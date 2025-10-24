Επτά παιχνίδια με διαιτητές από άλλες Ενώσεις!
Η έλλειψη διαιτητών έφερε ορισμούς από άλλες Ενώσεις, όπως είναι προαναγγείλει η Επιτροπή
Το ‘πε και το έκανε η Επιτροπή Διαιτησίας.
Συγκεκριμένα, λόγω της έλλειψης διαιτητών, όρισε σε επτά παιχνίδια διαιτητές από άλλες Ενώσεις! Πρόκειται για τα ματς,
Ατρόμητος Πατρών – Αχαιός, Δόξα Νιφορεΐκων – Διαγόρας, Νίκη Προαστείου – Πάτραι, Αρης Πατρών – Κεραυνός, Αστέρας Τσουκαλεΐκων – Αχαϊκή, Αστέρας Τέμενης – Ζαβλάνι (Α’ Κατηγορία), Ικαρος Λακκόπετρας – Παναθηναϊκός Πατρών (Β’ Κατηγορία).
Αναλυτικά:
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 25/10
Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 16.00: Ατρόμητος Πατρών – Αχαιός, Εκτός Σ.Δ.Π.Α.
Γηπ. Μιντιλογλίου, 16.00: Αστέρας Μιντιλογλίου – Πανμοβριακός, Γκάβος
Γηπ. Ροιτίκων, 16.00: Δόξα Παραλίας – Πήγασος, Μάρδας
Γηπ. Νιφορεΐκων, 16.00: Δόξα Νιφορεΐκων – Διαγόρας, Εκτός Σ.Δ.Π.Α.
Γηπ. Νίκης Προαστίου, 16.00: Νίκη Προαστείου – Πάτραι, Εκτός Σ.Δ.Π.Α.
Γηπ. Προσφυγικών, 19.00: Αρης Πατρών – Κεραυνός Αγίου Βασιλείου, Εκτός Σ.Δ.Π.Α.
ΚΥΡΙΑΚΗ 26/10
Γηπ. Ροιτίκων, 15.00: Αστέρας Τσουκαλεΐκων – Αχαϊκή, Εκτός Σ.Δ.Π.Α.
Γηπ. Ρίου, 15.00: Ηρακλής Πατρών – Αιγείρα/Ακράτα, Σταθόπουλος
Γηπ. Τέμενης, 15.00: Αστέρας Τέμενης – Ζαβλάνι, Εκτός Σ.Δ.Π.Α.
ΔΕΥΤΕΡΑ 27/10
Γηπ. Προσφυγικών, 19.00: Εθνικός Πατρών – Απόλλων Εγλυκάδος, Ανδριανός
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 25/10
Γηπ. Σαραβαλίου, 16.00: Δίας – Φαραικός, Φωτεινής
Γηπ. Ρίου, 16.00: Αετός Ρίου – Ολυμπιακός Πατρών, Ταξιάρχης
Γηπ. Α. Κάνιστρας, 16.00: ΑΕ Αρόης – Αίας Πατρών, Παπαχρήστος
Γηπ. Πλαστήρα, 16.00: Θύελλα Αιγίου – Άβυθος, Βελιού
Γηπ. Καλαβρύτων, 17.00: Καλάβρυτα – Πανιώνιος/Αχιλλέας, Κωσταγιάννης
Γηπ. Νίκης Προαστίου, 19.00: Αργυρά Πατρών – Αχιλλέας Καμαρών, Παλαιολόγος
ΚΥΡΙΑΚΗ 26/10
Γηπ. Λακκόπετρας, 15.00: Ίκαρος Λακκόπετρας – Παναθηναϊκός Πατρών, Εκτός Σ.Δ.Π.Α.
Γηπ. Α. Κάνιστρας, 15.00: Παναχαϊκός – Εθνικός Σαγεΐκων, Κωσταγιάννης
Γηπ. Χαλανδρίτσας, 15.00: Σταροχώρι – Αναγέννηση Πατρών, Τσέντουρος
Γηπ. Σταυροδρομίου, 15.00: ΑΟ Τριταίας – Πείρος, Μάρδας
Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 15.00: Πυρσός – Λιμνοχώρι, Βαβίλης
Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 18.30: Δάφνη Πατρών – Κρίνος, Φωτεινής
Γηπ. Νίκης Προαστίου, 15.30: Δαβουρλής – Αστέρας Λεοντίου, Σπηλιόπουλος
Γηπ. Σαραβαλίου, 18.00: Πάτρα 2005 – ΑΕ Αιγίου, Γκάβος
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 25/10
Γηπ. Δημ. Κ. Αχαΐας, 16.00: Αχαϊκή Β – Άτλας, Δεν έχει ορισθεί.
Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 19.00: Ολυμπιακός Φίλων Ποδοσφαίρου – Ίκαρος Πετρωτού, Κωνστανταρόπουλος
Γηπ. Προσφυγικών, 16.00: ΑΠΟ Αρόη – Απόλλων Αιγίου, Χριστοδουλάτος
Γηπ. Σαραβαλίου, 19.00: ΑΕΚ Πατρών – Φοίνικας Αγυιάς, Βαβίλης
ΚΥΡΙΑΚΗ 26/10
Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 11.30: Ψηλαλώνια – Περιβόλα, Βελιού
Γηπ. Σαραβαλίου, 15.00: Πετεινοί – Αναγέννηση Σκιαδά, Κωνστανταρόπουλος
Γηπ. Προσφυγικών, 18.00: ΠΑΟΚ Πάτρας – Ατρόμητος Πατρών Β, Γιακουμάτος
Γηπ. Ρίου, 12.00: Αίολος Αγυιάς – Φοίνικας Ζήριας, Γαλάνης
Γηπ. Ροδιάς, 15.00: Φλόγα Ρόδιας – Αυτόνομη, Παπαχρήστος
Γηπ. Πλαστήρα, 15.00: ΑΟ Αιγίου 2019 – Πάτραι Β, Ταξιάρχης
