Επίθεση με αυτοσχέδιο μαχαίρι στις φυλακές Αγίου Στεφάνου – Προσποιήθηκε κρίση επιληψίας

Ακινητοποιήθηκε άμεσα από σωφρονιστικούς υπαλλήλους 30χρονος κρατούμενος – Χωρίς τραυματισμούς το περιστατικό

Επίθεση με αυτοσχέδιο μαχαίρι στις φυλακές Αγίου Στεφάνου – Προσποιήθηκε κρίση επιληψίας
07 Δεκ. 2025 19:46
Pelop News

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στις φυλακές Αγίου Στεφάνου, όταν 30χρονος Ιρακινός κρατούμενος επιτέθηκε σε σωφρονιστικό υπάλληλο, έχοντας στην κατοχή του αυτοσχέδιο αιχμηρό αντικείμενο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κρατούμενος προσποιήθηκε κρίση επιληψίας με σκοπό να παραπλανήσει τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους και να τους οδηγήσει στο κελί του. Όταν εκείνοι έσπευσαν για να του προσφέρουν βοήθεια, επιτέθηκε αιφνιδιαστικά σε έναν από αυτούς, κρατώντας αυτοσχέδιο μαχαίρι.

Η αντίδραση των συναδέλφων του υπαλλήλου ήταν άμεση. Ακινητοποίησαν τον 30χρονο και αφαίρεσαν το επικίνδυνο αντικείμενο, πριν προλάβει να προκαλέσει τραυματισμό. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Σε βάρος του κρατουμένου σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ το περιστατικό διερευνάται περαιτέρω από τις αρμόδιες αρχές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
7:12 Εορτολόγιο: Ποια όνοματα γιορτάζει σήμερα;
7:10 Το δίκιο θέλει ψυχραιμία
23:58 Η Οργανωτική Επιτροπή του Μουντιάλ 2026 αφιερώνει την αναμέτρηση Αίγυπτος – Ιράν στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα!
23:39 Αλεξάνδρεια: Βρέθηκε στον βυθό σκάφος αναψυχής που βούλιαξε πριν 2.000 χρόνια! ΒΙΝΤΕΟ
23:21 «16 χρόνια που έφυγε ο Μανώλης μας για τους ουρανούς»! Συγκινεί ο σχεδιαστής Ερωτόκριτος για τον γιο του
23:01 Μουρτζούκου: Ζητά να ακυρωθεί η προδικασία για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
22:55 Καρδιά: Ποιοι ασθενείς διατρέχουν έως και 7 φορές υψηλότερο κίνδυνο να «φύγουν» ξαφνικά!
22:50 Καλύβια Αττικής: Ελεγχόμενη έκρηξη, εντοπίστηκε εμπρηστικός μηχανισμός
22:45 Γκατσίνοβιτς: Βαρύ διάστρεμμα με μερική ρήξη συνδέσμων στο ΑΕΚ-Ατρόμητος
22:35 Τσιτσιπάς: Ο λόγος που ακόμη δεν το έχει παραδώσει το δίπλωμά του στην αστυνομία
22:30 Η συνάντηση Σίσι και Χαφτάρ στο Κάιρο για την οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ Αιγύπτου και Λιβύης
22:20 Τα Αραχωβίτικα/Ακταίο πήραν το ντέρμπι με τον Κεραυνό, τι συνέβη στη 10η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ
22:10 «Ζητάμε συγγνώμη από τους αστυνομικούς» λέει ο πρόεδρος Κτηνοτροφικού Συλλόγου Χανιών
22:00 Τρομερό ντεμπούτο Σμιθ, σούπερ Παρασκευόπουλος, σπουδαίο «διπλό» του Κόροιβου
21:51 Παραμένει κλειστή η Νέα Εθνική οδός στο ύψος της Κ. Αχαΐας
21:41 Άγιος Στέφανος: Στις φυλακές βρέθηκαν 8 αυτοσχέδια μαχαίρια, συνελήφθη 30χρονος κρατούμενος αιγυπτιακής καταγωγής
21:31 «Κάθε ημέρα καταγράφεται σημαντική βελτίωση της κατάστασής του», αισιοδοξία για τον 18χρονο Μάριο
21:20 Περίπατος για την Αχαϊκή με πρωταγωνιστή τον Κουλούρη
21:11 Τραμπ: Αποφάσισε να κάνει τα γενέθλιά του «εθνική επέτειο»!
21:00 Τα νέα δεδομένα με τους αγρότες, τα αιτήματά τους και ποια είναι τα μέτρα που συζητά η Κυβέρνηση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ