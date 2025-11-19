Έρχεται αυστηρός ψηφιακός έλεγχος: QR, ταυτότητες και μητρώα για την πώληση αλκοόλ σε ανήλικους

Η κυβέρνηση προχωρά σε ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό πλαίσιο προστασίας των ανηλίκων από την πρόσβαση σε αλκοόλ και καπνικά προϊόντα, ενεργοποιώντας τρία νέα συστήματα ελέγχου. Τα εργαλεία παρουσιάστηκαν από τους υπουργούς Υγείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Προστασίας του Πολίτη, μετά από σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος τόνισε ότι η χώρα εισέρχεται στην πρώτη γραμμή της Ευρώπης ως προς την ψηφιακή επαλήθευση ηλικίας.

Τρία νέα ψηφιακά εργαλεία που στοχεύουν στην αποτροπή πώλησης αλκοόλ, καπνικών προϊόντων και ειδών άτμισης σε ανηλίκους παρουσίασε η κυβέρνηση σε κοινή συνέντευξη Τύπου, παρουσία των υπουργών Υγείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Προστασίας του Πολίτη. Τα εργαλεία είχαν προηγουμένως παρουσιαστεί σε σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια σημαντική παρέμβαση, με στόχο την προστασία των παιδιών από προϊόντα που απαγορεύονται στους ανήλικους. Όπως ανέφερε, η νομοθεσία έχει ήδη θεσπιστεί, τα ψηφιακά εργαλεία έχουν αναπτυχθεί από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η αστυνομία θα αναλάβει την εφαρμογή τους.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, εξήγησε ότι μέχρι σήμερα υπήρχε «γκρίζα ζώνη» ως προς τους ελέγχους σε ιδιωτικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται από συλλόγους γονέων, μαθητικά συμβούλια ή φροντιστήρια. Για αυτόν τον λόγο, το πρώτο ψηφιακό εργαλείο παρέχει πλέον πλήρη καταγραφή των ιδιωτικών εκδηλώσεων μέσω της πλατφόρμας events.gov.gr.

Οι επιχειρηματίες θα δηλώνουν την επιχείρηση και τον χώρο της εκδήλωσης με τους κωδικούς Taxisnet, μαζί με τα στοιχεία του διοργανωτή και τις ώρες διεξαγωγής. Στη συνέχεια παράγεται QR code, το οποίο δίνει δυνατότητα στην αστυνομία να ελέγχει ότι η εκδήλωση έχει δηλωθεί, αλλά και ότι δεν επιτρέπεται καμία πώληση αλκοόλ σε ανήλικους. «Στην πράξη, δημιουργούμε ένα ιδιωτικό συμφωνητικό μέσω gov.gr», σημείωσε ο κ. Παπαστεργίου.

Το δεύτερο εργαλείο αφορά το μητρώο καταστημάτων – ψηφιακών και φυσικών – που πωλούν αλκοόλ, καπνικά προϊόντα ή υγρά άτμισης. Οι επαγγελματίες οφείλουν έως τις 31 Ιανουαρίου 2026 να εγγραφούν στην πλατφόρμα alto.gov.gr, δηλώνοντας τα καταστήματα και τα προϊόντα τους.

Το τρίτο ψηφιακό εργαλείο είναι η επαλήθευση ηλικίας κατά την αγορά αλκοόλ ή καπνού. Ο καταναλωτής θα δείχνει τη νέα ταυτότητα, ενώ μέσω του Gov.gr Wallet θα εμφανίζεται QR code που θα επιβεβαιώνει εάν είναι άνω των 18 ετών. Ο πωλητής δεν χρειάζεται σύνδεση στο σύστημα: το QR απλώς εμφανίζει πράσινο για ενήλικο και κόκκινο για ανήλικο αγοραστή.

Η δήλωση του πρωθυπουργού

Μετά τη σύσκεψη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι τον Ιούλιο η κυβέρνηση ψήφισε τον νόμο που απαγορεύει πλέον την πώληση αλκοόλ και καπνικών προϊόντων σε ανηλίκους και πως τώρα ξεκινά η πλήρης εφαρμογή του. Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στο εργαλείο επαλήθευσης ηλικίας, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην «πρώτη γραμμή της Ευρώπης» σε θέματα ψηφιακής ταυτοποίησης.

Τόνισε επίσης ότι η τεχνολογία αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί και στις μελλοντικές αποφάσεις σχετικά με την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάλεσε τα συναρμόδια υπουργεία να προχωρήσουν στην άμεση εφαρμογή των αποφάσεων και υπογράμμισε την ανάγκη ενημέρωσης γονέων και κοινωνίας για να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι κίνδυνοι εθισμού στο κάπνισμα και στην κατανάλωση αλκοόλ.

