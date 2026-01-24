Εποικοδομητικές συνομιλίες, λέει ο Ζελένσκι: Χωρίς απτό αποτέλεσμα η τριμερής Ρωσίας-Ουκρανίας-ΗΠΑ στα ΗΑΕ

Ολοκληρώθηκαν οι διήμερες συνομιλίες ασφαλείας μεταξύ αντιπροσωπειών της Ρωσίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας στο Άμπου Ντάμπι, όπως μετέδωσε ανταποκριτής του ρωσικού πρακτορείου RIA Novosti, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις για το περιεχόμενό τους.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι «συζητήθηκαν πολλά» και χαρακτήρισε τις συνομιλίες «εποικοδομητικές». Το επίκεντρο των συζητήσεων ήταν οι πιθανές παράμετροι για τον τερματισμό του πολέμου, προσέθεσε.

«Εκτιμώ ιδιαίτερα την κατανόηση της ανάγκης για αμερικανική παρακολούθηση και εποπτεία της διαδικασίας τερματισμού του πολέμου και διασφάλισης πραγματικής ασφάλειας» είπε, προσθέτοντας πως, εφόσον υπάρχει προθυμία να προχωρήσουμε, θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν περαιτέρω συναντήσεις ήδη από την επόμενη εβδομάδα.

«Η Ουκρανία εργάζεται για την ειρήνη και την ασφάλεια. Ευχαριστώ όλους όσους βοηθούν» κατέληξε.

Μετά το πέρας της σημερινής συνάντησης, η ρωσική ομάδα εργασίας, με επικεφαλής τον ναύαρχο Ιγκόρ Κοστιούκοβ, αρχηγό της Κύριας Διεύθυνσης του Γενικού Επιτελείου των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, επέστρεψε στο ξενοδοχείο όπου διέμενε. Αντίθετα, τα μέλη της αμερικανικής αντιπροσωπείας αναχώρησαν απευθείας για το αεροδρόμιο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Τον απολογισμό των συνομιλιών μετέφερε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ο δημοσιογράφος του Axios, Μπάρακ Νταβίντ, επικαλούμενος δηλώσεις Ουκρανών αξιωματούχων. «Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι τριμερείς συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας στο Άμπου Ντάμπι ήταν “θετικές” και “εποικοδομητικές”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι επαφές δεν έχουν ολοκληρωθεί, καθώς έχει ήδη αποφασιστεί η διεξαγωγή ακόμη μίας συνάντησης την επόμενη εβδομάδα ξανά στο Άμπου Ντάμπι, γεγονός που ενισχύει την εικόνα μιας διαδικασίας που συνεχίζεται σε βάθος χρόνου.

Παράλληλα, από τη ρωσική πλευρά εκφράζεται διάθεση για συνέχιση του διαλόγου και σε άλλο πλαίσιο. Εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, δήλωσε στο RIA Novosti ότι η Μόσχα παραμένει ανοιχτή στη συνέχιση των συνομιλιών με την Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολη. «Παραμένουμε ανοιχτοί στον διάλογο και εκτιμούμε ιδιαίτερα τη φιλοξενία της Τουρκίας», σημείωσε. «Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο της Ουκρανίας», πρόσθεσε ο Ρώσος αξιωματούχος, μεταφέροντας το βάρος των επόμενων κινήσεων στο Κίεβο.

Όπως μετέδωσε νωρίτερα το Reuters, οι συνομιλίες ξεκίνησαν χθες το μεσημέρι και διεξήχθησαν κεκλεισμένων των θυρών. Πηγές αναφέρουν ότι δεν προβλέπονται επίσημες δηλώσεις, γεγονός που ενισχύει την εικόνα μιας ιδιαίτερα προσεκτικής και χαμηλών τόνων διπλωματικής διαδικασίας.

Ο πρώτος γύρος των συνομιλιών είχε πραγματοποιηθεί την Παρασκευή. Αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε στο NBC News ότι οι επαφές ήταν «παραγωγικές», χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τα σημεία σύγκλισης ή τις διαφωνίες μεταξύ των πλευρών.

Από την πλευρά του Κιέβου, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι συζητήθηκαν οι βασικές παράμετροι για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Σύμφωνα με το Associated Press, οι διαπραγματεύσεις πραγματοποιήθηκαν σε διάφορα σχήματα, με τους συμμετέχοντες να χωρίζονται σε επιμέρους ομάδες εργασίας, καθεμία από τις οποίες ασχολήθηκε με συγκεκριμένα ζητήματα.

Στο Ισραήλ σήμερα οι Γουίτκοφ και Κούσνερ

Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ βρίσκονται σήμερα στο Ισραήλ για να συναντηθούν με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και να συζητήσουν κυρίως για το μέλλον της Γάζας, είπαν στο Reuters δύο πρόσωπα ενημερωμένα για το θέμα.

Προχθές, Πέμπτη, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν σχέδια για μια «Νέα Γάζα», με ουρανοξύστες κατοικιών, κέντρα δεδομένων και παραθαλάσσια θέρετρα, στο πλαίσιο της ώθησης από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για να προχωρήσει η κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, η οποία διαταράσσεται από επανειλημμένες παραβιάσεις.

Ο επικεφαλής της μεταβατικής παλαιστινιακής επιτροπής που θα διοικήσει προσωρινά τη Γάζα με τη στήριξη των ΗΠΑ, ο Άλι Σάαθ, δήλωσε προχθές Πέμπτη ότι το μεθοριακό πέρασμα της Ράφα -ουσιαστικά η μόνη οδός που έχουν για να εξέλθουν ή να εισέλθουν στο θύλακα οι περισσότεροι από 2 εκατομμύρια κάτοικοί του- θα ανοίξει την ερχόμενη εβδομάδα.

