Έρευνα: 3 στους 10 Έλληνες εμπιστεύονται την τεχνητή νοημοσύνη για τα οικονομικά τους!

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) γίνεται σημαντικός σύμμαχος για τους Έλληνες στη διαχείριση των οικονομικών τους. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Έκθεση Πληρωμών Καταναλωτών 2025 του Ομίλου Intrum:

Το 34% των Ελλήνων αισθάνεται πιο άνετα να μοιραστεί την οικονομική του κατάσταση με ένα AI bot παρά με άνθρωπο.

Το 38% θεωρεί ότι ένα AI θα ήταν λιγότερο επικριτικό για καθυστερημένες οφειλές σε σχέση με έναν άνθρωπο, ποσοστό αυξημένο κατά 10 μονάδες σε σχέση με το 2024.

Σχεδόν 4 στους 10 πιστεύουν ότι η χρήση AI μπορεί να περιορίσει προκαταλήψεις στις διαδικασίες είσπραξης.

Οι Έλληνες καταναλωτές δείχνουν επίσης μεγαλύτερη εξοικείωση με εργαλεία όπως το ChatGPT για κατανόηση οικονομικών όρων, σε ποσοστό κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Παράλληλα, η ανησυχία για την ασφάλεια προσωπικών δεδομένων περιορίζεται: μόνο το 23% δηλώνει ότι αποτελεί πρόβλημα.

Η έκθεση καταγράφει τάσεις μεγαλύτερης ωριμότητας στη συμπεριφορά:

Οι αυθόρμητες online αγορές μειώθηκαν στο 25% των νοικοκυριών, έναντι 30% στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Το 15% αναγνωρίζει ότι τα social media επηρεάζουν τις αγορές του, οδηγώντας σε πρόσθετες οφειλές.

Η ευρωπαϊκή οικονομία παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης, αλλά η ανάκαμψη παραμένει άνιση. Η αύξηση μισθών, η υποχώρηση του πληθωρισμού και η σταθερότητα της αγοράς εργασίας ενισχύουν την καταναλωτική αυτοπεποίθηση, παρά τις ανησυχίες για το κόστος στέγασης, ενέργειας και τροφίμων.

Η Ευρωπαϊκή Έκθεση Πληρωμών Καταναλωτών 2025 βασίζεται στις απαντήσεις περισσότερων από 20.000 συμμετεχόντων από 20 ευρωπαϊκές χώρες, αποτυπώνοντας τις τάσεις στην οικονομική συμπεριφορά και την αλληλεπίδραση με τεχνολογικά εργαλεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

