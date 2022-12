Έρχεται η πιο ακριβή τηλεοπτική παραγωγή όλων των εποχών από τον δημιουργό του «Τσέρνομπιλ»

Τώρα πλέον, οι τηλεοπτικές παραγωγές δε γίνονται απαραίτητα με χαμηλό μπάτζετ, αφού οι δημιουργοί μάχονται για… θρυλικό περιεχόμενο που θα τους γράψει στις σελίδες της σινέ-ιστορίας.

Μπορούμε πια να το δούμε ξεκάθαρα. Ζούμε στην εποχή που η ψυχαγωγία, που η παθητική θέαση, είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία που υπάρχει. Και η σειρά «The Last of Us» του HBO έρχεται να το επιβεβαιώσει.

Όταν βλέπεις τις streaming πλατφόρμες να διαθέτουν ποσά που προκαλούν ίλιγγο για μία και μόνο σεζόν, για 8-10 επεισόδια, τότε είναι σαφές πως βρισκόμαστε για τα καλά στην εποχή του βαθέος καναπέ, στην εποχή που τα μάτια μας καταναλώνουν και μόνο που παρακολουθούν και προσφέρουν στα μεγάλα δίκτυα αγοραστική δύναμη.

Έτσι, μετά το House of The Dragon και το Rings of Power, έχουμε ακόμα μια σειρά που ξεπερνάει τα 10 εκατομμύρια δολάρια ανά επεισόδιο, με κάποιες αναφορές να θέλουν να έχει μπάτζετ ισάξιο με τη σειρά της Amazon, δηλαδή κοντά στα 200 εκατομμύρια δολάρια για μια σεζόν.

To «The Last of Us» είναι γνωστό στους περισσότερους από τον κόσμο των videogames. Και στο HBO πόνταραν πάνω του για να κάνουν πράξη τη σειρά που θα έχει ισάξια ή και μεγαλύτερη απήχηση από το videogame, σε αντίθεση ας πούμε με την ταινία Assasin’s Creed.

Στο πρώτο επίσημο trailer που κυκλοφόρησε, βλέπουμε μια μάλλον αδιάφορη σύνοψη της σειράς, κάτι που όταν συμβαίνει, συνήθως ανατρέπεται ως αίσθηση. Είναι πάντως σπάνιο να βλέπεις ένα trailer που δεν σου αφήνει κάτι το ιδιαίτερο, όταν μιλάμε για μια σειρά κιόλας με αυτό το μπάτζετ, που θα αποτελέσει το flagship του ΗΒΟ για το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Η τελευταία σκηνή πάντως του trailer είναι η πιο υποσχόμενη για αυτό που θα δούμε, αφού κάνει την εμφάνισή του ο Bloater, ένας από τους ισχυρότερους κακούς στο videogame.

Η ιστορία του «The Last of Us» είναι τοποθετημένη στον Καναδά (εκεί γυρίστηκε όλη η σειρά, μέσα σε μπόλικο κρύο) και δείχνει την Έλι και τον Τζόελ δύο από τους ελάχιστους επιζώντες από ένα zombie apocalypse.

Ο ιός Cordyceps αλλοιώνει την εγκεφαλική δομή των ανθρώπων και τους μετατρέπει σε απέθαντα ζόμπι, κάτι όμως που δε συμβαίνει με την Έλι (την υποδύεται η Μπέλα Ράμζεϊ, η badass Λυάνα Μόρμοντ από το Game of Thrones). Παρότι έχει έρθει σε επαφή, δεν έχει πάθει τίποτα. Πιστεύεται πως έχει κάτι στη γονιδιακή της δομή που μπορεί να αποτελέσει την θεραπεία.

Έτσι, ο Τζόελ (Πέδρο Πασκάλ) θα κληθεί να την πάει σώα σε ένα ειδικό κέντρο στην άλλη άκρη της χώρας, ώστε να την εξετάσουν και να βρουν αν μπορεί να ανατρέψει την επέκταση του ιού.

Αυτά που θα δούμε πάντως στα 10 επεισόδια της πρώτης σεζόν, μπορεί να μην είναι ένα ταξίδι ελπίδας. Μπορεί να βλέπουμε απλά flashbacks και μπορεί στο φινάλε να υπάρξει κάποιο plot twist που να ανατρέπει το immunity της Έλι. Κάποιες σκηνές που αφορούν στο The Last of Us: Left Behind DLC, αφήνουν hints πως πρόκειται για κάτι τέτοιο.

Η παραγωγή της σειράς έχει δηλώσει πάντως πως η πρώτη σεζόν αντλεί υλικό από τα γεγονότα του πρώτου παιχνιδιού, με κάποια στοιχεία της πλοκής να μας πηγαίνουν σε αυτά που προηγήθηκαν όμως.

Το «The Last of Us» κάνει πρεμιέρα στις 15 Ιανουαρίου και οι προσδοκίες είναι πολύ υψηλές.

