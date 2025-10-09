Έρχεται η ταινία «Συμμορία των 14» (Ocean’s 14), πότε ξεκινούν γυρίσματα

Ακολούθησαν τα «Ocean’s Twelve» το 2004 με έσοδα $362 εκατομμύρια και «Ocean’s Thirteen» το 2007 με $311 εκατομμύρια, σύμφωνα με το Deadline.

Η «Συμμορία των 14» (Ocean’s 14), επιστρέφει στις κινηματογραφικές αίθουσες -δια στόματος Τζορτζ Κλούνεϊ με τους φαν της τριλογίας να αναμένουν πώς και πώς την επιστροφή αυτή.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ σε νέα του συνέντευξη στο E! News αποκάλυψε ότι η συνέχεια του μία «Ocean’s 14» πήρε το «πράσινο φως» από τη Warner Bros., με τα γυρίσματα της ταινίας, να ξεκινούν πολύ πιθανόν το 2026, ενώ είναι άγνωστο το πότε θα βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες.

«Μόλις εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός από τη Warner Bros. και προσπαθούμε να οργανώσουμε τα πάντα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός. «Είναι θέμα προγραμματισμού, οπότε απλώς καθορίζουμε την ημερομηνία έναρξης…πιθανότατα να αρχίσουμε τα γυρίσματα σε περίπου εννέα ή δέκα μήνες» συμπλήρωσε.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σταρ του Χόλιγουντ, το 2023 είχε αποκαλύψει ότι υπάρχει ένα «εξαιρετικό» σενάριο για τη συνέχεια της κινηματογραφικής σειράς, ενώ στις αρχές του χρόνου το Variety είχε αναφέρει ότι ο Ντέιβιντ Λιτς (David Leitch), θα αναλάβει τη σκηνοθεσία.

Σχετικά με την επανένωση με τους συμπρωταγωνιστές του ο Κλούνεϊ τόνισε: «Ναι, ο Μπραντ [Πιτ], ο Ματ [Ντέιμον], ο Ντον [Τσιντλ] και η Τζούλια [Ρόμπερτς]. Δείπνησα χθες το βράδυ με την Τζούλια. Εξακολουθούν να είναι όλοι αγαπημένοι φίλοι. Οπότε, η ευκαιρία να συνεργαστούμε θα είναι υπέροχη».

Το franchise του «Ocean’s» ξεκίνησε το 2001 με το «Ocean’s Eleven», ένα ριμέικ της ταινίας ληστειών του 1960 με τους Φρανκ Σινάτρα (Frank Sinatra), Ντιν Μάρτιν (Dean Martin) και Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ (Sammy Davis Jr.).

Τη σκηνοθεσία είχε αναλάβει ο Στίβεν Σόντερμπεργκ (Steven Soderbergh) με πρωταγωνιστές πολλούς σταρ του διεθνούς σινεμά και με την ταινία να βγάζει πάνω από 450 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office.

