Επτά παιχνίδια με διαιτητές από άλλες Ενώσεις!

Το ‘πε και το έκανε η Επιτροπή Διαιτησίας.

Συγκεκριμένα, λόγω της έλλειψης διαιτητών, όρισε σε επτά παιχνίδια διαιτητές από άλλες Ενώσεις! Πρόκειται για τα ματς,

Ατρόμητος Πατρών – Αχαιός, Δόξα Νιφορεΐκων – Διαγόρας, Νίκη Προαστείου – Πάτραι, Αρης Πατρών – Κεραυνός, Αστέρας Τσουκαλεΐκων – Αχαϊκή, Αστέρας Τέμενης – Ζαβλάνι (Α’ Κατηγορία), Ικαρος Λακκόπετρας – Παναθηναϊκός Πατρών (Β’ Κατηγορία).

Αναλυτικά:

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 25/10

Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 16.00: Ατρόμητος Πατρών – Αχαιός, Εκτός Σ.Δ.Π.Α.

Γηπ. Μιντιλογλίου, 16.00: Αστέρας Μιντιλογλίου – Πανμοβριακός, Γκάβος

Γηπ. Ροιτίκων, 16.00: Δόξα Παραλίας – Πήγασος, Μάρδας

Γηπ. Νιφορεΐκων, 16.00: Δόξα Νιφορεΐκων – Διαγόρας, Εκτός Σ.Δ.Π.Α.

Γηπ. Νίκης Προαστίου, 16.00: Νίκη Προαστείου – Πάτραι, Εκτός Σ.Δ.Π.Α.

Γηπ. Προσφυγικών, 19.00: Αρης Πατρών – Κεραυνός Αγίου Βασιλείου, Εκτός Σ.Δ.Π.Α.

ΚΥΡΙΑΚΗ 26/10

Γηπ. Ροιτίκων, 15.00: Αστέρας Τσουκαλεΐκων – Αχαϊκή, Εκτός Σ.Δ.Π.Α.

Γηπ. Ρίου, 15.00: Ηρακλής Πατρών – Αιγείρα/Ακράτα, Σταθόπουλος

Γηπ. Τέμενης, 15.00: Αστέρας Τέμενης – Ζαβλάνι, Εκτός Σ.Δ.Π.Α.

ΔΕΥΤΕΡΑ 27/10

Γηπ. Προσφυγικών, 19.00: Εθνικός Πατρών – Απόλλων Εγλυκάδος, Ανδριανός

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 25/10

Γηπ. Σαραβαλίου, 16.00: Δίας – Φαραικός, Φωτεινής

Γηπ. Ρίου, 16.00: Αετός Ρίου – Ολυμπιακός Πατρών, Ταξιάρχης

Γηπ. Α. Κάνιστρας, 16.00: ΑΕ Αρόης – Αίας Πατρών, Παπαχρήστος

Γηπ. Πλαστήρα, 16.00: Θύελλα Αιγίου – Άβυθος, Βελιού

Γηπ. Καλαβρύτων, 17.00: Καλάβρυτα – Πανιώνιος/Αχιλλέας, Κωσταγιάννης

Γηπ. Νίκης Προαστίου, 19.00: Αργυρά Πατρών – Αχιλλέας Καμαρών, Παλαιολόγος

ΚΥΡΙΑΚΗ 26/10

Γηπ. Λακκόπετρας, 15.00: Ίκαρος Λακκόπετρας – Παναθηναϊκός Πατρών, Εκτός Σ.Δ.Π.Α.

Γηπ. Α. Κάνιστρας, 15.00: Παναχαϊκός – Εθνικός Σαγεΐκων, Κωσταγιάννης

Γηπ. Χαλανδρίτσας, 15.00: Σταροχώρι – Αναγέννηση Πατρών, Τσέντουρος

Γηπ. Σταυροδρομίου, 15.00: ΑΟ Τριταίας – Πείρος, Μάρδας

Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 15.00: Πυρσός – Λιμνοχώρι, Βαβίλης

Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 18.30: Δάφνη Πατρών – Κρίνος, Φωτεινής

Γηπ. Νίκης Προαστίου, 15.30: Δαβουρλής – Αστέρας Λεοντίου, Σπηλιόπουλος

Γηπ. Σαραβαλίου, 18.00: Πάτρα 2005 – ΑΕ Αιγίου, Γκάβος

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 25/10

Γηπ. Δημ. Κ. Αχαΐας, 16.00: Αχαϊκή Β – Άτλας, Δεν έχει ορισθεί.

Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 19.00: Ολυμπιακός Φίλων Ποδοσφαίρου – Ίκαρος Πετρωτού, Κωνστανταρόπουλος

Γηπ. Προσφυγικών, 16.00: ΑΠΟ Αρόη – Απόλλων Αιγίου, Χριστοδουλάτος

Γηπ. Σαραβαλίου, 19.00: ΑΕΚ Πατρών – Φοίνικας Αγυιάς, Βαβίλης

ΚΥΡΙΑΚΗ 26/10

Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 11.30: Ψηλαλώνια – Περιβόλα, Βελιού

Γηπ. Σαραβαλίου, 15.00: Πετεινοί – Αναγέννηση Σκιαδά, Κωνστανταρόπουλος

Γηπ. Προσφυγικών, 18.00: ΠΑΟΚ Πάτρας – Ατρόμητος Πατρών Β, Γιακουμάτος

Γηπ. Ρίου, 12.00: Αίολος Αγυιάς – Φοίνικας Ζήριας, Γαλάνης

Γηπ. Ροδιάς, 15.00: Φλόγα Ρόδιας – Αυτόνομη, Παπαχρήστος

Γηπ. Πλαστήρα, 15.00: ΑΟ Αιγίου 2019 – Πάτραι Β, Ταξιάρχης

