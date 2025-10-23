Ερασιτεχνικό: Μην περιμένετε ορισμούς διαιτητών!

Το πρόβλημα είναι σοβαρό και αποδείχθηκε και στην πράξη.

Τα πολλά κωλύματα που έχει η Επιτροπή Διαιτησίας για διάφορους λόγους, σε συνδυασμό με τον μικρό αριθμό διαιτητών, προκαλούν «ασφυξία» στην αγωνιστική δραστηριότητα των ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων, τουλάχιστον για το προσεχές σαββατοκύριακο.

Η Επιτροπή Διαιτησίας δεν προχώρησε σήμερα (23/10) σε ορισμούς διαιτητών για τους αγώνες, καθώς δεν βγαίνουν τα κουκιά. Κάποιοι από τους διαιτητές έχουν οριστεί σε αγώνες εθνικών κατηγοριών, κάποιοι έχουν προσωπικές υποχρεώσεις και κάποιοι έχουν δηλώσει ότι δεν πρόκειται να ξαναπαίξουν με αφορμή περιστατικά που έγιναν την προηγούμενη αγωνιστική!

Οι αποφάσεις θα ληφθούν την Παρασκευή (23/10) κι αν την πληρώσει μια Κατηγορία, αυτή θα είναι η Α’ για πολύ συγκεκριμένους λόγους.

