπτουν χιλιάδες επιχειρήσεις, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων σε βιομηχανία και κατασκευές.

28 Ιαν. 2026 11:24
Pelop News

Σοβαρά κενά εντοπίζονται στην προστασία της εργασίας, καθώς η Επιθεώρηση Εργασίας διαθέτει μόλις 243 επιθεωρητές για χιλιάδες επιχειρήσεις και εργαζομένους. Η πρόσφατη ετήσια έκθεση της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων καταγράφει τραγικά στοιχεία: 201 νεκροί και 332 βαριά τραυματισμένοι εργαζόμενοι το 2025, η χειρότερη χρονιά των τελευταίων δύο δεκαετιών.

Η αναλογία προσωπικού προς επιχειρήσεις και εργαζομένους είναι εξωπραγματική: κάθε ελεγκτής είναι θεωρητικά υπεύθυνος για 1.434 επιχειρήσεις και 9.995 εργαζομένους. Αυτό σημαίνει ότι για να καλύψει τον τομέα του, ένας επιθεωρητής θα έπρεπε να επισκέπτεται πέντε επιχειρήσεις κάθε εργάσιμη μέρα, καθιστώντας τον ουσιαστικό έλεγχο πρακτικά αδύνατο.

Στην περιοχή της μπισκοτοποιίας Βιολάντα, μόνο 4 επιθεωρητές και ένα υπηρεσιακό όχημα καλύπτουν 12.000 επιχειρήσεις σε δύο νομούς, γεγονός που υπογραμμίζει τη δυσκολία επιτήρησης ακόμα και σε κρίσιμους παραγωγικούς τομείς.

Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού και σύγχρονου εξοπλισμού προστασίας συνδυάζεται με έντονη δραστηριότητα στους επικίνδυνους κλάδους της κατασκευής και της βιομηχανίας, αυξάνοντας την πιθανότητα ατυχημάτων και σοβαρών τραυματισμών.

Η υποστελέχωση της Επιθεώρησης Εργασίας φαίνεται να έχει δημιουργήσει μια «μαύρη τρύπα» στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, ενώ η ανάγκη για ενίσχυση προσωπικού, σύγχρονου εξοπλισμού και αυστηρότερων ελέγχων είναι πλέον επείγουσα.

