Επλήγη το παραλιακό μέτωπο της Αιγιάλειας: Βγήκαν στη στεριά θάλασσα και πέτρες...

Από τα Σελιανίτικα έως τον Ελαιώνα οι μεγάλες ζημιές

02 Φεβ. 2026 13:00
Pelop News

Μεγάλες ζημιές σε θέματα οδικών υποδομών προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία στο παραλιακό μέτωπο του Δήμου Αιγιαλείας. Κυρίως τα προβλήματα παρατηρήθηκαν σε μεγάλο τμήμα της ακτογραμμής, από τα Σελιανίτικα έως τον Ελαιώνα, επηρεάζοντας άμεσα τις κοινότητες Ακολης, Διγελιωτίκων και Νικολέικων.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις και ο μεγάλος όγκος νερού μετέτρεψαν δρόμους σε χειμάρρους, ενώ φερτά υλικά κατέληξαν στο οδόστρωμα, προκαλώντας φθορές στο οδικό δίκτυο και δυσκολίες στη διέλευση οχημάτων και πεζών, κυρίως σε παραλιακούς και αγροτικούς δρόμους.

Παράλληλα, οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν έντονο κυματισμό, με αποτέλεσμα η θάλασσα να βγει έξω σε αρκετά σημεία του παραλιακού μετώπου, πλημμυρίζοντας δρόμους και παρασύροντας άμμο, πέτρες και άλλα φερτά υλικά στο οδόστρωμα.

Από την πλημμυρισμένη οδό Ψαρρών στην παραλία Αιγίου

Αμεση ήταν η κινητοποίηση της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας, με συνεργεία να βρίσκονται επί τόπου και να παρεμβαίνουν όπου κρίθηκε αναγκαίο.

Η παραλιακή οδός που συνδέει την Τέμενη με τα Βαλιμίτικα έμεινε για ώρες απροσπέλαστη μετά την ισχυρή καταιγίδα το Σάββατο.

Σε λίμνες μετατράπηκαν οι περισσότεροι παραλιακοί δρόμοι

Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας κ. Φιλιππάτος τόνισε στην «Πελοπόννησο» ότι οι συγκεκριμένες παράκτιες υποδομές επλήγησαν λόγω των ισχυρών ανέμων και της ραγδαίας βροχόπτωσης, αλλά το ευτύχημα ήταν ότι δεν υπήρξε κανένας εγκλωβισμός κατοίκων-πολιτών.

Επίσης, από τις έντονες χιονοπτώσεις στα ορεινά, χρειάστηκε η παρέμβαση των ειδικών οχημάτων σε Περιστέρα, Μεσορούγι, για να μην κλείσει ο δρόμος.

 

