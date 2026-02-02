Έρχεται πιο ζωντανό και δημιουργικό από ποτέ το Αχαγιώτικο Καρναβάλι 2026

Οι εκδηλώσεις του Αχαγιώτικου Καρναβαλιού 2026 περιλαμβάνουν παραδοσιακά και σύγχρονα αποκριάτικα δρώμενα, συναυλία, καρναβαλικούς χορούς, διαγωνισμούς καρναβαλικής ζωγραφιάς, μάσκας, καπέλου και στολής για τους μαθητές των σχολείων του Δήμου, δημιουργικά παιχνίδια και δράσεις, κ.α.

Έρχεται πιο ζωντανό και δημιουργικό από ποτέ το Αχαγιώτικο Καρναβάλι 2026
02 Φεβ. 2026 11:40
Pelop News

Το Αχαγιώτικο Καρναβάλι 2026 έρχεται πιο δυνατό από ποτέ, μετατρέποντας τη Δυτική Αχαΐα σε κέντρο έκρηξης κεφιού, δημιουργίας, χαράς και ζωντάνιας. Ο θεσμός που ενώνει γενιές, σκορπά χαμόγελα και αναδεικνύει τη δημιουργικότητα μικρών και μεγάλων δίνει φέτος υπόσχεση για ακόμα μεγαλύτερες συγκινήσεις, περισσότερο χρώμα και αστείρευτη φαντασία, προσκαλώντας τον κόσμο να γίνει μέρος της πιο ζωντανής γιορτής.

Οι εκδηλώσεις του Αχαγιώτικου Καρναβαλιού 2026 περιλαμβάνουν παραδοσιακά και σύγχρονα αποκριάτικα δρώμενα, συναυλία, καρναβαλικούς χορούς, διαγωνισμούς καρναβαλικής ζωγραφιάς, μάσκας, καπέλου και στολής για τους μαθητές των σχολείων του Δήμου, δημιουργικά παιχνίδια και δράσεις, κ.α.

Η κορύφωση του Αχαγιώτικου Καρναβαλιού 2026 έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου με τη μεγάλη καρναβαλική παρέλαση, στην οποία οι καρναβαλικές ομάδες θα «πλημμυρίσουν» τους δρόμους της Κάτω Αχαΐας με ρυθμό και ζωντάνια, καταλήγοντας στην κεντρική πλατεία Δημοκρατίας, όπου θα πραγματοποιηθεί συναυλία με γνωστό καλλιτέχνη- έκπληξη.

Στην τελική ευθεία της διοργάνωσης, ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας ενημερώνει πως συνεχίζεται η υποβολή των δηλώσεων συμμετοχής στην καρναβαλική παρέλαση έως την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026.

Παράλληλα, ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας θέλοντας να συμβάλει στη διατήρηση και ανάδειξη του θεσμού και της διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, κάνει συμμέτοχους τους μαθητές όλων των σχολικών βαθμίδων, προσκαλώντας τους να συμμετέχουν στους καρναβαλικούς διαγωνισμούς, οι οποίοι είναι οι εξής:

*Διαγωνισμός Καρναβαλικής Ζωγραφιάς: Αφορά τη συμμετοχή νηπίων μαθητών.

*Διαγωνισμός Καρναβαλικής Μάσκας: Αφορά τη συμμετοχή μαθητών των Δημοτικών Σχολείων.

*Διαγωνισμός Καρναβαλικού Καπέλου: Αφορά τη συμμετοχή των μαθητών των Γυμνασίων.

*Διαγωνισμός Καρναβαλικής Στολής: Αφορά τη συμμετοχή των μαθητών των Λυκείων.

Όσοι διακριθούν θα λάβουν αναμνηστικά βραβεία, ενώ  όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν από έναν έπαινο συμμετοχής.

Όλα τα έργα των μαθητών πρέπει να παραδοθούν έως την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026 στο Δημαρχείο Δυτικής Αχαΐας, Σ. Ταυρομένεος 50, Κάτω Αχαΐα.

«Το Αχαγιώτικο Καρναβάλι αποτελεί κάθε χρόνο την ψυχή των εκδηλώσεων του Δήμου μας, χαρίζοντας στιγμές δημιουργικότητας, ζωντάνιας και κεφιού. Η αυθεντική έκφραση των ανθρώπων του τόπου μας αποτυπώνεται στις καρναβαλικές μας εκδηλώσεις, οι οποίες όχι μόνο κρατούν ζωντανό τον θεσμό, αλλά τον εξελίσσουν ακόμη περισσότερο. Προσκαλούμε μικρούς και μεγάλους να συμμετέχουν στη μεγάλη αυτή γιορτή, η οποία αποτελεί απόδειξη ότι η Δυτική Αχαΐα ξέρει να δημιουργεί και να ατενίζει το μέλλον με χαμόγελο και αισιοδοξία», δήλωσε ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:00 Προφυλακιστέοι οι δύο κατηγορούμενοι για τους θανάτους δύο γυναικών στη Μενεμένη
15:00 Φόρος αίματος στην εργασία: Χωρίς σαφή δεδομένα η Δυτική Ελλάδα – Ελεγχοι χωρίς απολογισμό θυμάτων
14:56 Νέα Πέραμος: «Δεν μου είπε ποτέ ότι φοβόταν» – Η μητέρα του 27χρονου για την απαγωγή και τη δολοφονία
14:49 Μήνυση για τη δηλητηρίαση εργαζομένων στην καθαριότητα στα Χανιά – Στο στόχαστρο επαγγελματίες
14:46 Σύλληψη δύο ανηλίκων για ξυλοδαρμό 17χρονου στον Άγιο Νικόλαο – Στο νοσοκομείο το θύμα
14:44 Οι πληρωμές Ιανουαρίου της ΔΥΠΑ – Αναλυτικά στοιχεία ανά κατηγορία ωφελουμένων
14:35 Κώστας Καραμανλής από την Καλαμάτα: «Καθαρές θέσεις στα εθνικά – Όχι επαμφοτερίζοντα μηνύματα»
14:33 Υπερχείλισε ο Πηνειός έξω από τη Λάρισα – Πλημμύρισαν αγροτικές εκτάσεις ΒΙΝΤΕΟ
14:32 Πάτρα: Μέλη της δημοτικής αρχής σε εκδηλώσεις κοπής Πρωτοχρονιάτικων πιτών
14:25 ΔΕΗ και Cycling Greece μαζί για τον ΔΕΗ Tour of Hellas έως το 2029
14:16 Συνταγματική Αναθεώρηση: Το άνοιγμα Μητσοτάκη και οι πρώτες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης
14:16 Δυτική Ελλάδα: 1.157 παραβάσεις για την ελευθερία κίνησης πολιτών τον Ιανουάριο 
14:08 Χαρακτήρας, μηνύματα, προοπτική του Πατρινού Καρναβαλιού
14:02 Τραγωδία στη Χίο: Νεκρός 56χρονος χειμερινός κολυμβητής εν μέσω κακοκαιρίας
14:00 Ο ευρωβουλευτής της «Νίκης» Νίκος Αναδιώτης στην «Π»: Ζωή υπάρχει από τη σύλληψη
13:56 Τηλεφωνική απάτη με «λογιστή» στα Γιαννιτσά: 65χρονη παρέδωσε κοσμήματα αξίας 25.000 ευρώ
13:49 Διεθνής Ημιμαραθώνιος Πάτρας: Προετοιμασία για τον αγώνα και προπονητικό πλάνο – Τι συμβουλεύουν οι ειδικοί
13:42 Επιμελητήριο Αχαΐας: Δυναμική και άκρως επιτυχημένη παρουσία της Αχαΐας στην EXPOTROF 2026
13:35 Λάθος στόχος στις Αχαρνές: Ο Ρουβίκωνας παραδέχεται την επίθεση, αλλά χωρίς συγγνώμη
13:27 Το ΕΑΜ ως πολιτικό και δημοκρατικό εγχείρημα: Παρουσιάζεται το νέο βιβλίο του Παναγιώτη Γεωργουδή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 02.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ