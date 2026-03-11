Ερετρια: Αγχολυτική απόδραση κοντά στην Αττική

Η σημερινή μας επιλογή είναι ένας οδικός προορισμός που είναι κοντά στην Αθήνα και σχετικά κοντά στην Αχαΐα.

Ο λόγος για την Ερέτρια, η οποία συνδυάζει όλα όσα αναζητάτε από έναν παραθεριστικό προορισμό που θα σας βοηθήσει να χαλαρώσετε, ακόμα και για την άνοιξη.

Αν τα σαββατοκύριακα που έρχονται θέλετε να έχουν εκδρομικό χαρακτήρα, αυτός ο προορισμός μπορεί κάλλιστα να μπει στη λίστα σας.

Η Ερέτρια είναι, εδώ και δεκαετίες, δημοφιλής παραθεριστικός προορισμός και δεν είναι λίγοι οι κάτοικοι του Λεκανοπεδίου που έχουν αγοράσει ή χτίσει σπίτια εκεί. Σε αυτό το κείμενο, προτείνουμε μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες και χαλαρωτικές εμπειρίες που μπορείτε να ζήσετε στην περιοχή της πολυσυλλεκτικής Εύβοιας.

Το ένα trademark της Ερέτριας είναι ο παραλιακός πεζόδρομος. Φαρδύς και άνετος δίνει την αίσθηση ότι η πόλη είναι αρκετά μεγαλύτερη από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Από τη μία πλευρά, βλέπει κανείς το λιμάνι με τα ψαράδικα πλοία και μικρά φέριμποτ να ενισχύουν την νησιωτική αίσθηση. Στον πεζόδρομο, προσφέρονται επιλογές για φαγητό, ποτό και θέα στη θάλασσα. Στην άλλη άκρη, είναι ένα άλλο trademark της Ερέτριας. Kάποτε γνωστό ως «Νησί των Ονείρων», το Πεζονήσι, δεν είναι πραγματικά νησί καθώς είναι ενωμένο με μια στενή λωρίδα γης. Στα 66 στρέμματά του συναντώνται ψηλά δέντρα και στις ακτές του υπέροχα νερά.

Στο τέλος του παραλιακού δρόμου της περιοχής θα συναντήσετε την παραλία της Ερέτριας, πάνω από την οποία υπάρχουν αρκετά cafe και εστιατόρια για να προμηθευτείτε ό,τι χρειάζεστε χωρίς να φύγετε από την ακτή. Μέσα και έξω από το νερό υπάρχει άμμος, ενώ χαρακτηριστικό της στοιχείο είναι οι φοίνικες, που βρίσκονται κατά μήκος της ακτής.

Τέσσερά χιλιόμετρα έξω από την Ερέτρια θα βρείτε μία ακόμα παραλία της οποίας τα νερά θα απολαύσετε. Πρόκειται για την παραλία Εva Βeach, με αμμουδιά, ψιλό βοτσαλάκι και πολύ καθαρά νερά. Εδώ, θα απολαύσετε το μπάνιο σας κάτω από την φυσική σκιά των δέντρων, σε όλη την έκταση της παραλίας. Ενα ακόμα σημαντικό χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης παραλίας είναι ότι είναι απάνεμη, γεγονός που την κάνει ιδανική για τα παιδιά.

