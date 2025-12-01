Ερέτρια: Ανήλικη βρέθηκε αναίσθητη στον λιμενοβραχίονα λόγω μέθης – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και είναι καλά στην υγεία της

Νέο περιστατικό μέθης ανηλίκου προκαλεί ανησυχία στην Εύβοια, όπου μια ανήλικη εντοπίστηκε αναίσθητη στον λιμενοβραχίονα της Ερέτριας και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Ερέτρια: Ανήλικη βρέθηκε αναίσθητη στον λιμενοβραχίονα λόγω μέθης - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και είναι καλά στην υγεία της
01 Δεκ. 2025 12:58
Pelop News

Ακόμη ένα περιστατικό μέθης ανηλίκου προκάλεσε αναστάτωση στην Εύβοια, αυτήν τη φορά στην Ερέτρια, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικους.

Σύμφωνα με το evia online, μια ανήλικη εντοπίστηκε αναίσθητη το απόγευμα του Σαββάτου 29 Νοεμβρίου 2025 στον λιμενοβραχίονα της περιοχής, από περαστικούς που έσπευσαν να ειδοποιήσουν τις αρχές.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικοί, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε το κορίτσι στο Νοσοκομείο Χαλκίδας. Όπως διαπιστώθηκε, βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ευτυχώς, η κατάστασή της σταθεροποιήθηκε και είναι καλά στην υγεία της.

