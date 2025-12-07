Επίθεση με αυτοσχέδιο μαχαίρι στις φυλακές Αγίου Στεφάνου – Προσποιήθηκε κρίση επιληψίας

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στις φυλακές Αγίου Στεφάνου, όταν 30χρονος Ιρακινός κρατούμενος επιτέθηκε σε σωφρονιστικό υπάλληλο, έχοντας στην κατοχή του αυτοσχέδιο αιχμηρό αντικείμενο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κρατούμενος προσποιήθηκε κρίση επιληψίας με σκοπό να παραπλανήσει τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους και να τους οδηγήσει στο κελί του. Όταν εκείνοι έσπευσαν για να του προσφέρουν βοήθεια, επιτέθηκε αιφνιδιαστικά σε έναν από αυτούς, κρατώντας αυτοσχέδιο μαχαίρι.

Η αντίδραση των συναδέλφων του υπαλλήλου ήταν άμεση. Ακινητοποίησαν τον 30χρονο και αφαίρεσαν το επικίνδυνο αντικείμενο, πριν προλάβει να προκαλέσει τραυματισμό. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Σε βάρος του κρατουμένου σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ το περιστατικό διερευνάται περαιτέρω από τις αρμόδιες αρχές.

