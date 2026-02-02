Έρχεται πιο ζωντανό και δημιουργικό από ποτέ το Αχαγιώτικο Καρναβάλι 2026

Το Αχαγιώτικο Καρναβάλι 2026 έρχεται πιο δυνατό από ποτέ, μετατρέποντας τη Δυτική Αχαΐα σε κέντρο έκρηξης κεφιού, δημιουργίας, χαράς και ζωντάνιας. Ο θεσμός που ενώνει γενιές, σκορπά χαμόγελα και αναδεικνύει τη δημιουργικότητα μικρών και μεγάλων δίνει φέτος υπόσχεση για ακόμα μεγαλύτερες συγκινήσεις, περισσότερο χρώμα και αστείρευτη φαντασία, προσκαλώντας τον κόσμο να γίνει μέρος της πιο ζωντανής γιορτής.

Οι εκδηλώσεις του Αχαγιώτικου Καρναβαλιού 2026 περιλαμβάνουν παραδοσιακά και σύγχρονα αποκριάτικα δρώμενα, συναυλία, καρναβαλικούς χορούς, διαγωνισμούς καρναβαλικής ζωγραφιάς, μάσκας, καπέλου και στολής για τους μαθητές των σχολείων του Δήμου, δημιουργικά παιχνίδια και δράσεις, κ.α.

Η κορύφωση του Αχαγιώτικου Καρναβαλιού 2026 έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου με τη μεγάλη καρναβαλική παρέλαση, στην οποία οι καρναβαλικές ομάδες θα «πλημμυρίσουν» τους δρόμους της Κάτω Αχαΐας με ρυθμό και ζωντάνια, καταλήγοντας στην κεντρική πλατεία Δημοκρατίας, όπου θα πραγματοποιηθεί συναυλία με γνωστό καλλιτέχνη- έκπληξη.

Στην τελική ευθεία της διοργάνωσης, ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας ενημερώνει πως συνεχίζεται η υποβολή των δηλώσεων συμμετοχής στην καρναβαλική παρέλαση έως την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026.

Παράλληλα, ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας θέλοντας να συμβάλει στη διατήρηση και ανάδειξη του θεσμού και της διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, κάνει συμμέτοχους τους μαθητές όλων των σχολικών βαθμίδων, προσκαλώντας τους να συμμετέχουν στους καρναβαλικούς διαγωνισμούς, οι οποίοι είναι οι εξής:

*Διαγωνισμός Καρναβαλικής Ζωγραφιάς: Αφορά τη συμμετοχή νηπίων μαθητών.

*Διαγωνισμός Καρναβαλικής Μάσκας: Αφορά τη συμμετοχή μαθητών των Δημοτικών Σχολείων.

*Διαγωνισμός Καρναβαλικού Καπέλου: Αφορά τη συμμετοχή των μαθητών των Γυμνασίων.

*Διαγωνισμός Καρναβαλικής Στολής: Αφορά τη συμμετοχή των μαθητών των Λυκείων.

Όσοι διακριθούν θα λάβουν αναμνηστικά βραβεία, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν από έναν έπαινο συμμετοχής.

Όλα τα έργα των μαθητών πρέπει να παραδοθούν έως την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026 στο Δημαρχείο Δυτικής Αχαΐας, Σ. Ταυρομένεος 50, Κάτω Αχαΐα.

«Το Αχαγιώτικο Καρναβάλι αποτελεί κάθε χρόνο την ψυχή των εκδηλώσεων του Δήμου μας, χαρίζοντας στιγμές δημιουργικότητας, ζωντάνιας και κεφιού. Η αυθεντική έκφραση των ανθρώπων του τόπου μας αποτυπώνεται στις καρναβαλικές μας εκδηλώσεις, οι οποίες όχι μόνο κρατούν ζωντανό τον θεσμό, αλλά τον εξελίσσουν ακόμη περισσότερο. Προσκαλούμε μικρούς και μεγάλους να συμμετέχουν στη μεγάλη αυτή γιορτή, η οποία αποτελεί απόδειξη ότι η Δυτική Αχαΐα ξέρει να δημιουργεί και να ατενίζει το μέλλον με χαμόγελο και αισιοδοξία», δήλωσε ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος.

